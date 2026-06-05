«Καλοκαιρινοί αστερισμοί» στην Art Seen με τη συμμετοχή 13 καλλιτεχνών

Δημοσιεύθηκε 05.06.2026 12:22

Η έκθεση προσεγγίζει τη ζωγραφική ως ένα διευρυμένο πεδίο υλικών, μνήμης και εννοιολογικών συνδέσεων, αναδεικνύοντας τους διαλόγους και τις απρόσμενες συγγένειες που αναπτύσσονται ανάμεσα στα έργα.

Δεκατρείς καλλιτέχνες/ιδες από την Κύπρο και το εξωτερικό συμμετέχουν στην ομαδική έκθεση Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί, σε επιμέλεια της Μαρίας Στάθη, η οποία εγκαινιάζεται την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, από τις 19.00 έως τις 21.30, στον χώρο της γκαλερί Art Seen, στη Λευκωσία.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι Χρίστος Ακορδαλίτης, Βάσια Α. Βανέζη, Clare Burnett, Παναγιώτης Δουκανάρης, Δαμιανός Ζησίμου, Βασίλης Ζωγράφος, Ανδρέας Καλλή, Vasilis Matosian, Jost Münster, Δανάη Πάτσαλου, Milenko Stevanović, Diana Taylor και Amikam Toren.

«Οι ιδέες σχετίζονται με τα αντικείμενα όπως οι αστερισμοί με τα άστρα»

Αφετηρία της έκθεσης αποτελεί η σκέψη του Walter Benjamin ότι «οι ιδέες σχετίζονται με τα αντικείμενα όπως οι αστερισμοί με τα άστρα». Ένας αστερισμός δεν βρίσκεται στα ίδια τα άστρα. Υπάρχει στα μεταξύ τους διαστήματα, στις αόρατες γραμμές που τα συνδέουν, στις ανάμεσά τους συζεύξεις που φανταζόμαστε, στο νόημα που αποδίδουμε στη σχέση τους –μια πράξη ερμηνείας που γεφυρώνει την απόσταση.Η έκθεση Summer Constellations / Καλοκαιρινοί αστερισμοί παίρνει αυτή τη γόνιμη προσέγγιση ως αφετηρία.

Φέρνοντας μαζί δεκατρείς Κύπριους και ξένους καλλιτέχνες, προσεγγίζει τη ζωγραφική όχι ως μια σταθερή κατηγορία ή απλώς ως παραγωγή εικόνας, αλλά ως ένα διευρυμένο πεδίο υλικών, χειρονομίας, μνήμης, ίχνους, επιφάνειας, εννοιολογικού χώρου, εικόνας και παρουσίες.

Εξετάζει πώς οι σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές διευρύνουν τη ζωγραφική πέρα από τα συμβατικά της όρια.

Τα έργα κινούνται ανάμεσα στην αφαίρεση και την παραστατικότητα, ανάμεσα στην οικειότητα της ζωγραφισμένης επιφάνειας και σε ευρύτερα ζητήματα πολιτισμικής μνήμης, ταυτότητας και ψυχικής εμπειρίας.

Αντί να προτείνει μια ενιαία θέση, η έκθεση λειτουργεί όπως ο αστερισμός του Benjamin: ως μια διάταξη στην οποία το νόημα αναδύεται μέσα από την εγγύτητα, τη διαφορά και τη γόνιμη τριβή της συνάντησης. Κάθε καλλιτέχνης φέρει μια διακριτή εικαστική γλώσσα και ένα δικό του πεδίο προβληματισμού, ωστόσο τα έργα εισέρχονται σε διάλογο, αποκαλύπτοντας απρόσμενες συγγένειες και κοινές αναζητήσεις.

Πληροφορίες

Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί

Εγκαίνια: Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026, 19.00–21.30

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 16:00–19:00 και Σάββατο 11:00–13:00 ή κατόπιν ραντεβού.

Τοποθεσία: Γκαλερί Art Seen [Λεωφόρος Μακαρίου Γ' 66Β, Cronos Court, Τ.Κ. 1077, Λευκωσία]

Διάρκεια: 10 Ιουνίου 2026 μέχρι 10 Ιουλίου 2026

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Μαρία Στάθη, Ιδρύτρια & Διευθύντρια Art Seen +357 22006624 | info@art-seen.org | www.art-seen.org