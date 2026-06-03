Το YEU Cyprus παρουσιάζει το Art Work(s): Ένα forum και community music jam για την τέχνη, την κοινωνική αλλαγή και τη συλλογική έκφραση

Δημοσιεύθηκε 03.06.2026 12:10

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εξερευνήσουν πώς η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για κοινωνική αλλαγή, να ευαισθητοποιήσει γύρω από σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και να ενισχύσει τους δεσμούς ανάμεσα σε καλλιτέχνες, τοπικές κοινότητες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Το YEU Cyprus προσκαλεί καλλιτέχνες, νέους και νέες, εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μέλη της κοινότητας να συμμετάσχουν στο Art Work(s) Forum & Community Music Jam, μια ξεχωριστή εκδήλωση που φέρνει κοντά τον διάλογο, τη δημιουργικότητα, τη μουσική και τη συλλογική ανταλλαγή ιδεών, την Κυριακή 7 Ιουνίου, στο Common Ground Community Space στον Άγιο Δομέτιο.

Η εκδήλωση δημιουργεί έναν ανοιχτό χώρο όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να εξερευνήσουν πώς η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για κοινωνική αλλαγή, να ευαισθητοποιήσει γύρω από σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και να ενισχύσει τους δεσμούς ανάμεσα σε καλλιτέχνες, τοπικές κοινότητες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη:

11.30-14.30 | Art Work(s) Forum

Ένα διαδραστικό φόρουμ με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, επαγγελματιών του πολιτισμού και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα μοιραστούν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με τον ρόλο της τέχνης στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων, και στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Η συζήτηση θα συνοδεύεται από ζωντανή οπτική καταγραφή και ενεργή συμμετοχή του κοινού.

14.30-16.30 | Community Music Jam

Μια ανοιχτή και συμπεριληπτική συνάντηση όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να συνδεθούν μέσα από τη μουσική, την κίνηση, τον αυτοσχεδιασμό και τη δημιουργική ανταλλαγή.

Οι συμμετέχοντες και συντελεστές

Η Angie Vein είναι μια multidisciplinary και digital καλλιτέχνιδα, της οποίας η πρακτική εξερευνά κριτικά τις διασταυρώσεις της αισθητικής, της περιβαλλοντικής συνείδησης, της κοινωνικής συμμετοχής και των κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων. Μέσα από installation, μικτές τεχνικές, ψηφιακή τέχνη, ανακυκλωμένα υλικά και οικολογικούς πειραματισμούς, το έργο της ενθαρρύνει τον προβληματισμό, τον διάλογο και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Ο Mathieu Devavry αναπτύσσει συμμετοχικά και κοινωνικά προσανατολισμένα καλλιτεχνικά έργα, θέτοντας παιδιά και ενήλικες στο επίκεντρο της δημιουργικής διαδικασίας. Μέσα από την πρακτική του δημιουργεί χώρους έκφρασης, συλλογικού αναστοχασμού, ενσυναίσθησης και διαλόγου, ενώ ταυτόχρονα διερευνά και αμφισβητεί τους μηχανισμούς αποκλεισμού, προπαγάνδας και κυριαρχίας.

Ο Ορέστης Παπαμιλτιάδης, Ιδρυτής και Διευθυντής του Mission Solidarity Cyprus, θα συμβάλει στη συζήτηση προσφέροντας την οπτική της κοινωνίας των πολιτών και αναδεικνύοντας τις συνδέσεις μεταξύ πολιτισμού, κοινωνικής συμμετοχής και κοινωνικής δράσης.

Η Chloe Finn θα καταγράψει οπτικά το φόρουμ μέσω ζωντανής εικονογράφησης, μετατρέποντας βασικές ιδέες, προβληματισμούς και παρεμβάσεις του κοινού σε έργα τέχνης που θα δημιουργούνται σε πραγματικό χρόνο.

Ο Soluta θα δώσει ενέργεια στο Music Jam μέσα από freestyle rap performances και πρωτότυπη μουσική, δημιουργώντας ευκαιρίες συμμετοχής του κοινού μέσω ανοιχτού μικροφώνου (open mic).

Ο Ibrahim θα συμβάλει στο Music Jam, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να κινηθούν, να χορέψουν και να συνδεθούν στον ρυθμό των κρουστών.

Πληροφορίες

Art Work(s) | Forum και community music jam

Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 | 11.30-16.30

Τοποθεσία: Common Ground Community Space [Διεύθυνση: Ρηγένης 12Β, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία]

Συμμετοχή: Δωρεάν

Εγγραφή: https://forms.cloud.microsoft/e/Z92biL7QWb

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