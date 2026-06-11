10 Χρόνια «Φεστιβάλ Τεχνών FANEROMENI26» (2016-2026) στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 11.06.2026 11:02

Γιορτάζουμε την πορεία μας, μέσα από ένα ταξίδι πολιτισμού αφιερωμένο στις συλλογές, τις εκθέσεις και τα μουσεία μας...

«Δέκα χρόνια «Φεστιβάλ Τεχνών ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» (2016-2026) — δέκα χρόνια πολιτισμού, έμπνευσης και συλλογικής δημιουργίας! Η φετινή διοργάνωση αποτίνει φόρο τιμής στο παρελθόν και πηγή έμπνευσης για το μέλλον, με παραστάσεις που ενώνουν τον πολιτισμό, την τέχνη, την ιστορία, τις συλλογές και τα μουσεία του ιδρύματος σε ένα ζωντανό πολιτιστικό μωσαϊκό.

Γιορτάζουμε την πορεία μας, μέσα από ένα ταξίδι πολιτισμού αφιερωμένο στις συλλογές, τις εκθέσεις και τα μουσεία μας.

Μέσα από μια δεκαετία δράσεων, συνεργασιών και εμπνευσμένων στιγμών, το Φεστιβάλ μας εξελίχθηκε σε φορέα πολιτιστικής ταυτότητας — ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στην τέχνη, την παράδοση και τη σύγχρονη έκφραση.

Οι παραστάσεις της φετινής διοργάνωσης επιδιώκουν να τιμήσουν αυτήν τη πορεία, εστιάζοντας στα στοιχεία που μας συνδέουν.

Το Φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες του την Πέμπτη 18 Ιουνίου με την μουσικοαφηγηματική παράσταση «MYTHOS- Από τη Κύπρο στον Κόσμο. Οι συντελεστές της παράστασης Μαρίζα Αναστασιάδη (φωνή /ερμηνεία [Μνήμη], Πέτρος Γιωρκάτζης (αφήγηση /ερμηνεία [Μύθος] και το μουσικό σχήμα Concordia String Quartet θα μας οδηγήσουν σε μια σκηνική διαδρομή όπου ο μύθος γεννιέται, παίρνει μορφή και μεταμορφώνεται, ακολουθώντας τον άνθρωπο στον χρόνο μέσα από τη μνήμη και τη φωνή του.

Στη σκηνή, δύο παρουσίες συνυπάρχουν: η Μνήμη και ο Μύθος. Μέσα από λόγο και μουσική, ξεδιπλώνεται μια ενιαία αφήγηση όπου οι ιστορίες δεν μένουν στάσιμες· ταξιδεύουν από τόπο σε τόπο, από γλώσσα σε γλώσσα, χωρίς να χάνουν την ουσία τους.

Η παράσταση αντλεί υλικό από την κυπριακή παράδοση και το διεθνές ρεπερτόριο, δημιουργώντας μια ροή που περνά από το νανούρισμα και την οικειότητα, στο τραύμα και την απώλεια, στη μεταμόρφωση και – κάποιες στιγμές– στο παιχνίδι και το φως. Οι μύθοι δεν παρουσιάζονται ως μακρινές αφηγήσεις, αλλά ως κάτι ζωντανό, που συνεχίζει να υπάρχει μέσα στη φωνή και στη μνήμη. Καθώς η διαδρομή προχωρά, οι ιστορίες αλλάζουν πρόσωπο, μα κρατούν τον ίδιο πυρήνα: την ανάγκη του ανθρώπου να θυμάται και να αντέχει. Στο τέλος, η αφήγηση επιστρέφει σε κάτι απλό και βαθιά ανθρώπινο.

Ακολουθεί, στις 25 Ιουνίου η Μουσική Παράσταση «δήμμαν . λύμαν» η οποία αποτελεί ένα σύγχρονο μουσικοπαραστατικό εγχείρημα που αντλεί έμπνευση από την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και, συγκεκριμένα, από τις «γηθκειές» ως πρακτική της καθημερινότητας, όπως αυτή διασώζεται σε γραπτές πηγές.

Μέσα από τη δημιουργία ενός πολυμεσικού, μουσικό-οπτικού περιβάλλοντος, η παράσταση επιδιώκει να προσφέρει στο κοινό μια βιωματική εμπειρία, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν και επαναπροσδιορίζοντας την κυπριακή παράδοση σε σύγχρονους καλλιτεχνικούς όρους.

Το καλλιτεχνικό σχήμα αποτελείται από πέντε νέους κύπριους μουσικούς και δημιουργείται μέσα από τη σύμπραξη δύο σχημάτων: του πειραματικού τρίο «The Portal» (Στέλιος Αντωνίου – κρουστά και αναλογικά εφέ, Γιώργος Χόλλαντ – φλάουτο και live electronics, Γιάννης Λαουτάρης – synthesizer, φωνή και live electronics) και του παραδοσιακού σχήματος «Τακούρια» (Χρίστος Ισιδώρου και Κυριάκος Μαρκουλλής – ζουρνάς, Γιάννης Λαουτάρης – νταούλι).

