Ο Πολ Γεωργίου στο επίκεντρο της Θερινής Δημοπρασίας της Cypria Auction

Δημοσιεύθηκε 11.06.2026 15:00

Περισσότερα από 160 έργα κυπριακής, ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης παρουσιάζονται στη φετινή δημοπρασία, με κορυφαία στιγμή την εμφάνιση δύο εμβληματικών έργων του Γιώργου Πολ Γεωργίου.

Η Cypria Auctions διοργανώνει στις 17 Ιουνίου τη Θερινή της Δημοπρασία στη Gallery K στη Λευκωσία, συγκεντρώνοντας περίπου 160 έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ιστορικών υφασμάτων από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται δύο σημαντικά έργα του Γιώργου Πολ Γεωργίου (1901-1972), ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κυπριακής τέχνης του 20ού αιώνα. Τα έργα «Μητέρα και Παιδί» και «Centaurine» αναδεικνύουν δύο διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές πτυχές της δημιουργίας του καλλιτέχνη: από την ανθρώπινη εμπειρία και την καθημερινότητα έως τον μύθο και την πολιτισμική μνήμη της Κύπρου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «Centaurine» (περ. 1959), μια εμβληματική σύνθεση που αντλεί έμπνευση από την αρχαιότητα και τα αρχαϊκά ειδώλια της Κύπρου. Η γυναικεία μορφή του κένταυρου, αποδοσμένη με έντονη εκφραστικότητα πάνω σε κόκκινο φόντο, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της προσωπικής εικαστικής γλώσσας του Πολ Γεωργίου.

Ξεχωριστή θέση στη δημοπρασία κατέχει επίσης ένα σπάνιο ιστορικό τεκμήριο: αντίτυπο της Καινής Διαθήκης που προσφέρθηκε στον Ιωάννη Καποδίστρια λίγο πριν από τη δολοφονία του το 1831. Η έκδοση, τυπωμένη στη Γενεύη για τα σχολεία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, φέρει αφιερωματική επιγραφή προς τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας και συνδέεται άμεσα με μια καθοριστική περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει ακόμη έργα σημαντικών προσωπικοτήτων της κυπριακής και ελληνικής τέχνης, όπως οι Τηλέμαχος Κάνθος, Χριστόφορος Σάββας, Καίτη Στεφανίδου, Ανδρέας Χαραλαμπίδης, Δημήτρης Μυταράς και Γιάννης Τσαρούχης, καθώς και γλυπτά των Θεόδωρου Παπαγιάννη, Γιώργου Κυριάκου, Δημήτρη Μίχλη και Ιωάννη Αντωνίου.

Ανάμεσα στα έργα που ξεχωρίζουν συγκαταλέγονται επίσης δύο συνθέσεις του Χριστόφορου Σάββα, έργο της Καίτης Στεφανίδου από τη σειρά «Συνθέσεις», το «Female Figure» του Ανδρέα Χαραλαμπίδη, καθώς και ένα πορτρέτο του Όθωνα που αποδίδεται στον Joseph Karl Stieler. Παράλληλα, η δημοπρασία φιλοξενεί σπάνια κεντήματα του 18ου αιώνα από τη Σκύρο, τη Νάξο και τη Σίφνο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της υφαντικής κληρονομιάς του ελληνικού χώρου.

Όλα τα έργα θα εκτίθενται στη Gallery K στη Λευκωσία έως τις 17 Ιουνίου 2026.Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στις 7:30 μ.μ.

Πλήρης κατάλογος και πληροφορίες συμμετοχής: [www.cypriaauctions.com]

Καίτη Στεφανίδου

Χριστόφορος Σάββα