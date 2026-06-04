Επιστρέφει το Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου στην αυλή του αρχοντικού Αξιοθέας

Δημοσιεύθηκε 04.06.2026 18:15

Το Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής» του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους καλλιτέχνες, την πανεπιστημιακή κοινότητα και το ευρύτερο κοινό του, στις εκδηλώσεις του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Όπως κάθε χρόνο, η μαγική αυλή του Αρχοντικού Αξιοθέας θα φιλοξενήσει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που συνομιλούν οργανικά μεταξύ τους σχηματίζοντας έναν συνεκτικό πολιτιστικό μικρόκοσμο: χορός, θέατρο σκιών, βωβός κινηματογράφος, αρχαίο και σύγχρονο θέατρο, παραδοσιακή, σύγχρονη, κλασική μουσική, τζαζ, παραστατικές δράσεις και εργαστήρια.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να απολαύσουν νέους και καταξιωμένους δημιουργούς με διακριτή καλλιτεχνική ταυτότητα που κινούνται ανάμεσα στην παράδοση και τον πειραματισμό, στο τοπικό και το διεθνές.

Το ανερχόμενο σχήμα Nabu Pera που προτάθηκε πρόσφατα για τα Γερμανικά Βραβεία Μουσικής Κριτικής, ο διεθνώς αναγνωρισμένος δημιουργός από την Κρήτη Στέλιος Πετράκης που παρέμεινε με τη νέα του δισκογραφική δουλειά για δύο μήνες στο Top 10 των World Music Charts Europe, οι διακεκριμένοι συνεργάτες του Bijan Chemirani (Ιράν, Γαλλία) και Efrén López (Ισπανία), ο γνωστός συνθέτης, κιθαρίστας και ερμηνευτής Αντώνης Μιτζέλος, αλλά και το τζαζ τρίο του βιμπραφωνίστα Δημήτρη Αγγελάκη από την Ελλάδα, ο δικός μας Κούλης Θεοδώρου ο οποίος θα παρουσιάσει με την ερμηνευτική σφραγίδα του διαχρονικά τραγούδια σε στίχους του Άλκη Αλκαίου, είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που θα συναντηθούν με το κοινό και μεταξύ τους στη σκηνή της Αξιοθέας.

Το πρόγραμμα του Α΄ μέρους του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου εμπλουτίζουν επίσης το νέο έργο σύγχρονου χορού του εξαίρετου Παναγιώτη Τοφή, η σπάνια παρουσίαση ιταλικού βωβού κινηματογράφου με ζωντανή συνοδεία στο πιάνο από τον Andrea Goretti, η αυθεντική κυπριακή παράδοση του ζουρνά και του νταουλιού με τους παραδοσιακούς μουσικούς Κεμάλ Ντεβετζί και Αζίζ Καχραμάν, η μουσικοχορευτική παράσταση πέντε πολιτιστικών ομίλων από όλη την Κύπρο, η παιδική παράσταση του παραμυθιού Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας του Όσκαρ Ουάιλντ και το θεατρικό αναλόγιο Μονόλογοι από τη Γάζα του Αλί Αμπού Γιασίν — Όχι σ’ εμένα του Μπέκετ σε σκηνοθεσία Ελλάδας Ευαγγέλου.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν τα Εργαστήρια κινέζικης καλλιγραφίας και χαρτοκοπτικής που διοργανώνονται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος.

Πέρα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο για σχεδόν 30 χρόνια στηρίζει και αναπτύσσει με συνέπεια το ετήσιο Πολιτιστικό Φεστιβάλ, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Α΄ μέρους συνέβαλαν η Πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Θερβάντες στη Λευκωσία, η Società Dante Alighieri στην Κύπρο, η Cineteca di Bologna στην Ιταλία, το Ινστιτούτο Κομφούκιος, το Κέντρο Γλωσσών, το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών και το Γραφείο Πολυμορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σταθερός αρωγός της δράσης του Πολιτιστικού Κέντρου «Μιχάλης Πιερής» και του Θεατρικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η εταιρεία Medochemie.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Α´ μέρους (Ιούνιος-Ιούλιος 2026):

