Ο «Ίων» του Ευριπίδη: Η μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του ΘΟΚ σε Κύπρο και Επίδαυρο

Δημοσιεύθηκε 09.06.2026 10:10

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει το έργο Ίων του Ευριπίδη, μία από τις πλέον αναμενόμενες παραγωγές του φετινού καλοκαιριού σε Κύπρο και Ελλάδα. Οι παραστάσεις στην Κύπρο θα δοθούν στο Αμφιθέατρο Μακάριος Γ΄ της Σχολής Τυφλών (16, 17 και 18 Ιουλίου), στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας (22 Ιουλίου) και στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου (24 Ιουλίου), ενώ στη συνέχεια η παραγωγή θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 28 και 29 Αυγούστου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2026.

Ο Ίων αποτελεί ένα από τα πιο αινιγματικά έργα του αρχαίου δράματος. Κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν. Ένα έργο που συνομιλεί άμεσα με τη σύγχρονη εμπειρία, σε μια εποχή όπου όλα τίθενται διαρκώς υπό αμφισβήτηση και επαναδιαπραγμάτευση.

Μετά την περσινή επιτυχημένη συνεργασία του με τον ΘΟΚ στον «Επιθεωρητή» του Νικολάι Γκόγκολ, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Θωμάς Μοσχόπουλος επιστρέφει με μια νέα ανάγνωση του ευριπίδειου δράματος. Τη σκηνογραφία, τα κοστούμια και την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Βασίλης Παπατσαρούχας, τη μουσική σύνθεση η Αναστασία Δημητριάδου (nama dama), ενώ την κίνηση και χορογραφία ο Φώτης Νικολάου. Συνεργάτης σκηνοθέτης είναι ο Μάριος Κακουλλής.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Στέλα Φυρογένη ως Κρέουσα, ο Νεοκλής Νεοκλέους ως Ξούθος και ο Γιάννης Τσουμαράκης στον ομώνυμο ρόλο του Ίωνα.

Η δράση εκτυλίσσεται στο μαντείο του Απόλλωνα στους Δελφούς, όπου ο νεαρός Ίων μεγαλώνει αγνοώντας την πραγματική του καταγωγή. Μέσα από διαδοχικές αποκαλύψεις, παρερμηνείες και ανατροπές, το έργο εξερευνά την αναζήτηση της ταυτότητας και τη σχέση αλήθειας και ψεύδους, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το ποιοι είμαστε και πού ανήκουμε.

Παραστάσεις στην Κύπρο

Λευκωσία – Αμφιθέατρο Μακάριος Γ΄, Σχολή Τυφλών

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 (με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 (με ελληνικούς υπέρτιτλους)

Σάββατο 18 Ιουλίου 2026

Λάρνακα – Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 (στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λάρνακας 2026)

Λεμεσός – Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους)

Όλες οι παραστάσεις αρχίζουν στις 21:00.

Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2026

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: €20

Μειωμένο εισιτήριο: €10 (άνεργοι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι και άτομα κάτω των 25 ετών)

Πληροφορίες

Ταμείο ΘΟΚ: 77 77 27 17

Ιστοσελίδα: www.thoc.org.cy

Για τη Λεμεσό παρέχεται επίσης δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από την Πάφο προς το Αρχαίο Θέατρο Κουρίου και επιστροφή.