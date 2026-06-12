Αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στον Πάρι Σίβακα στη Γκαλερί Γκλόρια

Δημοσιεύθηκε 12.06.2026 10:00

Έργα από ολόκληρη τη δημιουργική διαδρομή του σημαντικού Κύπριου ζωγράφου και αγιογράφου παρουσιάζονται στη Λευκωσία, οκτώ χρόνια μετά τον θάνατό του.

Μια σημαντική αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στον Κύπριο ζωγράφο και αγιογράφο Πάρι Σίβακα (1959-2018) παρουσιάζει η Γκαλερί Γκλόρια από τις 17 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2026, τιμώντας τη μνήμη και την καλλιτεχνική προσφορά του δημιουργού οκτώ χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατό του.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 19:30, ενώ την έκθεση θα προλογίσει η Χριστιάνα Μεγαλέμου.

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα από διαφορετικές περιόδους της δημιουργικής πορείας του καλλιτέχνη, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της εικαστικής του αναζήτησης. Περιλαμβάνει ζωγραφικά έργα, νεκρές φύσεις, πορτρέτα, συνθέσεις μικτής τεχνικής, καθώς και δείγματα της ενασχόλησής του με τη βυζαντινή εικονογραφία και την αγιογραφία, αναδεικνύοντας τη διαρκή σχέση του με την ελληνική και μεσογειακή καλλιτεχνική παράδοση.

Γεννημένος στη Λευκωσία το 1959, ο Πάρις Σίβακας σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, έχοντας ως δασκάλους σημαντικές μορφές της ελληνικής τέχνης, όπως ο Δημήτρης Μυταράς, ο Γιάννης Μόραλης, ο Παναγιώτης Τέτσης και ο Νίκος Κεσσανλής.

Το έργο του διακρίνεται για το αυστηρό σχέδιο, τις λεπτές τονικές διαβαθμίσεις και τη χαμηλόφωνη χρωματική του παλέτα. Μέσα από μια ατμόσφαιρα εσωτερικότητας και ποιητικής ευαισθησίας, ο καλλιτέχνης μετέτρεπε καθημερινά αντικείμενα και ανθρώπινες μορφές σε φορείς μνήμης, νοσταλγίας και στοχασμού.

Βαθιά επηρεασμένος από την αρχαία ελληνική τέχνη, τη βυζαντινή παράδοση και ιδιαίτερα τα πορτρέτα του Φαγιούμ, ανέπτυξε μια προσωπική εικαστική γλώσσα που συνδύαζε την παραστατικότητα με τον συμβολισμό και τις υπαρξιακές αναφορές. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του αφιερώθηκε συστηματικά στη βυζαντινή εικονογραφία, συνεχίζοντας παράλληλα να πειραματίζεται με νέα υλικά και εκφραστικά μέσα.

Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας πραγματοποίησε ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο και την Ελλάδα και συμμετείχε σε σημαντικές ομαδικές διοργανώσεις. Έργα του βρίσκονται σήμερα σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, μεταξύ των οποίων και η Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης.

Πέρα από την ιστορική της διάσταση, η έκθεση αποτελεί μια ευκαιρία επανασύνδεσης με το έργο ενός δημιουργού που υπηρέτησε με συνέπεια, γνώση και ευαισθησία τη ζωγραφική, αφήνοντας μια ξεχωριστή παρακαταθήκη στη σύγχρονη κυπριακή τέχνη.

Γκαλερί Γκλόρια, Ζήνωνος Σώζου 3, Λευκωσία 1075

Τηλ. 22762605.

Ώρες λειτουργίας:Τρίτη – Παρασκευή: 10:30-12:30 και 18:00-19:30. Σάββατο: 10:30-12:30