Παρασκευή 5 Ιουνίου

Ηχοτοπία της Λευκωσίας

Nabu Pera

Νατάσα Χατζηανδρέου: κρουστά

Δημήτρης Γιασεμίδης: φλάουτο, sylphio, ηλεκτρονικά

Σάββας Θωμά: μπεντίρ, φωνή

Ηχοληψία: Σώτος Χαραλάμπους

Το σύγχρονο αστικό ηχοτοπίο και το πολύπλοκο σύστημα ήχων που διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της δισκογραφικής δουλειάς του σχήματος Nabu Pera. Στον πυρήνα της καλλιτεχνικής του πρακτικής βρίσκεται η διερεύνηση της τομής ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία, με τον ήχο να λειτουργεί ως φορέας μνήμης, μέσο αφήγησης και αστικής εμπειρίας, καλώντας τους ακροατές να αναλογιστούν και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με το ηχοτοπίο της κοινότητας στην οποία ζουν.

Κυριακή 7 Ιουνίου

Κινέζικη καλλιγραφία και χαρτοκοπτική

Εργαστήρια σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μια βιωματική εμπειρία γνωριμίας με την κινεζική κουλτούρα και καλλιτεχνική παράδοση μέσα από δύο από τις πλέον διαχρονικές μορφές παραδοσιακής κινεζικής τέχνης που έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχεία Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά και σε ενήλικες.

Όλα τα υλικά παρέχονται από το Ινστιτούτο Κομφούκιος.

Εργαστήρι καλλιγραφίας 18:00 – 19:00

Εργαστήρι χαρτοκοπτικής 19:00 – 20:00

Γλώσσα: Αγγλικά. Απαραίτητη προκράτηση.

Διδάσκοντες: Yang Qing – εργαστήρι καλλιγραφίας

Zhang Shicheng – εργαστήρι χαρτοκοπτικής

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τετάρτη 10 Ιουνίου

Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας του Όσκαρ Ουάιλντ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Σκηνοθεσία, αφήγηση, διασκευή: Γιολάντα Χριστοδούλου

Κατασκευή φιγούρων, θέατρο σκιών: Μαρία Μάρκου

Ζωντανή μουσική, σύνθεση: Νικόλας Τρύφωνος

Κοστούμια, εικαστική επιμέλεια, κατασκευές: Τζούλια Γεωργιάδου

Τεχνική υποστήριξη: Γιάγκος Χατζηγιάννης

Μία παράσταση που συνδυάζει το παραμύθι με ζωντανή αφήγηση, θέατρο σκιών και μουσική επί σκηνής.

Η συγκινητική ιστορία ενός χρυσού αγάλματος που, παρατηρώντας την πόλη από ψηλά, ανακαλύπτει τη φτώχεια και την κοινωνική αδικία γύρω του, καθώς επίσης του μικρού χελιδονιού που προσφέρει τον εαυτό του από αγάπη, συναρπάζει τα παιδιά και τα φέρνει σε επαφή με διαχρονικές αξίες, όπως η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη.

Μετά την παράσταση παιδιά και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε καλλιτεχνική δράση εμπνευσμένη από την ιστορία του παραμυθιού.

Παρασκευή 12 Ιουνίου

Μονόλογοι από τη Γάζα του Αλί Αμπού Γιασίν — Όχι σ’ εμένα του Μπέκετ

Θεατρικό αναλόγιο

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Ομάδα προγράμματος «Exploring conflict-related European identity-building in translation and performance: an action-research project for socially meaningful translation»

Δραματολόγος, σκηνοθέτης: Ελλάδα Ευαγγέλου

Τους ρόλους ερμηνεύουν οι Νάγια Αναστασιάδου, Γιόλα Κλείτου και Ulaş Öğüç

Δραματοποιημένο αναλόγιο βασισμένο σε τρία κείμενα από το έργο The Gaza Monologues (2023) και στο Not I του Μπέκετ (1972). Τα κείμενα μεταφράστηκαν συλλογικά στα ελληνικά και στα τουρκικά στο πλαίσιο του προγράμματος YUFE, Exploring conflict-related European identity-building in translation and performance. Στο επίκεντρο αυτής της δράσης βρίσκεται η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο κείμενο, τη μετάφραση και τη σύγκρουση, όχι μόνο ως θεματικό πεδίο, αλλά και ως βιωμένη εμπειρία, πολιτισμική συνθήκη και πεδίο συνάντησης διαφορετικών κοινοτήτων.

