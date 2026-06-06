Η Σοφία Πάσχου στην Κύπρο για δύο θεατρικά εργαστήρια σε επαγγελματίες και εφήβους

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας των δύο φορέων, με στόχο την ψυχική ενδυνάμωση παιδιών και νέων μέσα από τις τέχνες. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της δημιουργικής έκφρασης, της συνεργασίας, της φαντασίας και της σωματικής επικοινωνίας στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, οι δύο οργανισμοί προσφέρουν μια ξεχωριστή ευκαιρία βιωματικής μάθησης και καλλιτεχνικής εξερεύνησης.
Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο DanceHouse Lefkosia και έχουν ως βασικό άξονα τη σωματική επικοινωνία, τη φαντασία και τη δύναμη της αφήγησης, αξιοποιώντας τα θεμελιώδη εργαλεία του θεάτρου: το σώμα, τη φωνή και τη δημιουργικότητα.
-
«Παραμύθι αλλιώς: Η Σωματική Επικοινωνία»
Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών και εκπαιδευτικούς και εστιάζει στον ρυθμό, την ενεργοποίηση του σώματος και την επικοινωνία με τα παιδιά. Μέσα από γνωστά παραμύθια, οι συμμετέχοντες/ουσες θα τα προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αξιοποιώντας το παιχνίδι, τη φωνή, το σώμα και τη φαντασία.
Πληροφορίες
- Ημερομηνία: 25 Ιουνίου 2026
- Ώρα: 17:00 – 20:00
- Χώρος: DanceHouse Lefkosia
- Κόστος συμμετοχής: €20
- Δωρεάν συμμετοχή για τα μέλη του ASSITEJ Κύπρου
Εγγραφές: https://forms.gle/KH4P5G2BuoFUkaRw8
Προθεσμία εγγραφών: 21 Ιουνίου 2026
-
«Πλατφόρμα: Πώς μπορείς να αφηγηθείς μια ιστορία σε έναν περιορισμένο χώρο»
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 12 έως 17 ετών και διερευνά την τεχνική της «πλατφόρμας», ενός περιορισμένου σκηνικού χώρου που μετατρέπει τον περιορισμό σε δημιουργική αφετηρία. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πειραματιστούν με τρόπους αφήγησης που βασίζονται στη συνεργασία, τη σωματική έκφραση, τη φωνή και τη συλλογική φαντασία.
Πληροφορίες
- Ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2026
- Ώρα: 10:00 – 16:00 (με μία ώρα διάλειμμα)
- Χώρος: DanceHouse Lefkosia
- Συμμετοχή: Δωρεάν
Εγγραφές: https://forms.gle/eofdsftzQ3hSEKiF8
Προθεσμία εγγραφών: 21 Ιουνίου 2026
Σύντομο βιογραφικό της Σοφίας Πάσχου
Η Σοφία Πάσχου σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή «Αρχή» και Creative Theater στη LISPA (νυν Arthaus Berlin) στο Λονδίνο, όπου ολοκλήρωσε με υποτροφία και το Pedagogical Training Program.
Διδάσκει υποκριτική στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και στη Δραματική Σχολή «Δήλος», ενώ συνεργάζεται με το Εργαστήριο Θεάτρου της Ξένιας Καλογεροπούλου. Παράλληλα, είναι guest teacher στο Rose Bruford College και στο Greek Theater Program του BADA.
Από το 2012 είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας Patari Project, την οποία σκηνοθετεί, ενώ εργάζεται παράλληλα ως σκηνοθέτιδα και κινησιολόγος. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.