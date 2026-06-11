Με Cronenberg και Jeff Keen ανοίγει το Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου 2026»

Δημοσιεύθηκε 11.06.2026 16:00

Αφιέρωμα στον Jeff Keen, βωβός σοβιετικός κινηματογράφος και μια εβδομάδα προβολών στην παλιά Λευκωσία με ελεύθερη είσοδο.

Με ένα αφιέρωμα σε δύο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου εναλλακτικού κινηματογράφου, τον Jeff Keen και τον David Cronenberg, ανοίγει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου το Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου 2026», που φιλοξενείται στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στη Λευκωσία.

Το φεστιβάλ αποτελεί πρωτοβουλία του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Brave New Culture και θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 21 Ιουνίου στην εσωτερική αυλή του μουσείου.

Η αυλαία ανοίγει με τις δύο πρώτες ταινίες μικρού μήκους του Jeff Keen, μιας από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της βρετανικής underground κινηματογραφικής σκηνής. Θα ακολουθήσει η προβολή του εμβληματικού Videodrome (1983) του David Cronenberg, της πρώτης ταινίας του σχετικού αφιερώματος που περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα.

Στο επίκεντρο του Videodrome βρίσκεται η σχέση εξουσίας, επιθυμίας και μέσων ενημέρωσης. Η ταινία παρακολουθεί τον Max Renn, έναν τηλεοπτικό παραγωγό που αναζητά ολοένα πιο ακραίο περιεχόμενο, μέχρι τη στιγμή που έρχεται αντιμέτωπος με ένα μυστηριώδες τηλεοπτικό σήμα το οποίο μεταβάλλει σταδιακά την αντίληψη και το σώμα του. Περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή της, η ταινία εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο διορατικά και ριζοσπαστικά σχόλια για τη δύναμη των μέσων, αποκτώντας νέα επικαιρότητα στην εποχή των κοινωνικών δικτύων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας ολοκληρώνεται με τη βωβή κωμωδία Το Σπίτι στην Πλατεία Τρουμπνάγια (1928) του Boris Barnet, έργο-σταθμό του σοβιετικού κινηματογράφου. Η ταινία συνδυάζει σατιρική ματιά, πρωτοποριακή κινηματογραφική γλώσσα και πολύτιμες εικόνες της καθημερινής ζωής στη Μόσχα του Μεσοπολέμου.

Το φεστιβάλ συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με αφιερώματα στους Béla Tarr, Russ Meyer και Maryam Tafakory, καθώς και με την ενότητα «Εναλλακτικά Ρεύματα στο Κινούμενο Σχέδιο». Παράλληλα, το κυπριακό στοιχείο εκπροσωπείται μέσα από έργα της χορογράφου και περφόρμερ Αριάννας Οικονόμου.

Οι προβολές αρχίζουν καθημερινά στις 20:00 στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (Αμμοχώστου 55-59, Λευκωσία). Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ όλες οι προβολές απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών.

Πρόγραμμα Προβολών

Δευτέρα / 15.06.2026

Jeff Keen: Αντικουλτούρα και Αμφισβήτηση

Cineblatz, 1967 / 2'

Marvo Movie, 1967 / 5’

The Dreams and Past Crimes of the Archduke a.k.a Dreams of the Archduke, 1979-1984 / 7΄

Μια επιλογή από ταινίες μικρής διάρκειας του Jeff Keen, εμβληματικής μορφής του βρετανικού underground

Εισαγωγή από τον Κυριάκο Διονυσόπουλο

Cronenberg στα ’80s: Σάρκα, Παράνοια και Τεχνολογία

Videodrome, David Cronenberg, 1983 / 87'

Εισαγωγή από τον Δώρο Δημητρίου

Μπόρις Μπάρνετ: Κωμωδία και Επανάσταση

The House on Trubnaya / Το Σπίτι στην Πλατεία Τρουμπνάγια, Boris Barnet, 1928 / 86'

Εισαγωγή από τον Κυριάκο Διονυσόπουλο

Τρίτη / 16.06.2026

Jeff Keen: Αντικουλτούρα και Αμφισβήτηση

Rayday Film, 1968-70, 1976 / 13΄

Μια επιλογή από ταινίες μικρής διάρκειας του Jeff Keen, εμβληματικής μορφής του βρετανικού underground / A selection of short films by Jeff Keen, an iconic filmmaker of the British underground scene.

Εισαγωγή από τον Κυριάκο Διονυσόπουλο

Μπόρις Μπάρνετ: Κωμωδία και Επανάσταση

The Girl with the Hat Box / Το Κορίτσι με την Καπελιέρα, Boris Barnet, 1927 / 67'

Εισαγωγή από τον Κυριάκο Διονυσόπουλο

Σπάζοντας το Καλούπι: Εναλλακτικά Ρεύματα στο Κινούμενο Σχέδιο

The New Gulliver / Ο Νέος Γκουλιβερ, Aleksandr Ptushko, 1935 / 75'

Εισαγωγή από την Χριστίνα Πάρη

Τετάρτη / 17.06.2026

Jeff Keen: Αντικουλτούρα και Αμφισβήτηση

Pulverised Cinema, 1990s / 10΄

Meatdaze, 1968 / 8΄

Μια επιλογή από ταινίες μικρής διάρκειας του Jeff Keen, εμβληματικής μορφής του βρετανικού underground

