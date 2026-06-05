Εργαστήρια κινεζικής καλλιγραφίας και χαρτοκοπτικής στο Αρχοντικό Αξιοθέας

Δημοσιεύθηκε 05.06.2026 09:10

Μέσα από τα δύο εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνικές και αρχές που συνδέουν την αισθητική με την πειθαρχία, τη δημιουργικότητα και τη συμβολική διάσταση της κινεζικής τέχνης.

Δύο από τις πλέον διαχρονικές μορφές της παραδοσιακής κινεζικής τέχνης παρουσιάζονται μέσα από βιωματικά εργαστήρια κινεζικής καλλιγραφίας και χαρτοκοπτικής, τα οποία διοργανώνει το Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος, την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Αρχοντικό Αξιοθέας.

Η κινεζική καλλιγραφία και η κινεζική χαρτοκοπτική θεωρούνται σημαντικά στοιχεία της πολιτιστικής παράδοσης της Κίνας και έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχεία Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Μέσα από τα δύο εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνικές και αρχές που συνδέουν την αισθητική με την πειθαρχία, τη δημιουργικότητα και τη συμβολική διάσταση της κινεζικής τέχνης.

Το εργαστήριο καλλιγραφίας θα ξεκινήσει με εισαγωγή στην ιστορία, την πολιτιστική σημασία και τις βασικές τεχνικές της κινεζικής καλλιγραφίας από τη διδάσκουσα Yang Qing. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στη γραφή κινεζικών ιδιωμάτων, παροιμιών και καθημερινών εκφράσεων, ενώ θα ακολουθήσει χρόνος για ερωτήσεις και ελεύθερη πρακτική.

Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο χαρτοκοπτικής με τον Zhang Shicheng, κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστεί η ιστορία και η θέση της τέχνης αυτής στην κινεζική παράδοση. Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα χρησιμοποιώντας παραδοσιακό κόκκινο χαρτί και βασικά εργαλεία χαρτοκοπτικής.

Όλα τα απαραίτητα υλικά θα παρέχονται δωρεάν από το Ινστιτούτο Κομφούκιος. Τα εργαστήρια απευθύνονται τόσο σε οικογένειες όσο και σε ενήλικες συμμετέχοντες και θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες

Εργαστήρια κινεζικής καλλιγραφίας και χαρτοκοπτικής

Ημερομηνία: Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Ώρα: 18.00-19.00

Τοποθεσία: Αρχοντικό Αξιοθέας [Αξιοθέας 8, Λευκωσία]

Για πληροφορίες και κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22894531. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προκράτηση λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, ενώ θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.