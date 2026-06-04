Πέντε βραβευμένες ταινίες φέρνουν τον Ιβηροαμερικανικό κινηματογράφο στη Λευκωσία

Δημοσιεύθηκε 04.06.2026 09:10

Επιστρέφει το Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με ελεύθερη είσοδο, αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, με την ταινία «El Rey de todo el mundo» του Κάρλος Σάουρα.

Με πέντε βραβευμένες ταινίες από το Μεξικό, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Βραζιλία και την Κούβα επιστρέφει για τέταρτη συνεχή χρονιά το Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Κύπρο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 5 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου στον κινηματογράφο Πάνθεον στη Λευκωσία.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τις πρεσβείες της Βραζιλίας, της Κούβας, του Μεξικού, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας και τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου Κύπρου.

Η φετινή διοργάνωση ανοίγει την Παρασκευή 5 Ιουνίου με το Μεξικό και την ταινία «El Rey de todo el mundo» (2021) του καταξιωμένου σκηνοθέτη Κάρλος Σάουρα. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στο Σινεμά Πάνθεον, ενώ οι υπόλοιπες ταινίες θα προβάλλονται στον ίδιο χώρο με ώρα έναρξης τις 20:30.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την ισπανική ταινία «La Isla Mínima» (2014) του Αλμπέρτο Ροδρίγκεθ στις 9 Ιουνίου, την πορτογαλική παραγωγή «A Memória do Cheiro das Coisas» (2025) του Αντόνιο Φερέιρα στις 16 Ιουνίου, τη βραζιλιάνικη ταινία «Manas» (2024) της Μαριάννα Μπρέναντ στις 19 Ιουνίου και την κουβανική παραγωγή «Una noche con los Rolling Stones» (2024) της Πατρίσια Ράμος στις 2 Ιουλίου.

Όλες οι ταινίες θα προβληθούν στην πρωτότυπη γλώσσα τους με αγγλικούς υπότιτλους, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το φεστιβάλ επιδιώκει να αναδείξει τον πλούτο και την ποικιλομορφία του ιβηροαμερικανικού κινηματογράφου, προσφέροντας στο κυπριακό κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει σύγχρονες κινηματογραφικές αφηγήσεις και βραβευμένα έργα από τον ισπανόφωνο και πορτογαλόφωνο κόσμο.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει τις ακόλουθες προβολές:

5 Ιουνίου: El Rey de todo el mundo (2021), σε σκηνοθεσία Κάρλος Σάουρα – Μεξικό

El Rey de todo el mundo (2021), σε σκηνοθεσία Κάρλος Σάουρα – Μεξικό 9 Ιουνίου: La Isla Mínima (2014), σε σκηνοθεσία Αλμπέρτο Ροδρίγκεθ – Ισπανία

La Isla Mínima (2014), σε σκηνοθεσία Αλμπέρτο Ροδρίγκεθ – Ισπανία 16 Ιουνίου: A Memória do Cheiro das Coisas (2025), σε σκηνοθεσία Αντόνιο Φερέιρα – Πορτογαλία

A Memória do Cheiro das Coisas (2025), σε σκηνοθεσία Αντόνιο Φερέιρα – Πορτογαλία 19 Ιουνίου: Manas (2024), σε σκηνοθεσία Μαριάννα Μπρέναντ – Βραζιλία

Manas (2024), σε σκηνοθεσία Μαριάννα Μπρέναντ – Βραζιλία 2 Ιουλίου: Una noche con los Rolling Stones (2024), σε σκηνοθεσία Πατρίσια Ράμος – Κούβα

Όλες οι ταινίες θα προβληθούν στην πρωτότυπη γλώσσα τους με αγγλικούς υπότιτλους.

Πληροφορίες

Επιστρέφει το Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 5, 9, 16, 19 Ιουνίου & 2 Ιουλίου 2026

Ώρα έναρξης: 20.30 [Παρασκευή 5 Ιουνίου, στις 20.00]

Τοποθεσία: Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία

Δωρεάν είσοδος.