«HOOK»: Μια νέα site-specific εγκατάσταση στο Corridor του ARTSLab

Δημοσιεύθηκε 08.06.2026 13:00

Η site-specific εγκατάσταση του Γιώργου Χατζόπουλου φιλοξενείται στο Corridor, τον νέο χώρο πειραματισμού και σύγχρονης δημιουργίας του ARTSLab.

Το ARTSLab (Εκπαιδευτικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης & Design) παρουσιάζει το «HOOK», μια επιτόπια (site-specific) εγκατάσταση του τελειόφοιτου φοιτητή Γιώργου Χατζόπουλου, η οποία σηματοδοτεί τη δεύτερη έκθεση που φιλοξενείται στο Corridor.

Ως νέα πρωτοβουλία του ARTSLab, το Corridor καλλιεργεί την ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών, τον πειραματισμό και τη συλλογική δημιουργία, φέρνοντας καλλιτέχνες και κοινό σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο και δυναμικό διάλογο.

Με μια ανοιχτή και χωρίς διακρίσεις φιλοσοφία, το Corridor υποστηρίζει τόσο καταξιωμένους όσο και ανερχόμενους καλλιτέχνες, ενθαρρύνοντας τη διεπιστημονική εξερεύνηση και τις δημιουργικές συνεργασίες. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει εργαστήρια, εκθέσεις, παρουσιάσεις, προβολές και συμμετοχικές δράσεις, προσφέροντας στη Λευκωσία έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας.

Το Corridor γεννήθηκε από την πεποίθηση ότι η πόλη χρειάζεται έναν ζωντανό δημιουργικό κόμβο, που θα φέρνει κοντά όσους επιθυμούν να πειραματίζονται, να ανταλλάσσουν ιδέες και να εξελίσσονται συλλογικά.

Αφετηρία αυτού του ταξιδιού είναι η βιωματική μου σχέση με την ανατομία, μια επιστήμη που ανέπνεα από παιδί λόγω του ιατρικού περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλωσα. Αρχικά, με συνέπαιρνε το μεγαλείο του ανθρώπινου σώματος· ωστόσο η προσέγγισή μου δεν ξεκίνησε με σιγουριά, αλλά με δέος και τρόμο. Ως καλλιτέχνης, και όχι ως επιστήμονας, με κυρίευε ο φόβος μήπως δεν σταθώ στο ύψος του θέματος και, χειρότερα, μήπως γελοιοποιήσω μια τόσο ιερή υπόσταση.

Για να γεφυρώσω αυτό το χάσμα, βρέθηκα αντιμέτωπος με την απόλυτη σιωπή των ανατομικών αιθουσών, παρατηρώντας νεκρά σώματα. Εκεί, μέσα στην κλινική ψυχρότητα, ένιωσα μια βαθιά, υπαρξιακή υποχρέωση: έπρεπε να τιμήσω αυτές τις ψυχές. Κάθε σώμα δεν ήταν απλώς ένα αντικείμενο μελέτης, αλλά ένας άνθρωπος που κάποτε αγάπησε, πόνεσε και έζησε. Σκοπός μου έγινε να αξιοποιήσω τις γνώσεις που μου εμπιστεύτηκαν οι σιωπηλές τους μορφές, μετατρέποντας την ανατομική αλήθεια σε τέχνη με τον μέγιστο σεβασμό και ευλάβεια.

Οδηγούμενος από αυτή την ηθική ιερουργία, πειραματίστηκα με ποικίλα υλικά, πλάθοντας κατασκευές που ανασυνθέτουν τα πολύπλοκα συστήματα του σώματος. Η διαδικασία αυτή λειτούργησε ως κάθαρση, μετατρέποντας τον αρχικό φόβο σε βαθιά, συγκινησιακή κατανόηση.-Γιώργος Χατζόπουλος, 2026

Εγκαίνια: 12 Ιουνίου, 7:00μμ

Διάρκεια: 12-17 Ιουνίου, 2026

ΔΕΥ 15/05: 5-7 p.m.

ΤΕΤ 17/05: 5-7 p.m.

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