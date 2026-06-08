Μια εκκλησία, μια ορχήστρα και η πρώτη εμφάνιση της Della στην Κύπρο για το 2026

Δημοσιεύθηκε 08.06.2026 15:00

Στις 13 Ιουνίου, η Della επιστρέφει στην Κύπρο για μία μοναδική εμφάνιση, συνοδευόμενη από ορχήστρα, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στη Λευκωσία. Μετά τις πρόσφατες ευρωπαϊκές της εμφανίσεις και τη βράβευσή της στα MME Awards, η Della ετοιμάζει μια ξεχωριστή συναυλία, σηματοδοτώντας έναν χρόνο από την κυκλοφορία του πρώτου της EP «13».

Η μπάντα θα συνοδεύεται από πενταμελή ορχήστρα, σε ενορχηστρωσεις του Άντη Σκορδή, για μια συναυλία που θα κινηματογραφηθεί και θα ηχογραφηθεί ζωντανά.

Λόγω αυξημένης ζήτησης για την συναυλία στις 21:00, προστέθηκε δεύτερη εμφάνιση την ίδια ημέρα στις 19:30.Εισιτήρια στο louvanarecords.com/della