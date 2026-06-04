«Μουσικά Αποτυπώματα - Μια πόλη για όλους»: Το Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ της «Επιλογής» επιστρέφει στην Πλατεία Αναγέννησης

Δημοσιεύθηκε 04.06.2026 12:05

Ένα ταξίδι γεύσεων και ήχων, όπου όλοι οι άνθρωποι -ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας και κοινωνικής τάξης- βρίσκουν χώρο να εκφραστούν αλλά και να συνδεθούν.

Η Πολιτιστική Κίνηση «Επιλογή» διοργανώνει για 16η χρονιά τα «Μουσικά Αποτυπώματα». Ένα θεσμό που άρχισε το 2008 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να γιορτάζει την πολυπολιτισμικότητα και την ανθρώπινη συνύπαρξη, εδραιώνοντας τα ως μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις στο είδος τους στον τόπο μας.

Πρόκειται για ένα διαπολιτισμικό πανηγύρι που στήνεται στην καρδιά της πόλης, γεμάτο χρώματα, αρώματα, μουσικές και χορούς από κάθε γωνιά του πλανήτη. Ένα ταξίδι γεύσεων και ήχων, όπου όλοι οι άνθρωποι -ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας και κοινωνικής τάξης- βρίσκουν χώρο να εκφραστούν αλλά και να συνδεθούν.

Στόχος της εκδήλωσης η συνάντηση και η γνωριμία με τις παραδόσεις των κοινοτήτων που ζουν και συνυπάρχουν στη Λεμεσό. Μέσα από μουσική, χορό, παραδοσιακά εδέσματα που προσφέρονται δωρεάν, χειροτεχνίες και ενημερωτικό υλικό, δεκάδες φορείς και κοινότητες συναντώνται, μετατρέποντας την ιστορική πλατεία Αναγέννησης – Κόκος Ανδρονίκου σε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό πολιτισμών.

Τα παιδιά θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να παίξουν μαζί και να ψυχαγωγηθούνστον δικό τους χώρο, τον Παιδότοπο ενώ οι μουσικοί των παιδικών τμημάτων της Επιλογής θα τα καθοδηγήσουν σε εργαστήρια μουσικών κατασκευών για να δημιουργήσουν απλά μουσικά όργανα και καλλιτεχνικές δημιουργίες, συνδέοντας τη μουσική με τη φαντασία και την καλλιτεχνική έκφραση.

Η φετινή διοργάνωση σημαδεύεται από το γεγονός ότι η Επιλογή έχει αναλάβει πρόσφατα από τον Δήμο Λεμεσού την ευθύνη συντονισμού του Διαπολιτισμικού Συμβουλίου Λεμεσού, συμβάλλοντας ενεργά στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικής ένταξης. Μια συνεργασία που ενισχύεται μέσα από το ευρωπαϊκό έργο TRANSFORMED, που προωθεί σύγχρονες πρακτικές κοινωνικής συνοχής και διαπολιτισμικής συνεργασίας και στο οποίο η Επιλογή συμμετέχει ως εταίρος.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει και 1ο Συμπόσιο Κοινωνικής Συμμετοχής «TRANSFORMED, στις 5 & 6 Ιουνίου 2026 στη Λεμεσό, με τις συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος – Αίγυπτος, Ιταλία, Ελλάδα, Λίβανος και Κύπρο - να δίνουν με το περίπτερο τους, το δικό τους παρόν στα φετινά «Μουσικά Αποτυπώματα»

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που αρχίζει με την παρέλαση των χωρών που συμμετέχουν, υπό τους ήχους του του συνόλου κρουστών της ΠΕΟ, περιλαμβάνει τραγούδια και χορούς από την Παιδική Ορχήστρα – Μουσική Πολυχρωμία, την Παιδική Χορωδία της Επιλογής, από Βουλγαρία, Κίνα, Φιλιππίνες (Filipino Literacy Society & Overseas Filipino Workers Performers Cyprus), Βιετνάμ, Κουρδιστάν (Koma heval Zîyad), Νεπάλ (Nepali women’s welfare and cultural association), Ισπανία (El Arte del Flamenco en Chipre), Κύπρο (Όλυμπος Αγίου Νικολάου) καθώς και διαδραστική σκηνή από τη Νιγηρία.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Λεμεσού, το Anna Lindh Foundation και οι διοργανωτές.

Πληροφορίες

«Μουσικά Αποτυπώματα»

Ημερομηνία: Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Ώρα: 18.00

Τοποθεσία: Πλατεία Αναγέννησης (Κόκος Ανδρονίκου), Λεμεσός

Ελεύθερη είσοδος

Χορηγοί: Υφυπουργείο Πολιτισμού (Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού), Εταιρεία ΛΟΕΛ

Στηρίζoυν: Δήμος Λεμεσού, Euro Arab Youth Music Center, Anna Lindh Foundation.

Χορηγοί Επικοινωνίας: Limassol Today, Εφημερίδα Λεμεσός, Lemesos TV.