Το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ «ΑΓΩΝ» για πρώτη φορά στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 05.06.2026 17:10

Το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ – ΑΓΩΝ, συμπληρώνοντας φέτος 30 χρόνια παρουσίας, έχει καταστεί ένας από τους πλέον σταθερούς και αναγνωρίσιμους θεσμούς στον χώρο του αρχαιολογικού κινηματογράφου.

Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, ο Σύνδεσμος Φίλων του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και της Λεβεντείου Πινακοθήκης και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Κύπρο το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ «ΑΓΩΝ», μια ξεχωριστή διοργάνωση αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη δύναμη του ντοκιμαντέρ ως μέσου γνώσης και προβληματισμού.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ – ΑΓΩΝ, συμπληρώνοντας φέτος 30 χρόνια παρουσίας, έχει καταστεί ένας από τους πλέον σταθερούς και αναγνωρίσιμους θεσμούς στον χώρο του αρχαιολογικού κινηματογράφου. Από την ίδρυση του το 1995 από την Μέμη Σπυράτου, αποτέλεσε πεδίο διαλόγου ανάμεσα στον πολιτισμό, την αρχαιολογία και τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, καλύπτοντας σημαντικό κενό στον πολιτιστικό χάρτη της Ελλάδας.

Στον ΑΓΩΝΑ η ιστορική μνήμη συναντά την σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, προσελκύοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά του πλανήτη, ενώ η Προκριματική και η Κριτική Επιτροπή του απαρτίζονται από καταξιωμένες προσωπικότητες του κινηματογράφου, των τεχνών, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της αρχαιολογίας.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουνίου 2026, με προβολές στο Θεατράκι του ΡΙΚ και στο Αμφιθέατρο του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, προσφέροντας στο κυπριακό κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει βραβευμένες και διεθνώς αναγνωρισμένες παραγωγές από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Βραζιλία, το Ιράν και την Κύπρο.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οι συνδιοργανωτές θα τιμήσουν τον Κύπριο σκηνοθέτη και κινηματογραφιστή Πασχάλη Παπαπέτρου για τη σημαντική και διαχρονική προσφορά του στον τομέα του πολιτιστικού ντοκιμαντέρ κυπριακής παραγωγής. Η τιμητική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου, πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ του «Το νερό στην Κύπρο – Θύμησες άλλων εποχών».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ταινίες «Βολταίρος: Σε αναζήτηση του διασκορπισμένου σώματος», «Σωβέ: Ταξίδι στις απαρχές της ανθρωπότητας», «Ο λόχος των εραστών», «Χρυσές πόλεις, η μεγάλη παρανόηση», καθώς και το ντοκιμαντέρ «Ραφαήλ: Τα μυστικά των λειψάνων».

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Πέμπτη 11.06.26 | Έναρξη: 17:00 | Θεατράκι ΡΙΚ / Λεωφόρος ΡΙΚ, Αγλαντζιά 2120, Λευκωσία

17:00 - 17:52

Βολταίρος: Σε αναζήτηση του διασκορπισμένου σώματος /

Voltaire: la recherche du corps dispersé

του Dominique Adt (Γαλλία)

17:52 - 18:44

Σωβέ: Ταξίδι στις απαρχές της ανθρωπότητας /

Chauvet: voyage aux origines

των Guy Padovani & Marc Azema (Γαλλία)

18:44 - 20:10

Ο λόχος των εραστών / Army of Lovers

του Λευτέρη Χαρίτου (Ελλάδα / Αυστρία)

20:10 - 21:02

Χρυσές πόλεις, η μεγάλη παρανόηση /

Cities of Gold, le grand malentendu

της Joséphine Duteuil (Γαλλία)

21:02 - 21:24

Γκουσαινβίλ v2 – Το Παλιό χωριό /

Goussainville v2 – Village vieille

του Fabio Bola (Βραζιλία)

21:24 - 21:34

Η σκιά του βασιλιά / Shadow of the King

του Hadi Shariati (Ιράν)

Παρασκευή 12.06.26 | Έναρξη: 19:30 | Αμφιθέατρο – εσωτερική αυλή Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας / Ιπποκράτους 15-17, Λαϊκή Γειτονιά, 1011 Λευκωσία

Ώρα προσέλευσης – ποτό υποδοχής:

19:30 – 20:00

20:00 – 20:20

Μικρή τιμητική εκδήλωση για τον Κύπριο σκηνοθέτη Πασχάλη Παπαπέτρου

20:20 – 21:33

Το νερό στην Κύπρο – Θύμησες άλλων εποχών /

Water in Cyprus: Echoes of the Past

του Πασχάλη Παπαπέτρου (Κύπρος)

21:33 – 22:25

Ραφαήλ: Τα μυστικά των λειψάνων /

Raphaël: les secrets des reliques

του Dominique Adt (Γαλλία)

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Για την τελετή βράβευσης και τις προβολές της 12ης Ιουνίου στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας απαιτείται κράτηση.

Πληροφορίες και κρατήσεις:

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας

Τηλ.: +357 22661475

Email: rsvp@leventismuseum.org.cy

Συνδιοργανωτές:

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας

Σύνδεσμος Φίλων Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και Λεβεντείου Πινακοθήκης

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ)