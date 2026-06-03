Οι Γερμανοί Warfield στο Exw Fest Vol.3 στη Λευκωσία - To φετινό line up

Με τους ανερχόμενους Γερμανούς thrash metallers Warfield ως κεντρικό όνομα του φετινού προγράμματος επιστρέφει το Exw Fest Vol.3, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στο DownTown Live στη Λευκωσία.
Μετά τη φιλοξενία των θρυλικών Assassin στην περσινή διοργάνωση, το φεστιβάλ στρέφει το βλέμμα του στη νέα γενιά της γερμανικής thrash σκηνής, υποδεχόμενο τους Warfield, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νέα συγκροτήματα του είδους.
Μαζί τους θα εμφανιστούν οι Κύπριοι Zivanished, οι οποίοι γιορτάζουν 15 χρόνια παρουσίας στη σκηνή και την κυκλοφορία του νέου τους EP, καθώς και τα συγκροτήματα Frozen Winds, YMNKY και House of Treason.
Το Exw Fest διοργανώνεται από τους Exw Festival και Zivanished και αναμένεται να συγκεντρώσει φίλους του σκληρού ήχου από όλη την Κύπρο σε μια βραδιά αφιερωμένη στο thrash και το metal.
18:00 - Doors open
19:00 - 19:30 - House of Treason
19:45 - 20:25 - Ymnky
20:45 - 21:30 - Frozen Winds
21:45 - 23:00 - Zivanished
23:30 - Warfield
Πληροφορίες
Exw Fest Vol.3
Ημερομηνία: 6 Ιουνίου 2026
Ώρα: 18.00 [Ανοίγουν οι πόρτες]
Τιμές εισιτηρίων:
20 ευρώ προπώληση για αρένα /άτομο
20 ευρώ προπώληση για τραπέζι /άτομο
Στην είσοδο 25 ευρώ /άτομο
- Για κρατήσεις σε τραπέζια, θα πρέπει να αγοράζονται 4-6 εισιτήρια/τραπέζι.
- Υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση 12 ευρώ/άτομο σε αρένα και τραπέζι που θα προπληρώνεται στην είσοδο.
- Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.
Τοποθεσία: DownTown Live, Λευκωσία.
Για πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζάκια, παρακαλώ επικοινωνήστε με το 99810011.