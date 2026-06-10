11ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάφου|Επιστρέφει με υπαίθριες προβολές στο Τεχνόπολις 20

Δημοσιεύθηκε 10.06.2026 11:10

25 ταινίες από την Κύπρο και τον κόσμο, υπαίθριες προβολές κάτω από τα αστέρια και μια νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία που συνδέει τον κινηματογράφο με τη φύση.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάφου (PIFF) επιστρέφει για 11η συνεχή χρονιά, από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2026. Ως ένας ανεξάρτητος θεσμός αφιερωμένος στην ανάδειξη ταινιών μικρού μήκους, το PIFF μεταμορφώνει για ακόμη μία φορά τον κήπο του Πολιτιστικού Κέντρου Τεχνόπολις 20 σε ένα ζωντανό υπαίθριο σινεμά κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Πάφου.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 25 ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ από την Κύπρο και το εξωτερικό, με συμμετοχές από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, τον Λίβανο, τη Βραζιλία και την Κούβα, μεταξύ άλλων χωρών. Κάθε βράδυ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει δυνατές ιστορίες και ξεχωριστές κινηματογραφικές φωνές, μέσα από έργα που προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους με αγγλικούς υπότιτλους.

Ένα δώρο στη φύση: Η ιστορία των «Trophy Trees»

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει το Βραβείο Κοινού, το οποίο απονέμεται κάθε βράδυ στην ταινία που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους των θεατών.

Φέτος, το PIFF εγκαινιάζει μια νέα πρωτοβουλία με έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Εμπνευσμένο από την εξαιρετική πρακτική του φεστιβάλ κινηματογράφου Vienna Shorts και έπειτα από ανταλλαγή ιδεών με την ομάδα του, υιοθετεί την ιδέα των «Trophy Trees» (Δέντρα-Τρόπαια): για κάθε ταινία που κερδίζει το Βραβείο Κοινού θα φυτεύεται ένα δέντρο αφιερωμένο στον δημιουργό και στο έργο του.

Το PIFF εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς το Vienna Shorts για την έμπνευση και τη στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας και εγκαινιάζει μια νέα παράδοση που φιλοδοξεί να συμβάλει σε μια πιο πράσινη Κύπρο.

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος, το φεστιβάλ συνεργάζεται με το Τμήμα Δασών και την κοινότητα της Λέμπας στην Πάφο. Οι τελετές δενδροφύτευσης θα πραγματοποιούνται κάθε φθινόπωρο, ώστε κάθε δέντρο να εντάσσεται ουσιαστικά στο φυσικό περιβάλλον και να συμβάλλει στην ενίσχυση του τοπικού οικοσυστήματος.

Ένας φόρος τιμής στην Πάφο

Σχεδιασμένη από τη συνδιευθύντρια του φεστιβάλ, Σύλβια Νικολαΐδου, η φετινή αφίσα αντλεί έμπνευση από τη νοσταλγική αισθητική των vintage καρτ ποστάλ τύπου «Americana», επαναπροσεγγίζοντάς την μέσα από μια σύγχρονη τοπική ματιά και αποτίοντας έναν εικαστικό φόρο τιμής στην Πάφο.

Ως ανεξάρτητος πολιτιστικός θεσμός, το PIFF παραμένει προσηλωμένο στην καλλιέργεια της κινηματογραφικής παιδείας και της αγάπης για το σινεμά, χάρη και στη διαχρονική στήριξη των τοπικών χορηγών του, των οποίων η ουσιαστική συμβολή καθιστά δυνατή τη διοργάνωσή του κάθε χρόνο.

Σημειώστε τις ημερομηνίες και αφεθείτε στη μαγεία του κινηματογράφου στην πανέμορφη πόλη της Πάφου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ ή ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του για όλες τις τελευταίες ενημερώσεις και τα νέα της διοργάνωσης.

www.piffcyprus.com

Διευθυντές Φεστιβάλ Νικόλας Ιορδάνου & Σύλβια Νικολαΐδου

Σχεδιασμός Αφίσας Σύλβια Νικολαΐδου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες: 26–28 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης προβολών: 20:45

Άνοιγμα χώρου: 19:00

Τοποθεσία: Πολιτιστικό Κέντρο Τεχνόπολις 20, Πάφος

Είσοδος: Ελεύθερη (δεν απαιτείται κράτηση)

Ηλικίες: 18+

Γλώσσα προβολών: Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους με αγγλικούς υπότιτλους.