Μέσα από αυτόν τον συνδυασμό, η παράσταση ενσωματώνει τόσο τον ηχητικό πειραματισμό και τον αυτοσχεδιασμό όσο και την αναβίωση παραδοσιακών μουσικών πρακτικών.

Η χρήση οργάνων που απαντώνται κυρίως σε παραδόσεις του ανατολικού κόσμου, σε συνδυασμό με ηλεκτρονικά μέσα και σύγχρονες τεχνικές, δημιουργεί ένα υβριδικό ηχητικό τοπίο, το οποίο αναδεικνύει τόσο τη διαχρονικότητα της παράδοσης όσο και τη δυνατότητά της να μετασχηματίζεται.

Η παράσταση στοχεύει τόσο στην ανάδειξη όσο και στην επανανοηματοδότηση πολιτισμικών στοιχείων, καθιστώντας τα προσβάσιμα και επίκαιρα για το σύγχρονο κοινό.

Στις 9 Ιουλίου η μουσική παράσταση «Συνηχήσεις» προτείνει ένα πρωτότυπο μουσικό ταξίδι μέσα από την σύμπραξη των δυο μουσικών σχημάτων «Λύρα quartet» (Σωκράτης Σινόπουλος: Λύρα, Χρυσάνθη Γκίκα : Λύρα, Δημοσθένης Καραχριστοδούλου: Λύρα, Στρατής Ψαραδελλης: Λύρα και του Φωνητικού Συνόλου «Κάλεσμα» (Πάρης Παράσχος : φωνή, Ζακυνθινού Αναστασία:φωνή, Βασίλης Φιλίππου : φωνή και κρουστά, Φρειδερίκη Τομπάζου: φωνή, Σάββας Λαγού : φωνή, Κατερίνα Παράσχου : φωνή.

Με επικεφαλή τον διεθνώς καταξιωμένο μουσικό Σωκράτη Σινόπουλο οι τέσσερεις Λύρες δημιουργούν ένα πρωτότυπο πολυφωνικό ηχητικό σώμα, αναδεικνύοντας την ποικιλία τεχνικών και ιδιωμάτων της πολίτικης λύρας, ενώ το εξάφωνο Φωνητικό Σύνολο «Κάλεσμα» λειτουργεί ως ζωντανός φορέας της Κυπριακής και Ελληνικής παράδοσης μέσα από πολυφωνικές προσεγγίσεις.

Η παράσταση θα δώσει έμφαση στις αυθεντικές μουσικές συνθέσεις των δύο μουσικών σχημάτων. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη η παράδοση παρουσιάζεται όχι ως στατικό στοιχειό, αλλά ως συνεχώς εξελισσόμενη δημιουργική διαδικασία, προβάλλοντας τη σύνδεση ιστορικής μνήμης και σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης, με έμφαση στην Κυπριακή μουσική ταυτότητα και την διασύνδεση της με τον ελληνικό χώρο ως γέφυρα επικοινωνίας.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, η μουσική παράσταση «TRACKS: Ηχώ του Τώρα, Ρυθμός του Χτες» αντλεί την έμπνευσή της από την έννοια του «μονοπατιού» που χαράσσεται οργανικά από τη χρήση και όχι από την κατασκευή. Η παράσταση αποτελεί μια καλλιτεχνική χαρτογράφηση αυτής της διαδρομής, η οποία ξεκίνησε το 2016 από τους αυθόρμητους κύκλους freestyle ραπ στην Πλατεία Φανερωμένης, μετατρέποντας την κυπριακή διάλεκτο από καθημερινό ιδίωμα σε εργαλείο σύγχρονης ποίησης. Τα «ίχνη» (tracks) των βημάτων στην πόλη συναντούν τα ηχητικά «ίχνη» του σήμερα, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στον δρόμο και την ιστορική μνήμη.

Πρόκειται για μια ζωντανή σύζευξη της προφορικής παράδοσης και της hip-hop κουλτούρας, όπου το spoken word συνυπάρχει με φυσικά όργανα, δημιουργώντας έναν οργανικό διάλογο ανάμεσα στον ηλεκτρονικό ήχο και την ακουστική παράδοση. Η εμπειρία εμπλουτίζεται με δυναμικά visuals που προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες από τις Κυπρολογικές συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον όπου οι νέες φωνές συνομιλούν με την ιστορία.

