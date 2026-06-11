Eπιστημονικό συνέδριο με θέμα «Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψη του» συνδιοργανώνει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 11.06.2026 14:00

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), συνδιοργανώνει, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, το Α' Επιστημονικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Αρχαίου Δράματος με θέμα «Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψη του». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 18 και 19 Ιουνίου 2026 και θα μεταδίδεται μέσω του συνδέσμου https://tinyurl.com/bdfskc2w

To συνέδριο θα χαιρετίσει ο Αντιπρύτανης του ΑΠΚΥ Καθηγητής Κωνσταντίνος Λεωνίδου ενώ στα προεδρεία των ενοτήτων του συμμετέχουν ο Καθηγητής Βάϊος Λιαπής, η Καθηγήτρια Αύρα Σιδηροπούλου, Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Πετρίδης, Αναπληρωτής Κοσμήτορας της ίδιας Σχολής.