Κυριακή 14 Ιουνίου

L’Inferno του Dante Alighieri

Βωβός κινηματογράφος

Ζωντανή μουσική συνοδεία από τον Andrea Goretti

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Η ταινία L’Inferno (1911), σε σκηνοθεσία των Francesco Bertolini, Adolfo Padovan και Giuseppe de Liguoro, θεωρείται ευρέως η πρώτη ιταλική ταινία μεγάλου μήκους και ένα από τα σημαντικότερα έργα του πρώιμου ιταλικού κινηματογράφου. Εμπνευσμένη από τη Θεία Κωμωδία του Dante Alighieri, η ταινία αναπαριστά οπτικά το ταξίδι στην Κόλαση μέσα από εικόνες που εξακολουθούν να συγκινούν ακόμα και σήμερα.

Σε αυτή την προβολή, ο Ιταλός πιανίστας και συνθέτης Andrea Goretti συνοδεύει ολόκληρη την ταινία (65 λεπτά) με έναν πλήρως αυτοσχεδιαστικό ζωντανό μουσικό σχολιασμό στο πιάνο.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρο, τη Società Dante Alighieri στην Κύπρο και τη Cineteca di Bologna.

Τρίτη 16 Ιουνίου

Αγύριστο κεφάλι

Ο Άλκης Αλκαίος που γνώρισα

Ερμηνεύουν:

Κούλης Θεοδώρου

Μυρσίνη Χριστοδούλου

Στον ρόλο του Μίλτου Πασχαλίδη ο Γιώργος Ευαγόρου

Παίζουν οι μουσικοί:

Γιώργος Δημητρίου: μπουζούκι, λαούτο

Παύλος Μιχαηλίδης: βιολί

Μάριος Τούμπας: πιάνο

Αντρέας Πετρίδης: ηλεκτρική κιθάρα

Μιχάλης Μέσσιος: μπάσο

Αντρέας Θεοδώρου: κρουστά

Η μουσικοθεατρική παράσταση Αγύριστο Κεφάλι. Ο Άλκης Αλκαίος που γνώρισα, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μίλτου Πασχαλίδη, αποτελεί ένα αφιέρωμα σε έναν σπουδαίο ποιητή της σύγχρονης ελληνικής δισκογραφίας. Επιλέγοντας να παραμείνει μακριά από τη δημόσια έκθεση και αφήνοντας τους στίχους του να λειτουργήσουν ως μοναδική μορφή επικοινωνίας με τον κόσμο, ο Άλκης Αλκαίος διαμόρφωσε ένα ποιητικό σύμπαν που σημάδεψε ολόκληρες γενιές ακροατών. Η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει την αθέατη πλευρά του ξεχωριστού αυτού δημιουργού, τη σπάνια ποιητική του δύναμη και τη βαθιά φιλία του με τον Πασχαλίδη.

Πέμπτη 18 Ιουνίου

Tormentful Invisibility

Παναγιώτης Τοφή

Έρευνα, σκηνοθεσία, χορογραφία, δραματουργία: Παναγιώτης Τοφή σε συνεργασία με τους ερμηνευτές

Καλλιτεχνικός σύμβουλος: Tony Thatcher

Ερμηνευτές: Δανάη Βασιλακάκου, Δαμιανός Άγγελος Ευσταθίου, Θάνος Στασινός

Ερμηνευτές Έρευνας: Δαμιανός Άγγελος Ευσταθίου, Σοφία Μούζουρα, Παναγιώτης Τασούλης

