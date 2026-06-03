«Ζωή σαν Σινεμά»: Η επόμενη προβολή του Όμιλου Φίλων Κινηματογράφου στο Πάνθεον

Την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ζωή σαν Σινεμά» (Marcel et Monsieur Pagnol), σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Sylvain Chomet (2025, 90’), παρουσιάζει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου, την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 στις 20.30, στον κινηματογράφο Πάνθεον.
Η πλοκή
Παρίσι, 1955. Ο 60χρονος Μαρσέλ Πανιόλ είναι ένας διάσημος και καταξιωμένος θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης. Όταν ο αρχισυντάκτης του περιοδικού «Elle» τού αναθέτει να γράφει μια εβδομαδιαία στήλη για την παιδική του ηλικία, ο Πανιόλ επιστρέφει στο αγαπημένο του γράψιμο και την περιπετειώδη καλλιτεχνική διαδρομή του.
Πληροφορίες
«Ζωή σαν Σινεμά»
Ημερομηνία προβολής: Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026
Ώρα: 20.30
Τοποθεσία: Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία.
Η ταινία θα προβληθεί με τους αυθεντικούς γαλλικούς διαλόγους και ελληνικούς υπότιτλους.