Συναυλίες, εργαστήρια και δράσεις στον ιστορικό πυρήνα της Αγλαντζιάς από το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ακορντεόν Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 03.06.2026 15:06

Από συναυλίες διεθνών ακορντεονιστών και μουσικά εργαστήρια μέχρι εκθέσεις, ποδηλατικές διαδρομές και δράσεις για παιδιά, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ακορντεόν Κύπρου απλώνεται από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στον ιστορικό πυρήνα της Αγλαντζιάς.

Με συναυλίες διεθνών καλλιτεχνών, εργαστήρια, εκθέσεις, ποδηλατικές διαδρομές, δράσεις για παιδιά και ανοιχτές μουσικές συναντήσεις επιστρέφει από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ακορντεόν Κύπρου, μετατρέποντας τον Πολιτιστικό Πυρήνα και την Παλιά Πλατεία Αγλαντζιάς σε έναν ζωντανό χώρο μουσικής, δημιουργίας και συμμετοχής.

Από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου 2026, ο Πολιτιστικός Πυρήνας και η Παλιά Πλατεία Αγλαντζιάς στη Λευκωσία φιλοξενούν το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ακορντεόν Κύπρου, μια τριήμερη διοργάνωση που φέρνει κοντά μουσικούς, καλλιτέχνες και κοινό από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει συναυλίες, σεμινάρια, masterclasses, δημιουργικά εργαστήρια, εκθέσεις, open stage εμφανίσεις, δράσεις για παιδιά και ενήλικες, καθώς και pop-up market με φαγητό και ποτό, φιλοδοξώντας να αναδείξει το ακορντεόν ως ένα μουσικό όργανο χωρίς σύνορα που ενώνει παραδόσεις, γενιές και σύγχρονες καλλιτεχνικές φωνές.

Σημειώνεται ότι, η φετινή διοργάνωση φιλοξενείται στον ανακαινισμένο ιστορικό πυρήνα και την Παλιά Πλατεία Αγλαντζιάς, έναν χώρο που συνδυάζει την παραδοσιακή κυπριακή αρχιτεκτονική με σύγχρονες δημόσιες πολιτιστικές υποδομές. Οι συναυλίες και οι δράσεις επεκτείνονται στα σοκάκια, τις αυλές και τους κοινόχρηστους χώρους της γειτονιάς, μετατρέποντας ολόκληρη την περιοχή σε ένα ανοιχτό φεστιβαλικό περιβάλλον.

Οι συναυλίες

Το μουσικό πρόγραμμα εκτείνεται και στις τρεις ημέρες του φεστιβάλ.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει Open Stage εμφανίσεις σε διάφορα σημεία του πολιτιστικού πυρήνα, σόλο εμφάνιση του διεθνώς αναγνωρισμένου Ιταλού ακορντεονίστα Mirco Patarini, τη μουσική σύμπραξη «Nomad Grooves» με πρωτότυπες συνθέσεις και ηλεκτρονικά στοιχεία, καθώς και ζωντανό σετ του Γιάννη Μιχαήλ (Krox), όπου η ηλεκτρονική μουσική συναντά τον ήχο του ακορντεόν.

Το Σάββατο 6 Ιουνίου στη σκηνή ανεβαίνουν ο Ιταλός ακορντεονίστας Raffaelle Conti και το γνωστό ελληνικό σχήμα Θάνος Σταυρίδης & DROM, ενώ η βραδιά ολοκληρώνεται με τον Αντώνη Αντωνίου (DJ Koulla) σε ένα μουσικό πρόγραμμα με αναφορές στη world music.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου ακορντεονίστες θα εμφανιστούν σε διάφορα σημεία του Πολιτιστικού Πυρήνα πριν συναντηθούν στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του εργαστηρίου «Freedom in Sound – Create. Loop. Play. Explore», συναυλία της Χορωδίας Νέων Εθελοντών Δήμου Στροβόλου «We are Singing for a Cause» και εμφάνιση του γυναικείου σχήματος ANeraides με ιταλικά τραγούδια και μουσικές παραδόσεις.

Σεμινάρια και masterclasses

Το Σάββατο 6 Ιουνίου ο Ιταλός ακορντεονίστας Raffaelle Conti θα παραδώσει το masterclass «Improvisation, Sound and Presence on the Accordion», ενώ την Κυριακή 7 Ιουνίου ο Θάνος Σταυρίδης θα παρουσιάσει το σεμινάριο «Improvisation as a Means of Expression in Mediterranean and Balkan Traditions – Solo or Taksim?».

Εργαστήρια για μουσικούς

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια για μουσικούς κάθε επιπέδου.

Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια «Feel It. Play It. Show It.» και «Introduction to the Bayan Accordion» με τον Νίκο Παντέχη.

Το Σάββατο το κοινό θα μπορεί να συμμετάσχει στο διαδραστικό εργαστήριο «Freedom in Sound – Create. Loop. Play. Explore» με τους Άγγελο και Νίκο Δούκα (Eutopia) και τον Γιάννη Μιχαήλ (DJ Krox).

Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ανοιχτή πρόβα βαλκανικής μουσικής με το ελληνικό συγκρότημα DROM και το εργαστήριο «The Inner World of the Accordion» με τους Mehmet Yiğiter και Νίκο Παντέχη.

Δράσεις για παιδιά και οικογένειες

Το φεστιβάλ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή παιδιών και οικογενειών, μέσα από εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και μουσικής έκφρασης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εργαστήρια κατασκευής μουσικών οργάνων από ανακυκλώσιμα υλικά, κεραμικής, μουσικής σύνθεσης, δημιουργικής ανακύκλωσης, καθώς και διαδραστικές μουσικές δράσεις βασισμένες στο βιβλίο «Δίων ο Ακορντεονίστας» της Κλεοπάτρας Χαραλάμπους.

Εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα λειτουργεί έκθεση ακορντεόν σε επιμέλεια του Mehmet Yiğiter, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την ιστορία, την εξέλιξη και την κατασκευή του οργάνου.

Παράλληλα θα παρουσιάζεται η έκθεση EcoArt & Music, στην οποία μαθητές δημιουργούν έργα εμπνευσμένα από τη μουσική, τον ρυθμό και τον ήχο χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά, προωθώντας τη σύνδεση τέχνης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ποδηλατικές διαδρομές στον ιστορικό πυρήνα της Αγλαντζιάς, δράσεις εξερεύνησης της πόλης, περιπάτους και ποδηλατικές ξεναγήσεις σε συνεργασία με τον οργανισμό βιώσιμης ανάπτυξης OPU, καθώς και το βιωματικό σεμινάριο «Η μουσική ως εργαλείο ενάντια στο άγχος» με την Κλεοπάτρα Χαραλάμπους.

Πληροφορίες

Επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Ακορντεόν Κύπρου

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 5-7 Ιουνίου 2026

Χώρος: Πολιτιστικός Πυρήνας / Παλιά Πλατεία Αγλαντζιάς, Λευκωσία

Τιμές εισιτηρίων: €10 ημερησίως ή €25 για ολόκληρο το τριήμερο [Δωρεάν είσοδος για παιδιά κάτω των 12 ετών].

Περισσότερες πληροφορίες: cyprusaccordionfestival.com | +357 99171752