Κείμενα: Παναγιώτης Τοφή

Μουσική σύνθεση: Ανδρέας Οικονομίδης

Φωνή, αφήγηση: Άννα Γιαγκιώζη

Σχεδιασμός κουστουμιών: Ρέα Ολυμπίου

Σχεδιασμός φωτισμού: Παναγιώτης Μανούσης

Βοηθός χορογράφου: Σοφία Μούζουρα

Φωτογραφίες πρεμιέρας: Παύλος Βρυωνίδης

Ιδιαίτερες ευχαριστίες: Σχολή Χορού Μαρίας Μιχαηλίδου, Πάνος Τοψίδης

Σε ένα άχρονο, σχεδόν μετα-αποκαλυπτικό τοπίο, ένα λανθασμένο κάλεσμα γεννιέται ως επιθυμία για κάτι πέρα από τη σιωπή. Από αυτή τη ρωγμή αναδύεται μια σκοτεινή και καταστροφική ενέργεια που εξαπλώνεται αργά και ανελέητα: εισβάλλει στους πιο οικείους χώρους, στοιχειώνει και αφαιρεί σταδιακά το φως και τη ζωή αφήνοντας πίσω σωρούς σωμάτων. Η παράσταση διαμορφώνει μία σουρεαλιστική techno τραγωδία που σχολιάζει την απάθεια της σύγχρονης κοινωνίας απέναντι στις μαζικές καταστροφές της εποχής μας. Μέσα σε έναν δυστοπικό κόσμο, η αίσθηση ενός επερχόμενου τέλους γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτική.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Γραφείο Πολυμορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κυριακή 21 Ιουνίου

Στον χορό των ήχων!

Μουσική Ακαδημία Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι νέοι μουσικοί της Μουσικής Ακαδημίας ανεβαίνουν στη σκηνή με ένταση, φαντασία και πάθος, μετατρέποντας τον ήχο σε ζωντανή χορευτική εμπειρία. Έργα-σταθμοί για σολίστ και μουσικά σύνολα ζωντανεύουν σε μια ροή ρυθμού και ενέργειας. Μια συναυλία που δεν αφηγείται απλώς, αλλά αποκαλύπτει την ορμή της νεανικής μουσικής δημιουργίας. Με την καθοδήγηση της καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και την υποστήριξη των καθηγητών/τριών και γονέων, η σκηνή γίνεται χώρος έκφρασης, έντασης και αλήθειας. Εδώ, η μουσική δεν ακούγεται απλώς. Χορεύει.

Καλλιτεχνική και μουσική διεύθυνση: Πέτρος Στυλιανού

Δευτέρα 22 Ιουνίου

Στου φεγγαριού κάποια γωνιά

Αντώνης Μιτζέλος

Αντώνης Μιτζέλος: φωνή, κιθάρα, συνθέσεις

Κατερίνα Παράσχου: φωνή

Κυριάκος Κώστα: πιάνο

Χριστόδουλος Χριστοδούλου: βιολί

Καλλιτεχνική οργάνωση: Αντώνης Κοΐζας

Μία μουσική διαδρομή γεμάτη τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική.

Συνθέτης, κιθαρίστας και ερμηνευτής με ξεχωριστή παρουσία στη δισκογραφία από την εποχή των θρυλικών «Τερμιτών» μέχρι σήμερα, ο Αντώνης Μιτζέλος έχει διαμορφώσει μία προσωπική μουσική γλώσσα που συνδυάζει λυρισμό, ένταση και μελωδική ευαισθησία. Τραγούδια που αγαπήσαμε όπως «Πόσο σε θέλω», «Πώς μπορώ», «Σκληρή μουσική», «Σκόνη» και «Φύλακας Άγγελος», είναι μόνο ορισμένα από αυτά που θα ακουστούν.

