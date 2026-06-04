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«Τέχνη Έξω» | Μία εικαστική συνάντηση 4 καλλιτεχνών στον κήπο οικίας στη Λεμεσό
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 04.06.2026 15:07
«Τέχνη Έξω» | Μία εικαστική συνάντηση 4 καλλιτεχνών στον κήπο οικίας στη Λεμεσό

Τέσσερις καλλιτέχνες με διαφορετικές προσεγγίσεις εξερευνούν τον πηλό και την ψηφίδα όχι μόνο ως υλικά δημιουργίας, αλλά ως μέσα που διατηρούν ίχνη, ιστορίες και ανθρώπινες εμπειρίες.

Το 4Art Space παρουσιάζει την εναλλακτική έκθεση «Τέχνη έξω», μια εικαστική συνάντηση που μεταφέρει την τέχνη έξω από τον συμβατικό εκθεσιακό χώρο και την εντάσσει στο φυσικό περιβάλλον.

Στον χώρο ενός κήπου, η κεραμική και το ψηφιδωτό συναντιούνται μέσα από έργα που συνομιλούν με το τοπίο, τον χρόνο και την πολιτιστική μας μνήμη.

Τέσσερις καλλιτέχνες με διαφορετικές προσεγγίσεις εξερευνούν τον πηλό και την ψηφίδα όχι μόνο ως υλικά δημιουργίας, αλλά ως μέσα που διατηρούν ίχνη, ιστορίες και ανθρώπινες εμπειρίες.

Μέσα από γλυπτικές φόρμες, υφές και χειροποίητες επιφάνειες, η έκθεση προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει πώς αρχέγονα υλικά μπορούν να αποκτήσουν σύγχρονη φωνή.

Συμμετέχουν:

Σούλα Σοφοκλέους Χρίστου – ψηφιδογράφος

Συλβάνα Θεοδώρου – ψηφιδογράφος

Αντρέας Φασουλίδης – κεραμίστας

Αντριάνα Κεδαρίτη – κεραμίστρια

Πληροφορίες 

Εγκαίνια: Σάββατο 13 Ιουνίου, ώρα 6:00 μ.μ. από τον Έντιμο Δήμαρχο Λεμεσού, κ. Γιάννη Αρμεύτη

Ώρες λειτουργίας: 17.30-21.00

Διάρκεια: 13–14 Ιουνίου 2026 

Χώρος: Κήπος οικίας Σούλας Χρίστου, Λεονάρντο ντα Βίντσι 1, 3076 Λεμεσός

 

 

 

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