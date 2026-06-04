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Μουσική
«Ηχοτοπία της Λευκωσίας»: Η Λευκωσία ως ηχητική εμπειρία στη νέα παράσταση των Nabu Pera
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Δημοσιεύθηκε 04.06.2026 10:44
«Ηχοτοπία της Λευκωσίας»: Η Λευκωσία ως ηχητική εμπειρία στη νέα παράσταση των Nabu Pera

Η δισκογραφική και καλλιτεχνική δουλειά του σχήματος αντλεί έμπνευση από το πολυσύνθετο σύστημα ήχων που συγκροτεί το σύγχρονο αστικό περιβάλλον.

Το σύγχρονο αστικό ηχοτοπίο της Λευκωσίας και οι ήχοι που διαμορφώνουν την καθημερινή ζωή βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας παράστασης του μουσικού σχήματος Nabu Pera, με τίτλο «Ηχοτοπία της Λευκωσίας», η οποία θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 20.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Αρχοντικό Αξιοθέας.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η δισκογραφική και καλλιτεχνική δουλειά του σχήματος αντλεί έμπνευση από το πολυσύνθετο σύστημα ήχων που συγκροτεί το σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Στον πυρήνα της παράστασης βρίσκεται η διερεύνηση της τομής ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία, με τον ήχο να λειτουργεί ως φορέας μνήμης, μέσο αφήγησης και καταγραφής της αστικής εμπειρίας.

Μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις και ηχητικές επεξεργασίες, το κοινό καλείται να αναλογιστεί και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με το ηχοτοπίο της πόλης και της κοινότητας στην οποία ζει.

Στην παράσταση συμμετέχουν η Νατάσα Χατζηανδρέου στα κρουστά, ο Δημήτρης Γιασεμίδης σε φλάουτο, sylphio και ηλεκτρονικά, και ο Σάββας Θωμά στο μπεντίρ και τη φωνή. Την ηχοληψία υπογράφει ο Σώτος Χαραλάμπους.

Πληροφορίες 

«Ηχοτοπία της Λευκωσίας» από το Nabu Pera

Ημερομηνία: Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ώρα: 20.30

Τοποθεσία: Αρχοντικό Αξιοθέας [Αξιοθέας 8, Λευκωσία]

Τιμές εισιτηρίων: €10, φοιτητικό και μειωμένο εισιτήριο €5. [Εισιτήριο διαρκείας για όλες τις παραστάσεις Ιουνίου - Ιουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Κύπρου €50].

Για πληροφορίες και κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 22894531 ή στο culture@ucy.ac.cy.

 

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Αξιοθέα
Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιου Κύπρου
ΑΤΖΕΝΤΑ
NABU PERA
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