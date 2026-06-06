«The Great Gig – A Tribute Concert to Pink Floyd» : Ένα οπτικοακουστικό αφιέρωμα στους Pink Floyd για πρώτη φορά στην Κύπρo.

Δημοσιεύθηκε 06.06.2026 16:00

Ένα από τα πλέον καταξιωμένα tribute shows των Pink Floyd στην Ελλάδα έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, για μία μοναδική καλοκαιρινή συναυλία στο Θεατράκι Κοινοτικού Πάρκου Λυμπιών.

Οι The Great Gig – A Tribute to Pink Floyd, μετά από απανωτά sold out σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και σε Ηράκλειο, Πάτρα, Ρόδο, Νίσυρο και Κομοτηνή, προσκαλούν το κοινό της Κύπρου σε ένα καθηλωτικό μουσικό και οπτικό ταξίδι στο σύμπαν των θρυλικών Pink Floyd.

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2005 από τον Λευτέρη Κοντογιάννη και τον Πέτρο Σπυριδέλη και μετρά ήδη περισσότερα από είκοσι χρόνια πορείας, δεκάδες εμφανίσεις και ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στόχος των The Great Gig δεν είναι απλώς να παρουσιάσουν μια σειρά από γνωστά τραγούδια. Με σεβασμό στον αυθεντικό ήχο, τις ενορχηστρώσεις και τη φιλοσοφία των Pink Floyd, δημιουργούν μια ολοκληρωμένη σκηνική εμπειρία, στην οποία η μουσική, η εικόνα και το φως λειτουργούν ως ένα ενιαίο αφήγημα.

Από την ατμοσφαιρική μελαγχολία του “Wish You Were Here” και τη μυσταγωγική ανάπτυξη του “Shine On You Crazy Diamond”, μέχρι την ηλεκτρισμένη ένταση του “Comfortably Numb” και τη σκοτεινή, φιλοσοφική διαδρομή του “The Dark Side of the Moon”, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει διαχρονικά αριστουργήματα που σημάδεψαν τη σύγχρονη μουσική ιστορία.

Με εντυπωσιακά projections, ειδικά σχεδιασμένο φωτισμό, ηχητικά εφέ και μια σκηνική ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής, το The Great Gig – A Tribute to Pink Floyd δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια εμπειρία για όσους μεγάλωσαν με τη μουσική των Pink Floyd, αλλά και για τις νεότερες γενιές που συνεχίζουν να ανακαλύπτουν τη δύναμη και τη διαχρονικότητά της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία: Σάββατο 27 Ιουνίου 2026

Χώρος: Θεατράκι Κοινοτικού Πάρκου Λυμπιών

Ώρα προσέλευσης: 20:00

Ώρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια: more.com