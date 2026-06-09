Πόλεμος, μνήμη και ταυτότητα στο 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος

Δημοσιεύθηκε 09.06.2026 13:00

Πέντε παραγωγές από την Κύπρο, την Ισπανία, τη Λετονία και την Ελλάδα συνθέτουν το πρόγραμμα της 29ης διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, το οποίο διοργανώνουν το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.

Το φετινό Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 3 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου 2026 στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου στη Λεμεσό, στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου και στο Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει παραγωγές σημαντικών θεατρικών οργανισμών και καλλιτεχνικών σχημάτων από το εξωτερικό και την Κύπρο, οι οποίες προσεγγίζουν το αρχαίο ελληνικό δράμα μέσα από σύγχρονες σκηνικές αναγνώσεις και διαφορετικές αισθητικές και δραματουργικές προσεγγίσεις. Οι περισσότερες από τις φετινές παραγωγές πραγματεύονται, με διαφορετικούς τρόπους, τα ζητήματα του πολέμου, της βίας και του συλλογικού τραύματος, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του αρχαίου δράματος να φωτίζει κρίσιμα ζητήματα του σύγχρονου κόσμου.

Στόχος των διοργανωτών είναι η διατήρηση της πρωταγωνιστικής θέσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος στην πολιτιστική ζωή της Κύπρου, με έμφαση στη θεατρική παιδεία, τη διεύρυνση της πρόσβασης του κοινού στο αρχαίο δράμα και τη συμβολή στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Οι παραγωγές του Φεστιβάλ

ΤΡΩΑΔΕΣ του Ευριπίδη

Come y Calla Productions & Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικού Θεάτρου της Μέριδα, Ισπανία

3 & 4 Ιουλίου | Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

Οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία της Carlota Ferrer και παραγωγή της Come y Calla Productions σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικού Θεάτρου της Μέριδα, ανοίγουν το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Η καταξιωμένη Ισπανίδα ηθοποιός Isabel Ordaz ενσαρκώνει την Εκάβη, πλαισιωμένη από ένα δυναμικό σύνολο ηθοποιών, σε μια παράσταση που μετατρέπει την ευριπίδεια τραγωδία σε μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία, αναδεικνύοντας τη βία του πολέμου και τις συνέπειές της στα σώματα και τις ζωές των ηττημένων. Η παραγωγή έκανε πρεμιέρα το 2025 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικού Θεάτρου της Μέριδα, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

ΕΚΑΒΗ του Ευριπίδη

Θέατρο Νταουγκάβπιλς, Λετονία

10 & 11 Ιουλίου | Αρχαίο Ωδείο Πάφου

Το Θέατρο Νταουγκάβπιλς, ένα από τα παλαιότερα επαγγελματικά θέατρα της Λετονίας, παρουσιάζει την «Εκάβη» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία της Tatiana Stepančenko-Bogdana. Η παραγωγή ξεχωρίζει για τη χρήση της λατγαλικής γλώσσας, μιας περιφερειακής γλώσσας της ανατολικής Λετονίας, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη και σχεδόν πρωτογενή ποιότητα στη σκηνική έκφραση. Μέσα από μια σύγχρονη σκηνοθετική προσέγγιση, η παράσταση αναστοχάζεται πάνω στη βία, την απώλεια και την ανθρώπινη αντοχή.

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ του Αριστοφάνη

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

17 & 18 Ιουλίου | Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει τη «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον ομώνυμο ρόλο. Μαζί της εμφανίζονται οι Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης, Κώστας Σάντας, Γιάννης Χαρίσης και Σοφία Καλεκμερίδου. Μέσα από το χιούμορ και τη σατιρική δύναμη του Αριστοφάνη, η παράσταση αρθρώνει έναν βαθιά πολιτικό λόγο για την κρίση, την παρακμή και την ανάγκη συλλογικής επανεκκίνησης της κοινωνίας.

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ του Αισχύλου

Θεατρική Ομάδα Persona, Κύπρος

27 & 28 Ιουλίου | Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία

31 Ιουλίου & 1 Αυγούστου | Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

Η βραβευμένη δημιουργός Λέα Μαλένη σκηνοθετεί τη φετινή κυπριακή συμμετοχή στο Φεστιβάλ. Με τη συμβολή μιας εξαιρετικής ομάδας καλλιτεχνών και ηθοποιών, η παραγωγή προσεγγίζει το εμβληματικό αντιπολεμικό έργο του Αισχύλου μέσα από μια πολυφωνική σκηνική σύνθεση που συνομιλεί άμεσα με το παρόν.

ΑΛΚΗΣΤΙΣ του Ευριπίδη

Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας

7 & 8 Αυγούστου | Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

Το Εθνικό Θέατρο συμμετέχει στο φετινό Φεστιβάλ με την «Άλκηστη» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Ηρώ Μπέζου, πλαισιωμένη από τους Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Γιώργο Ζυγούρη, Γιάννη Νιάρρο, Κώστα Νικούλι, Αινεία Τσαμάτη και Θεοδώρα Τζήμου. Η παράσταση προτείνει μια ανάγνωση του έργου που κινείται διαρκώς ανάμεσα στην τραγωδία και την κωμωδία, τη ζωή και τον θάνατο, αναδεικνύοντας ζητήματα θυσίας, εξουσίας και κοινωνικής ευθύνης.

Προπώληση εισιτηρίων

SOLDOUT TICKETS

Καταστήματα ΣΤΕΦΑΝΗΣ σε όλες τις πόλεις

Πληροφορίες: 7000 2414

Ιστοσελίδα: www.greekdramafest.com

Τιμές εισιτηρίων

€16 κανονικό

€10 μειωμένο (φοιτητές, συνταξιούχοι, εθνοφρουροί, πολύτεκνοι, άνεργοι)

€70 κάρτα Φεστιβάλ (για όλες τις παραστάσεις, μόνο για κανονικά εισιτήρια)

Όλες οι παραστάσεις αρχίζουν στις 21:00. Συνιστάται η προσέλευση στο θέατρο στις 20:00.

Μεταφορά κοινού από Λευκωσία

Για τη διευκόλυνση του κοινού από τη Λευκωσία θα προσφέρεται οργανωμένη μεταφορά με λεωφορεία προς το Αρχαίο Θέατρο Κουρίου και το Αρχαίο Ωδείο Πάφου για επιλεγμένες παραστάσεις. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ειδικοί θεατρολόγοι θα παρουσιάζουν και θα αναλύουν τα έργα πριν από κάθε παράσταση.

Για πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων λεωφορείου: SOLDOUT TICKETS.