Τετάρτη 24 Ιουνίου

Lyric | Λυρικόν

Πετράκης – Chemirani – López

Στέλιος Πετράκης: κρητική λύρα, ούτι, συνθέσεις

Bijan Chemirani: zarb, daf

Efrén López: σάζι, λαούτα

Ο Στέλιος Πετράκης παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ Lyric | Λυρικόν, ένα έργο με κεντρικό άξονα τη λύρα και έντονο μεσογειακό, διαπολιτισμικό χαρακτήρα, που ήδη καταγράφει σημαντική διεθνή απήχηση. Πρόκειται για ένα μουσικό ταξίδι που συνδέει σύγχρονες δημιουργικές αναζητήσεις με συγγενείς τροπικές παραδόσεις της Μεσογείου, αναδεικνύοντας την εκφραστική δύναμη της "λυρικής" μουσικής γλώσσας. Με σταθμούς από την Κρήτη και τη Μικρασία μέχρι την Κάτω Ιταλία και τη Βαλένθια, διαμορφώνεται ένα πολυδιάστατο ηχοτοπίο όπου διαφορετικές μουσικές μνήμες και πολιτισμικές αναφορές συνυπάρχουν οργανικά.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Κύπρο και του Ινστιτούτου Θερβάντες.

Κυριακή 28 Ιουνίου

Το σπίτι που γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι

Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών Ι. Ν. Της Του Θεού Σοφίας

Μουσικοί

Παύλος Μιχαηλίδης: βιολί

Μιχάλης Κυπριανού: κλαρίνο, γκάιντα

Τρύφωνας Καρασαββίδης: ποντιακή λύρα

Χαράλαμπος Παντελή: λαούτο

Παναγιώτης Στυλιανίδης: κρουστά

Κωνσταντίνα Ξενοφώντος: τραγούδι

Χορευτικές ομάδες

Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών Ι. Ν. Της Του Θεού Σοφίας,

χοροδιδάσκαλοι: Σταμάτης Δημόπουλος, Στέλλα Αναστασίου

Λαογραφικός Όμιλος Αφροδίτη Γεροσκήπου,

χοροδιδάσκαλοι: Θέμης Μιχαηλίδης, Τροοδία Σώζου

Λαογραφικός Όμιλος Αγλαντζιάς,

χοροδιδάσκαλος: Ανδρέας Κυπριανού

Πολιτιστικός Όμιλος Νόστος Πισσουρίου,

χοροδιδάσκαλος: Μιχάλης Κυπριανού

Κείμενα: Τροοδία Σώζου

Σκηνοθετική επιμέλεια: Δήμας Δημοσθένους

Βοηθός επιμέλειας: Στέλλα Αναστασίου

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σταμάτης Δημόπουλος

Τρεις χορευτικοί όμιλοι και έξι μουσικοί από την Κύπρο συναντούν το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών του Ιερού Ναού Της Του Θεού Σοφίας σε μια παράσταση αφιερωμένη στην πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση τεσσάρων περιοχών του ευρύτερου ελλαδικού χώρου: της Κύπρου, του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Ρωμυλίας.

Κεντρικός άξονας της παράστασης είναι τα σπίτια που έμειναν πίσω. Σπίτια που εγκαταλείφθηκαν λόγω ιστορικών γεγονότων, ξεριζωμών και μετακινήσεων πληθυσμών, αλλά που οι μνήμες τους είναι ζωντανές μέσα από τις αφηγήσεις των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτά.

Τρίτη 7 Ιουλίου

Long Way Home

Dimitris Angelakis Quartet

Δημήτρης Αγγελάκης: βιμπράφωνο

Μένιος Γούναρης: πιάνο

Γιώργος Πανταζόπουλος: κοντραμπάσο

Αλέκος Σπανίδης: ντραμς

Ο βιμπραφωνίστας Δημήτρης Αγγελάκης και το κουαρτέτο του μοιράζονται μαζί μας συνθέσεις από την πρώτη του προσωπική δισκογραφική δουλειά Long Way Home. Ο τίτλος του έργου, εμπνευσμένος από την «Ιθάκη» του Κ. Π. Καβάφη, πηγάζει από την πεποίθηση του συνθέτη ότι γινόμαστε αυτοί που είμαστε μέσα από τα ταξίδια μας. Κάθε μία από τις πρωτότυπες συνθέσεις χαρακτηρίζεται από βαθιά λυρικό ήχο, με δυνατό ρυθμικό χαρακτήρα, περίπλοκες αρμονίες και έντονη swing αίσθηση, και αφηγείται μια ιστορία, πάντα εμπνευσμένη από την Ελλάδα, ακόμα κι όταν φέρει το ηχόχρωμα της αμερικανικής τζαζ.

