Το Círculo Flamenco ανοίγει για πρώτη φορά στο κοινό

Δημοσιεύθηκε 12.06.2026 17:00

Με έδρα τη Λευκωσία, το Seven Flamenco έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα πολυπολιτισμικό και δικοινοτικό κέντρο χορού.

Το Seven Flamenco παρουσιάζει το Círculo Flamenco, την ετήσια παράσταση λήξης της χορευτικής χρονιάς, η οποία φέτος ανοίγει για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο Σατιρικό Θέατρο στη Λευκωσία, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη, τη μουσική και την παράδοση του φλαμένκο.

Με έδρα τη Λευκωσία, το Seven Flamenco έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα πολυπολιτισμικό και δικοινοτικό κέντρο χορού, φέρνοντας κοντά ανθρώπους από δέκα διαφορετικές εθνικότητες που μοιράζονται την αγάπη τους για το φλαμένκο. Το Círculo Flamenco αποτελεί την κορύφωση μιας ολόκληρης χρονιάς εκπαίδευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραδοσιακές μορφές φλαμένκο και ισπανικού χορού, όπως Soleá, Tangos, Farruca, Seguiriyas, Fandangos de Huelva και Sevillanas.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της παράστασης υπογράφει η Maradee de Guzman, δασκάλα και ερμηνεύτρια φλαμένκο με περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας. Στη σκηνή θα βρεθούν χορευτές διαφορετικών επιπέδων, από αρχάριους μέχρι προχωρημένους, πλαισιωμένοι από ζωντανή μουσική συνοδεία των Sebastián Legovich και Άγγελου Χειπελόγλου στην κιθάρα και της Νατάσας Χατζηανδρέου στα κρουστά.

Ως Συνδεδεμένο Κέντρο της Escuela de Flamenco de Andalucía στην Κύπρο, το Seven Flamenco προωθεί την ισπανική χορευτική και μουσική παράδοση μέσα από μαθήματα, παραστάσεις, εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις. Το Círculo Flamenco αντανακλά τη δυναμική κοινότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την τέχνη του φλαμένκο στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μουσικής και της κίνησης να φέρνουν κοντά ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών.

Πληροφορίες

Παράσταση: Círculo Flamenco

Χώρος: Σατιρικό Θέατρο, Λευκωσία

Διοργάνωση: Seven Flamenco – Συνδεδεμένο Κέντρο της Escuela de Flamenco de Andalucía στην Κύπρο

Εισιτήρια: Ticketmaster.cy

Σχετικά με το Seven Flamenco

Το Seven Flamenco είναι κέντρο χορού με έδρα τη Λευκωσία, αφιερωμένο στη διάδοση του ισπανικού χορού, της μουσικής και του πολιτισμού μέσα από εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις. Ιδρύθηκε από τις Maradee de Guzman και Mags Yap και δημιουργεί ευκαιρίες συνάντησης και δημιουργικής έκφρασης για ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και πολιτισμικών καταβολών μέσω της τέχνης του φλαμένκο.