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Μια εκκλησία, μια ορχήστρα και η πρώτη εμφάνιση της Della στην Κύπρο για το 2026
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Δημοσιεύθηκε 08.06.2026 15:00
Μια εκκλησία, μια ορχήστρα και η πρώτη εμφάνιση της Della στην Κύπρο για το 2026

Στις 13 Ιουνίου, η Della επιστρέφει στην Κύπρο για μία μοναδική εμφάνιση, συνοδευόμενη από ορχήστρα, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στη Λευκωσία. Μετά τις πρόσφατες ευρωπαϊκές της εμφανίσεις και τη βράβευσή της στα MME Awards, η Della ετοιμάζει μια ξεχωριστή συναυλία, σηματοδοτώντας έναν χρόνο από την κυκλοφορία του πρώτου της EP «13».

Η μπάντα θα συνοδεύεται από πενταμελή ορχήστρα, σε ενορχηστρωσεις του Άντη Σκορδή, για μια συναυλία που θα κινηματογραφηθεί και θα ηχογραφηθεί ζωντανά.

Λόγω αυξημένης ζήτησης για την συναυλία στις 21:00, προστέθηκε δεύτερη εμφάνιση την ίδια ημέρα στις 19:30.Εισιτήρια στο louvanarecords.com/della 

Tags

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΑΤΖΕΝΤΑ
Louvana Records
DELLA
Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου
ορχήστρα
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