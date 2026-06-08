«Friends of Friends 4 Ever»: Βραδιά στήριξης για το Θκιο Ππαλιές

Δημοσιεύθηκε 08.06.2026 10:00

Το ανεξάρτητο πολιτιστικό εγχείρημα καλεί φίλους και υποστηρικτές να συμβάλουν στη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας και των δράσεών του.

Το Θκιο Ππαλιές προσκαλεί φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές σε ένα fundraiser με τίτλο «Friends of Friends 4 Ever», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου, από τις 19:00 έως τις 23:00, στον χώρο του.

Εδώ και έντεκα χρόνια, το Θκιο Ππαλιές έχει εξελιχθεί μέσα από διαφορετικές μορφές και δράσεις, διατηρώντας σταθερό τον πυρήνα της αποστολής του: τη συλλογική δημιουργία, τη δράση και τη διαμόρφωση εναλλακτικών πολιτιστικών υποδομών. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, η πορεία του έχει στηριχθεί στην έμπνευση, τη συμμετοχή και την αφοσίωση των καλλιτεχνικών κοινοτήτων της Κύπρου, οι οποίες αγκάλιασαν τον χώρο με αγάπη και ουσιαστική παρουσία.

Ωστόσο, η οικονομική βάση που στηρίζει τη λειτουργία του παραμένει εύθραυστη. Παρότι ο χώρος αυτοχρηματοδοτείται εν μέρει, η εργασία των ιδρυτών του εξακολουθεί να προσφέρεται εξ ολοκλήρου σε εθελοντική βάση. Σήμερα, το Θκιο Ππαλιές βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, καθώς απαιτείται η συγκέντρωση €5.000 για να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας και των δράσεών του.

Με αφορμή αυτή την ανάγκη, φίλοι και υποστηρικτές του χώρου ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν μια βραδιά οικονομικής ενίσχυσης, καλώντας το κοινό να συμμετάσχει σε μια συλλογική προσπάθεια αλληλεγγύης και στήριξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβάλουν με διάφορους τρόπους:

• Κοινοποιώντας την εκδήλωση και το έργο του Θκιο Ππαλιές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τα με ένα προσωπικό μήνυμα για τη σημασία του χώρου.

• Πραγματοποιώντας εφάπαξ ή τακτική δωρεά μέσω της ιστοσελίδας του Θκιο Ππαλιές ή επικοινωνώντας με τον οργανισμό για τραπεζικά στοιχεία.

• Προσφέροντας έργα τέχνης, εκδόσεις, αντικείμενα ή άλλο υλικό που μπορεί να διατεθεί προς πώληση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

• Παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση και συμμετέχοντας ενεργά στη βραδιά.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ευκαιρία συνάντησης, γιορτής και επανασύνδεσης, φέρνοντας κοντά παλιούς και νέους φίλους του χώρου. Μέσα από φαγητό, ποτό και συζήτηση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναλογιστούν τη μέχρι σήμερα πορεία του Θκιο Ππαλιές και να συμβάλουν στη διαμόρφωση των κοινών του μελλοντικών διαδρομών.

Πέμπτη, 11 Ιουνίου | 19:00 – 23:00

Θκιο Ππαλιές (Κισσάμου 2Β, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία 1040)

Πληροφορίες:

thkioppalies.org

info@thkioppalies.org