Παρασκευή 10, Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Ιουλίου

Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ της Patricia Highsmith

Σκηνοθεσία, σχεδιασμός φωτισμού: Αντρέας Χριστοδουλίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Αντρέας Γεωργίου

Σκηνικά, κοστούμια: Σταύρος Αντωνόπουλος

Καλλιτέχνης πολυμέσων: Κυριάκος Κυριάκου

Κατασκευή σκηνικού: Γιώργος Χριστιανόπουλος

Ζωγραφική εκτέλεση σκηνικού: Martin Meason

Φωτογραφίες: Δημήτρης Βαττής

Χειρισμός φωτισμού, ήχου, projector: Άντρη Σιακαλλή, Vyacheslav Bakanov

Κομμώσεις: Βίκυ Ευσταθίου

Σχεδιασμός αφίσας: Γιάννος Χριστοφόρου

Παίζουν (αλφαβητικά): Αντρέας Γεωργίου, Δημήτρης Γιωρκάτζης, Έλενα Δημητρίου, Ιωάννα Κεραυνού, Μανώλης Μιχαηλίδης, Αντώνης Παρχαρίδης, Γιώργος Τζωρτζής

Ένα από τα πιο συναρπαστικά ψυχολογικά θρίλερ του 20ού αιώνα συνεχίζει να γοητεύει το κοινό με την ένταση και τη βαθιά ψυχολογική του διάσταση, εξερευνώντας την ταυτότητα, την εμμονή και τα σκοτεινά μονοπάτια της ανθρώπινης φιλοδοξίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Τομ Ρίπλεϊ, ένας νεαρός άντρας με χαρισματική ευφυΐα και αινιγματική προσωπικότητα. Η επιθυμία του για μια ζωή γεμάτη προνόμια, λάμψη και κοινωνική αποδοχή τον οδηγεί σε έναν επικίνδυνο κόσμο, όπου τα όρια ανάμεσα στην πραγματική και την επινοημένη ταυτότητα αρχίζουν να θολώνουν.

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 18 ετών.

Εισιτήρια: €15 | Μειωμένο: €12

Τρίτη 14 Ιουλίου

Ζουρνάς και νταούλι της Κύπρου

Αρχείο Κυπριακής Μουσικής

Κεμάλ Ντεβετζί: ζουρνάς

Αζίζ Καχραμάν: νταούλι

Δρ Νικολέττα Δημητρίου: ερευνήτρια, αφηγήτρια

Ο Κεμάλ Ντεβετζί και ο Αζίζ Καχραμάν, παρουσιάζουν το πλήρες μουσικό τελετουργικό του κυπριακού γάμου για το ζουρνά και το νταούλι, ανασυστήνοντας έναν παλαιό ηχητικό κόσμο βαθιά συνδεδεμένο με τη συλλογική μνήμη και την κοινωνική ζωή της Κύπρου. Οι δύο δεξιοτέχνες θεωρούνται από τους τελευταίους εν ζωή μουσικούς που εξακολουθούν να ερμηνεύουν το παλαιό κυπριακό ρεπερτόριο του ζουρνά και του νταουλιού, όπως παιζόταν πριν αλλοιωθεί από προσμίξεις που έγιναν μετά το 1974. Περιλαμβάνεται αφήγηση και επεξηγηματικά σχόλια από τη Δρα Νικολέττα Δημητρίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου (Ιούνιος–Ιούλιος) είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου: www.ucy.ac.cy και στο: https://online.anyflip.com/mlhb/bjgv/mobile/index.html

Εισιτήρια: κανονικό €10, φοιτητικό/μειωμένο €5.

Εισιτήριο διαρκείας για όλες τις παραστάσεις Ιουνίου–Ιουλίου: €50.

Για την παράσταση του Θέατρο ένα στις 10-12 Ιουνίου, εισιτήρια: €15 κανονικό, €12 μειωμένο

Όλες οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 20:30.

To εργαστήρι στις 7 Ιουνίου αρχίζει στις 18:00.

Για πληροφορίες και κρατήσεις:

τηλ. 22894531-2 | Email: culture@ucy.ac.cy | FB: https://www.facebook.com/ucyculturalcentre/