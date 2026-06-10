Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση Αγγειοπλαστών Κεραμιστών 2026 στη Λάρνακα

Δημοσιεύθηκε 10.06.2026 17:05

Την Παγκύπρια Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay» παρουσιάζει ο Δήμος Λάρνακας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αγγειοπλαστών και Κεραμιστών Κύπρου.

Η έκθεση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος, θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας από τις 19 Ιουνίου έως τις 22 Αυγούστου 2026.

«Μέσα από έργα σύγχρονων δημιουργών στο νησί μας, η διοργάνωση επιχειρεί να αναδείξει τη ζωντανή σχέση της κεραμικής με τη μνήμη, την παράδοση και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Ο πηλός μετατρέπεται σε γλώσσα αφήγησης· σε ένα υλικό που κρατά ίχνη χρόνου, εμπειριών και προσωπικών διαδρομών», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έκθεση φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ουσιαστική συνάντηση δημιουργών, έργων και κοινού, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη αλλά και διαχρονική κεραμική δημιουργία στην Κύπρο. Διαφορετικές τεχνικές, υφές, φόρμες και προσωπικές προσεγγίσεις, δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες να μετατρέψουν τον πηλό σε μέσο αφήγησης, μνήμης και έκφρασης, τονίζεται.

Το κοινό, αναφέρεται περαιτέρω, καλείται να γνωρίσει πιο βαθιά τον κόσμο της κεραμικής τέχνης· όχι μόνο ως τελικό αποτέλεσμα, αλλά και ως διαδικασία. Κάθε έργο κουβαλά τη δική του ιστορία, τη σχέση του δημιουργού με το υλικό, τον χρόνο, την παράδοση, αλλά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική αναζήτηση. Η έκθεση επιδιώκει να δώσει χώρο σε αυτές τις ιστορίες να ακουστούν και να δημιουργήσει μια πιο προσωπική και βιωματική σύνδεση ανάμεσα στο θεατή και το έργο.

Σημειώνεται, τέλος, ότι «η Παγκύπρια Έκθεση Αγγειοπλαστικής «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay» αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να περιηγηθεί σε έναν κόσμο δημιουργίας, αφής και φαντασίας, εκεί όπου ο πηλός γίνεται φορέας ιστοριών, συναισθημάτων και πολιτιστικής συνέχειας».

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay» θα τελέσει ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, την Παρασκευή 19 Ιουνίου, στις 7:30 μ.μ.