«Κι αν παρήλθον τα χρόνια... τ’ όνομά σου: ψωμί στο τραπέζι»: Εργαστήρι πλουμίσματος ψωμιού στο Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης

Δημοσιεύθηκε 10.06.2026 10:00

Πεζούνια με πλουμίθκια, από το βιβλίο Το Πλουμιστό Ψωμί της Κύπρου (2011) της Δωρίτας Βοσκαρίδου, εκδόσεις Νόστος.

Στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος της έκθεσης Αγροποιητική: χώματα/σώματα, το Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης διοργανώνει εργαστήρι πλουμίσματος ψωμιού σε συνεργασία με την Κατερίνα Βοσκαρίδου από το θεματικό μουσείο «Το Πλουμιστό Ψωμί» (Λεμεσός).

Το εργαστήρι πραγματοποιείται σε συνάρτηση με το συμπόσιο Oiko-nomia: Peasant Women, Invisible Others, and Resilience, το οποίο παρουσιάζεται με την επιστημονική συμβολή του Celadon Center for Arts & Ecologies.

Για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, το Μουσείο «Το Πλουμιστό Ψωμί» αναβιώνει παραδοσιακές τέχνες, ζυμώνει μνήμες και πλάθει εμπειρίες γύρω από τον άρτο και τη θέση του στον πολιτισμό. Ο τίτλος του εργαστηρίου δανείζεται στίχους από τον Γεώργιο Δροσίνη και τον Νικηφόρο Βρεττάκο και επαναφέρει, με την τελετουργικότητα που του αρμόζει, το ψωμί στο κέντρο της κοινής εμπειρίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτισμό της τροφής και τις συμβολικές διαστάσεις του ψωμιού, καθώς και να εξοικειωθούν με την παραδοσιακή τέχνη του πλουμίσματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντομη διάλεξη, αφήγηση και βιωματική δραστηριότητα πλουμίσματος ψωμιού.

Το εργαστήρι είναι ανοικτό σε οικογένειες με παιδιά.

Γλώσσα διεξαγωγής: Ελληνικά (με δυνατότητα μετάφρασης στα αγγλικά)

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα

Κρατήσεις: Τηλ. 22 479600

Κατερίνα Βοσκαρίδου

Η Κατερίνα Βοσκαρίδου είναι Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Τεχνοδρομίου, οργανισμού που επιμελείται φεστιβάλ, δράσεις, εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες. Διδάσκει στη Σχολή Αφήγησης Κύπρου και συντονίζει τη Λέσχη Αφήγησης, συμβάλλοντας ενεργά στη διάδοση και εξέλιξη της σύγχρονης προφορικής αφήγησης.

Παράλληλα, είναι υπεύθυνη των Εκδόσεων Τεχνοδρόμιον, καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αφήγησης και Παραμυθιού και συνδιευθύντρια του Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης.

Μουσείο «Το Πλουμιστό Ψωμί»

Το Μουσείο «Το Πλουμιστό Ψωμί» ιδρύθηκε το 2011 στη Λεμεσό με ιδιωτική πρωτοβουλία της συγγραφέα και ερευνήτριας Δωρίτας Βοσκαρίδου. Οι δράσεις του περιλαμβάνουν την έκθεση συλλογής παραδοσιακών πλουμιστών ψωμιών, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μουσειακής αγωγής για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ξεναγήσεις και βιωματικά εργαστήρια.

Από το 2023, και εν αναμονή εξεύρεσης κατάλληλου χώρου στέγασης, μέρος των λειτουργιών του μουσείου έχει ανασταλεί, ενώ άλλες δράσεις συνεχίζονται όπου και όταν αυτό καθίσταται εφικτό.

Celadon Center for Arts & Ecologies

Το Celadon Center for Arts & Ecologies είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός τέχνης με έδρα το χωριό Καπέδες. Εστιάζει στην οικολογία, στις κουίρ θεωρήσεις και σε ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό.

Αγροποιητική: χώματα/σώματα

Η εικαστική έκθεση Αγροποιητική: χώματα/σώματα, σε επιμέλεια της Δρος Έλενας Πάρπα, εξερευνά μέσα από το έργο περισσότερων από πενήντα καλλιτεχνών τη σχέση μας με το τοπίο, τη γη και τις ιστορίες που αυτή φέρει.

Η έκθεση εντάσσεται στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διοργανώνεται από την Κυπριακή Προεδρία 2026 και το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης | Αμμοχώστου 73, 1016 Λευκωσία |Τηλ.: 22 479600

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης

Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: 10:00–18:00

Πέμπτη: 10:00–20:00