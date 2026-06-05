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«Το ρουμπίνι του Κάμπου»:Η γιορτή του κερασιού την οποία ο κόσμος όλος αγάπησε και μιλά γι’ αυτήν
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 05.06.2026 19:00
«Το ρουμπίνι του Κάμπου»:Η γιορτή του κερασιού την οποία ο κόσμος όλος αγάπησε και μιλά γι’ αυτήν

Το Φεστιβάλ κερασιού 2026, «Το Ρουμπίνι του Κάμπου», ανοίγει τις πύλες του στις 6 & 7Ιουνίου.

Ο Κάμπος έχει γίνει πλέον συνώνυμος με τις πιο ξεχωριστές γιορτές της Κύπρου. Από την γιορτή της ανθοφορίας των ξακουστών Ιαπωνικών κερασιών στο πάρκο Sakura του χωριού, η οποία μαγεύει χιλιάδες επισκέπτες μέχρι την καλοκαιρινή γιορτή του καρπού των δικών μας κερασιών. Το Φεστιβάλ κερασιού 2026, «Το Ρουμπίνι του Κάμπου», ανοίγει τις πύλες του στις 6 & 7Ιουνίου.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάμπου σε συνεργασία με φορείς του χωριού και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Μια αναγνώριση που επιβεβαιώνει τη μεγάλη απήχηση και την πολιτιστική αξία αυτής της γιορτής.

Δύο ημέρες γεμάτες δραστηριότητες, γαστρονομικές απολαύσεις από το βασιλικό φρούτο του καλοκαιριού, παραδοσιακές γεύσεις, μουσική και εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ένας τόπος που κάθε εποχή έχει κάτι να προσφέρει σε ομορφιά και πολιτισμό.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: https://www.facebook.com/KambosTsakkistra

Tags

ΑΤΖΕΝΤΑ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
κερασιές
Κάμπος της Τσακκίστρας
Φεστιβάλ Κερασιού «Το Ρουμπίνι του Κάμπου»
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