Ο Βαγγέλης Γέττος ζωντανά στο Σουβενίρ στη Λεμεσό

Δημοσιεύθηκε 04.06.2026 11:33

Το ρεπερτόριο της βραδιάς περιλαμβάνει τραγούδια δημιουργών όπως ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Νίκος Παπάζογλου και οι Χαΐνηδες, καθώς και μουσικές αναφορές από διαφορετικές γωνιές του ελληνισμού.

Μια βραδιά με τραγούδια, ιστορίες και μουσικές διαδρομές από την Ήπειρο έως την Κρήτη και από την Κάρπαθο έως την Κύπρο υπόσχεται ο Βαγγέλης Γέττος, ο οποίος εμφανίζεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Σουβενίρ στη Λεμεσό.

Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα ανέβει μόνος στη σκηνή, έχοντας ως μοναδικά του «εφόδια» την κιθάρα, το λαούτο και τη φωνή του. Μέσα από ένα προσωπικό μουσικό πρόγραμμα θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια, δίνοντας παράλληλα στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τις ιστορίες και τις σκέψεις που κρύβονται πίσω από αυτά.

Το ρεπερτόριο της βραδιάς περιλαμβάνει τραγούδια δημιουργών όπως ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Νίκος Παπάζογλου και οι Χαΐνηδες, καθώς και μουσικές αναφορές από διαφορετικές γωνιές του ελληνισμού.

Πληροφορίες

Ο Βαγγέλης Γέττος ζωντανά στο Σουβενίρ

Ημερομηνία: Σάββατο 6 Ιουνίου

Ώρα: 20.30

Τοποθεσία: Σουβενίρ (Αθηνών 72, Λεμεσός).

Τιμή εισόδου: €5

Κρατήσεις: 99191270 (16.00-20.00).