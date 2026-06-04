Ευρωπαϊκές Ημέρες Αρχαιολογίας (12-13-14 Ιουνίου)

Δημοσιεύθηκε 04.06.2026 14:40

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Αρχαιολογίας 2026 διοργανώνει και φέτος σειρά δράσεων και εργαστηρίων για ενήλικες, οικογένειες και παιδιά με στόχο την εξοικείωση με την πολιτιστική κληρονομιά, αρχαιολογία και ιστορία του νησιού μας με θέμα «Ζώα-Φυτά-Αρχαιολογία»

Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος, στη Φανερωμένη, στην παλιά πόλης της Λευκωσίας

Παρασκευή - 12/06/2026, 19:30

«Ζώα - Φυτά - Πράγματα»

Θεματική Ξενάγηση στην έκθεση «Κύπρος Νήσος»

Ανακαλύπτουμε τις απεικονίσεις της χλωρίδας και της πανίδας σε αντικείμενα που παρουσιάζονται στην έκθεση «Κύπρος Νήσος». Εξερευνούμε και συζητάμε τη σημασία και τους συμβολισμούς των ζώων και φυτών στον υλικό πολιτισμό της Κύπρου και παράλληλα μαθαίνουμε πώς συνεχίζουν να καθορίζουν το φυσικό τοπίο και να αποτελούν μέρος του οικοσυστήματος του νησιού σήμερα.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από τη Ζωή Μακρίδου, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Προστασίας και Διατήρησης Περιβάλλοντος του Terra Cypria σε συνεργασία με τους επιμελητές της έκθεσης Δρ Γιάννη Τουμαζή και Δήμητρα Ιγνατίου.

Δωρεάν Συμμετοχή / Κράτηση απαραίτητη 22128175/22128163.

Το Τerra Cypria-Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, είναι μια μη-κυβερνητική οργάνωση, που λειτουργεί με σκοπό την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της αειφορίας.

Παρασκευή - 12/06/2026, 20:30

«Ο Κόσμος Μικραίνει» (30') Υπαίθρια προβολή ντοκιμαντέρ

Η ιστορία της κυπριακής αγελάδας ζωντανεύει μέσα από τη μεγάλη οθόνη. Το ντοκιμαντέρ φέρνει στο φως τη συναρπαστική και συνάμα άγνωστη ιστορία της κυπριακής αγελάδας, ενός ζώου που συνδέθηκε μέσα από τους αιώνες, με τον κυπριακό αγροτικό πληθυσμό, οργώνοντας τα χώματα του νησιού.

Η προβολή διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σεναριογράφο Δρ Άννα Σπύρου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στη Ζωοαρχαιολογία στο Institute for Archaeological Sciences, University of Bern και στο STARC του Κυπριακού Ινστιτούτου και τη Δρ Γεωργία Χατζηπαύλου, Λειτουργό Γεωργικών Ερευνών Α’ του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ).

Συντελεστές ντοκυμαντέρ

Σενάριο: Άννα Σπύρου και Αντρέας Δημητρίου

Σκηνοθεσία: Μάρκος Κάσινος

Παραγωγή: Juno12

Το ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΑRETI (Animals Resilient in Time), που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη.

Φωτογραφία, λογότυπο ARETI © Νικόλας Λουκά

Δωρεάν Συμμετοχή

Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου

Σάββατο - 13/06/2026, 18:00-19:30

«Πλάσματα τζιαι άνθη»

Εργαστήρι καλλιτεχνικής έκφρασης για ενήλικες

Το εργαστήρι καλλιτεχνικής έκφρασης «Πλάσματα τζαι Άνθη», στο Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας, αντλεί έμπνευση από τις απεικονίσεις ζώων και φυτικών μοτίβων που εμφανίζονται στα νομίσματα της Κύπρου από τον 6ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα. Μέσα από μια δημιουργική προσέγγιση, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τη σύνδεση ανάμεσα στην τέχνη, τη φύση και τα σύμβολα όσων εξουσίαζαν το νησί, μέσα από τη νομισματική ιστορία του τόπου.

Ετοιμαστείτε για πειραματισμό με υφάσματα, υλικά, σύμβολα και φύση!

Εμψυχώτριες: Άντρεα Ορατίου – Αρχαιολόγος, Ειρήνη Χένκιν – Cultural worker

Δωρεάν Συμμετοχή / Κράτηση απαραίτητη 22128175/22128163

Κυριακή - 14/06/2026, 11:00-12:30

«Επιτρέψτε μου να συστηθώ: αρχαιολόγος»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η γνωριμία με την επιστήμη της αρχαιολογίας. Τα παιδιά με τις οικογένειες τους θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την αρχαιολογική επιστήμη, η οποία μέσα από την μελέτη του αρχαίου υλικού πολιτισμού, παρέχει την πρόσβαση στις πρωτογενείς πηγές που χρειάζονται για τη δόμηση της γνώσης του παρελθόντος.

Θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της αρχαιολογίας, ως επιστήμη, καθώς και τα βασικά καθήκοντα του αρχαιολόγου λαμβάνοντας τον ρόλο του και ανακαλύπτοντας μέσα από το χώμα τα κρυμμένα θραύσματα από αντίγραφα πήλινων αγγείων.

Εμψυχωτής : Ραφαήλ Χαραλάμπους – Αρχαιολόγος

Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 8+

Δωρεάν Συμμετοχή / Κράτηση απαραίτητη 22128175/22128163

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των συμμετεχόντων και είναι προσβάσιμες σε εμποδιζόμενες ομάδες.

Μάθε περισσότερα στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος www.boccf.org καθώς και στο Facebook & Instagram (@boccf)

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

www.boccf.org