Εισαγωγή από τον Κυριάκο Διονυσόπουλο

Μπόρις Μπάρνετ: Κωμωδία και Επανάσταση

By the Bluest of Seas / Στις πιο Γαλάζιες Θάλασσες, Boris Barnet, 1936 / 71'

Εισαγωγή από τον Κυριάκο Διονυσόπουλο

Cronenberg στα ’80s: Σάρκα, Παράνοια και Τεχνολογία

Scanners, David Cronenberg, 1981 / 103'

Εισαγωγή από τον Δώρο Δημητρίου

Πέμπτη / 18.06.2026

Jeff Keen: Αντικουλτούρα και Αμφισβήτηση

24 Films,1972-1975 / 20΄

Μια επιλογή από ταινίες μικρής διάρκειας του Jeff Keen, εμβληματικής μορφής του βρετανικού underground

Εισαγωγή από τον Κυριάκο Διονυσόπουλο

Σπάζοντας το Καλούπι: Εναλλακτικά Ρεύματα στο Κινούμενο Σχέδιο / Breaking the Mould: Alternative Currents in Animation

The Adventures of Prince Achmed / Οι Περιπέτειες του Πρίγκιπα Άχμεντ, Lotte Reiniger, 1926 / 65'

Εισαγωγή από την Χριστίνα Πάρη

Δυστοπίες και Μελαγχολίες: Το Σινεμά του Béla Tarr / Dystopia and Melancholy: The Cinema of Béla Tarr

Werckmeister Harmóniák / Οι Αρμονίες του Βέρκμαϊστερ, Bela Tarr, 2000 / 145'

Εισαγωγή από τον Δημήτρη Μπάμπα

Παρασκευή /19.06.2026

Jeff Keen: Αντικουλτούρα και Αμφισβήτηση

The Cartoon Theater of Dr Gaz

1976-79 / 14΄

Μια επιλογή από ταινίες μικρής διάρκειας του Jeff Keen, εμβληματικής μορφής του βρετανικού underground

Εισαγωγή από τον Κυριάκο Διονυσόπουλο

Embodied Films: Το Σωματικό Σινεμά της Αριάννας Οικονόμου

On Weight, 2007 / 33'

Morphic Soil, 2025 / 10’

Breathing Eye, 2021 / 20'

Θα ακολουθήσει συζήτηση

Μια επιλογή από έργα της Κύπριας περφόρμερ και πολυθεματικής δημιουργού Αριάννας Οικονόμου, μιας σημαίνουσας μορφής στον σύγχρονο χορό, μέσα από τα οποία επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει τα παραδοσιακά όρια μεταξύ χορού, θεάτρου, βίντεο και κινηματογράφου. / A selection of works by Cypriot artist Arianna Economou, a leading figure in contemporary dance, through which she seeks to blur the traditional boundaries between dance, theater, video, and film.

Επιμέλεια και Εισαγωγή από την Ευαγόρια Δαπόλα

Cronenberg στα ’80s: Σάρκα, Παράνοια και Τεχνολογία

Dead Ringers, David Cronenberg, 1988 / 115'

Εισαγωγή από τον Δώρο Δημητρίου

Σάββατο / 20.06.2026

Jeff Keen: Αντικουλτούρα και Αμφισβήτηση

Omozap, 1991 / 1΄

Omozap 2, 1991 / 1΄

Artwar Fallout + Artwar 3 a.k.a Irresistible Attack, 1993-95 / 10΄

Μια επιλογή από ταινίες μικρής διάρκειας του Jeff Keen, εμβληματικής μορφής του βρετανικού underground

Εισαγωγή από τον Κυριάκο Διονυσόπουλο

Δυστοπίες και Μελαγχολίες: Το Σινεμά του Béla Tarr

Damnation / Κολαστήριο, Bela Tarr, 1987 / 120'

Εισαγωγή από τον Δημήτρη Μπάμπα

Russ Meyer: Οι Γατούλες δεν Νιαουρίζουν, είναι Άγριες και Θερίζουν

Faster, Pussycat! Kill! Kill!, Russ Meyer, 1965 / 85’

Εισαγωγή από την Χριστιάνα Ιωάννου

Κυριακή / 21.06.2026

Δυστοπίες και Μελαγχολίες: Το Σινεμά του Béla Tarr

Cinemarxism, Bela Tarr, 1979 / 33'

Εισαγωγή από τον Δημήτρη Μπάμπα

Κουήρ Φεμινιστικές Παρεμβάσεις στον Ιρανικό Κινηματογράφο: Τρεις Ταινίες της Maryam Tafakory

Razeh-del, Maryam Tafakory, 2024 / 28’

Mast-del, Maryam Tafakory, 2023 / 17’

Nazarbazi, 2022 / 19’

Εισαγωγή από τον Ντιέγκο Αρμάντο Απαρίσιο

Russ Meyer: Οι Γατούλες δεν Νιαουρίζουν, είναι Άγριες και Θερίζουν

Beyond the Valley of the Dolls, Russ Meyer, 1970 / 110’

Εισαγωγή από την Χριστιάνα Ιωάννου.

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