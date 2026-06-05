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Στις 8-12 Ιουνίου παρουσιάζεται η ετήσια έκθεση φωτογραφίας του Δήμου Στροβόλου
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Δημοσιεύθηκε 05.06.2026 10:12
Στις 8-12 Ιουνίου παρουσιάζεται η ετήσια έκθεση φωτογραφίας του Δήμου Στροβόλου

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Δήμο Στροβόλου και τον Φωτογραφικό Όμιλο του Δήμου και θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

Με θέμα «Ελεύθερο» πραγματοποιείται η Ετήσια Έκθεση Φωτογραφίας των μελών του Φωτογραφικού Ομίλου Δήμου Στροβόλου, η οποία εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στις 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου.

Η έκθεση παρουσιάζει έργα των μελών του Ομίλου, τα οποία προσεγγίζουν ελεύθερα το φωτογραφικό μέσο μέσα από διαφορετικές θεματικές, αισθητικές και δημιουργικές αναζητήσεις.

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Δήμαρχος Στροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης.

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Δήμο Στροβόλου και τον Φωτογραφικό Όμιλο Δήμου Στροβόλου και θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

Πληροφορίες

Ετήσια Έκθεση Φωτογραφίας του Φωτογραφικού Ομίλου Δήμου Στροβόλου

Εγκαίνια: Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, 20:00

Ώρες λειτουργίας: 10.00-13.00 και 17.00–20.00.

Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Διάρκεια: Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
Δήμος Στροβόλου
φωτογραφιες
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
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