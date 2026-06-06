Η Σοφία Πάσχου στην Κύπρο για δύο θεατρικά εργαστήρια σε επαγγελματίες και εφήβους

Δημοσιεύθηκε 06.06.2026 09:00

Το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα (ASSITEJ Κύπρου) και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διοργανώνουν δύο θεατρικά εργαστήρια με τη Σοφία Πάσχου, σκηνοθέτιδα, κινησιολόγο, καθηγήτρια υποκριτικής και ιδρυτικό μέλος της ομάδας Patari Project.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας των δύο φορέων, με στόχο την ψυχική ενδυνάμωση παιδιών και νέων μέσα από τις τέχνες. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της δημιουργικής έκφρασης, της συνεργασίας, της φαντασίας και της σωματικής επικοινωνίας στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, οι δύο οργανισμοί προσφέρουν μια ξεχωριστή ευκαιρία βιωματικής μάθησης και καλλιτεχνικής εξερεύνησης.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο DanceHouse Lefkosia και έχουν ως βασικό άξονα τη σωματική επικοινωνία, τη φαντασία και τη δύναμη της αφήγησης, αξιοποιώντας τα θεμελιώδη εργαλεία του θεάτρου: το σώμα, τη φωνή και τη δημιουργικότητα.

«Παραμύθι αλλιώς: Η Σωματική Επικοινωνία»

Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών και εκπαιδευτικούς και εστιάζει στον ρυθμό, την ενεργοποίηση του σώματος και την επικοινωνία με τα παιδιά. Μέσα από γνωστά παραμύθια, οι συμμετέχοντες/ουσες θα τα προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αξιοποιώντας το παιχνίδι, τη φωνή, το σώμα και τη φαντασία.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: 25 Ιουνίου 2026

25 Ιουνίου 2026 Ώρα: 17:00 – 20:00

17:00 – 20:00 Χώρος: DanceHouse Lefkosia

DanceHouse Lefkosia Κόστος συμμετοχής: €20

€20 Δωρεάν συμμετοχή για τα μέλη του ASSITEJ Κύπρου

Εγγραφές: https://forms.gle/KH4P5G2BuoFUkaRw8

Προθεσμία εγγραφών: 21 Ιουνίου 2026

«Πλατφόρμα: Πώς μπορείς να αφηγηθείς μια ιστορία σε έναν περιορισμένο χώρο»

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 12 έως 17 ετών και διερευνά την τεχνική της «πλατφόρμας», ενός περιορισμένου σκηνικού χώρου που μετατρέπει τον περιορισμό σε δημιουργική αφετηρία. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πειραματιστούν με τρόπους αφήγησης που βασίζονται στη συνεργασία, τη σωματική έκφραση, τη φωνή και τη συλλογική φαντασία.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2026

26 Ιουνίου 2026 Ώρα: 10:00 – 16:00 (με μία ώρα διάλειμμα)

10:00 – 16:00 (με μία ώρα διάλειμμα) Χώρος: DanceHouse Lefkosia

DanceHouse Lefkosia Συμμετοχή: Δωρεάν

Εγγραφές: https://forms.gle/eofdsftzQ3hSEKiF8

Προθεσμία εγγραφών: 21 Ιουνίου 2026

Σύντομο βιογραφικό της Σοφίας Πάσχου

Η Σοφία Πάσχου σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή «Αρχή» και Creative Theater στη LISPA (νυν Arthaus Berlin) στο Λονδίνο, όπου ολοκλήρωσε με υποτροφία και το Pedagogical Training Program.

Διδάσκει υποκριτική στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και στη Δραματική Σχολή «Δήλος», ενώ συνεργάζεται με το Εργαστήριο Θεάτρου της Ξένιας Καλογεροπούλου. Παράλληλα, είναι guest teacher στο Rose Bruford College και στο Greek Theater Program του BADA.

Από το 2012 είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας Patari Project, την οποία σκηνοθετεί, ενώ εργάζεται παράλληλα ως σκηνοθέτιδα και κινησιολόγος. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.