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«Ζωή σαν Σινεμά»: Η επόμενη προβολή του Όμιλου Φίλων Κινηματογράφου στο Πάνθεον
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 03.06.2026 13:31
«Ζωή σαν Σινεμά»: Η επόμενη προβολή του Όμιλου Φίλων Κινηματογράφου στο Πάνθεον

Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Marcel et Monsieur Pagnol» του Sylvain Chomet ακολουθεί την περιπετειώδη καλλιτεχνική διαδρομή του διάσημου Γάλλου συγγραφέα Μαρσέλ Πανιόλ.

Την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ζωή σαν Σινεμά» (Marcel et Monsieur Pagnol), σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Sylvain Chomet (2025, 90’), παρουσιάζει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου, την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 στις 20.30, στον κινηματογράφο Πάνθεον.

Η πλοκή 

Παρίσι, 1955. Ο 60χρονος Μαρσέλ Πανιόλ είναι ένας διάσημος και καταξιωμένος θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης. Όταν ο αρχισυντάκτης του περιοδικού «Elle» τού αναθέτει να γράφει μια εβδομαδιαία στήλη για την παιδική του ηλικία, ο Πανιόλ επιστρέφει στο αγαπημένο του γράψιμο και την περιπετειώδη καλλιτεχνική διαδρομή του.

Πληροφορίες

«Ζωή σαν Σινεμά» 

Ημερομηνία προβολής: Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026

Ώρα: 20.30

Τοποθεσία: Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία.

Η ταινία θα προβληθεί με τους αυθεντικούς γαλλικούς διαλόγους και ελληνικούς υπότιτλους.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΣΙΝΕΜΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΤΖΕΝΤΑ
Κινηματογράφος Πάνθεον
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
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