Συντελεστές: Τάσος Λάμνισος (Μουσική Σύνθεση, Στίχοι & Επιμέλεια), Σπύρος Κυπριανού (Αφήγηση & Ποίηση), Αναστασία Κάττου (Κλαρίνο & Ραπ), Άγγελος Βλάμης (Τύμπανα), Παναγιώτης Μηνά (Κιθάρα & Backing Vocals), Οδυσσέας Βλάμης (Πλήκτρα & Ηλεκτρονικά Στοιχεία), Τζούλη Μιχαήλ (Live Video Projections), Γιούρη Ντομιτσίδης (Ηχοληψία).

Την αυλαία του φετινού Φεστιβάλ θα κλείσει στις 10 Σεπτεμβρίου το διαθεματικό performance του σκηνοθέτη Kris Muhammed Adem «Ledra’s Lament» -“O θρήνος της Λήδρας»

Το «LEDRA’S LAMENT» είναι μια διακοινοτική, μη αφηγηματική σύγχρονη ζωντανή παράσταση που συνδυάζει μουσική, χορό, σχεδιασμό και drag art. Η Λευκωσία ήταν κάποτε γνωστή ως η πόλη των κήπων, χάρη στα εύφορα εδάφη της και την άφθονη πρόσβαση σε νερό. Η παραγωγή αναστοχάζεται πάνω σε αυτό που βρίσκεται κάτω από το κατεστραμμένο οικοσύστημα της Λευκωσίας. Αντλώντας από τα αρχεία και την ιστορική μνήμη της αρχαίας πόλης της Λεδράς, το έργο προσεγγίζει το παρελθόν ως μια ζωντανή πηγή έμπνευσης, οδηγώντας μας να αναστοχαστούμε πάνω στο παρόν και να φανταστούμε ένα κοινό πολιτιστικό μέλλον. Όσον αφορά τη γλώσσα της παραγωγής, ο Adem ανασύρει ίχνη της Ετεοκυπριακής από κάτω από το έδαφος — μια γλώσσα που κάποτε ομιλούνταν στην αρχαία Κύπρο και που σήμερα έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί από τη δημόσια μνήμη.

Στο πλαίσιο μιας σύγχρονης site-specific προσέγγισης, οι ερμηνευτές (οι πρόγονοί μας) καταλαμβάνουν τις θέσεις του κοινού στο αμφιθέατρο και το διεκδικούν ως σκηνή τους, ενώ το σημερινό κοινό τοποθετείται μπροστά από το αμφιθέατρο, δημιουργώντας ένα δίλημμα και ρευστότητα, συγχωνεύοντας και θολώνοντας τα όρια μεταξύ κοινού και ερμηνευτών, των προγόνων μας και εμάς.

Μουσικοί είναι οι Τροόδια Χριστοδούλου, Θωμάς Δασκαλάκης, Ουλάς Ογκούτς και Κατερίνα Έλλη Δεσπότη. Χορευτές της παραγωγής είναι οι Τσιάρα Καπίτσι, Νόα Νταουλατιάν, Ντόγκα Ουλούτς, Μιζγκίν Μποζκάγια Ιτσλί και Σέλσου Σολμάν, συνοδευόμενοι από τους καλλιτέχνες περφόρμανς Άιντα Κανόβα, Χαγιάλ Γκεζέρ και DIANA. Drag performers Cosmo Mo Rose και Aphroditios, καθώς και κοστούμια σχεδιασμένα από τη SHIRVANNA και τη βοηθό έρευνας Hazal Barışer.

Η αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος μετατρέπεται και αυτή τη χρονιά σε ένα υπαίθριο καλοκαιρινό κινηματογράφο για μικρούς και μεγάλους, με μια σειρά προβολών σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου

Οι ταινίες που θα προβληθούν φέτος είναι:

2/7/2026- William Shakespeare ’ s Romeo + Juliet ( με ελληνικούς υπότιτλους)

23/7/2026- LILO & STITCH (η ταινία 2025)

Παιδικό/οικογενειακό (μεταγλωττισμένο στα ελληνικά και με ελληνικούς υπότιτλους)

6/8/2026- BIG FISH - Tim Burton ( με ελληνικούς υπότιτλους)

27/8/2026 - DUMBO – (η ταινία) Tim Burton

Παιδικό/οικογενειακό (μεταγλωττισμένο στα ελληνικά και με ελληνικούς υπότιτλους)

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε εμποδιζόμενα άτομα και ομάδες.

Όλες οι παραστάσεις και οι κινηματογραφικές προβολές ξεκινούν στις 20:30, ενώ οι πόρτες εισόδου θα ανοίγουν από τις 20:00.

Oι παιδικές κινηματογραφικές προβολές ξεκινούν στις 20:00.

Είσοδος ελεύθερη.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης.

Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.org και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος στο Facebook & στο Instagram (@boccf).

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22 128175

www.boccf.org