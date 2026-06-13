Δημιουργικό Καλοκαιρινό Σχολείο στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης

Δημοσιεύθηκε 13.06.2026 10:00

Αυτό το καλοκαίρι, το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη, σε συνεργασία με το Μουσείο Λεμεσιανού Καρναβαλιού, προσκαλούν τα παιδιά σε ένα δημιουργικό ταξίδι έξι εβδομάδων στην πόλη: ένα πρόγραμμα όπου η τέχνη, το παιχνίδι, η κίνηση και η ανακάλυψη γίνονται μέρος της καθημερινότητας.

Από τις 22 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026, το Δημιουργικό Καλοκαιρινό Σχολείο λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 13:00) στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης, μετατρέποντας το καλοκαίρι σε έναν ζωντανό χώρο μάθησης και έκφρασης.

Μια εμπειρία μάθησης μέσα από την πράξη

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ως ένα πολυθεματικό περιβάλλον όπου τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη συμμετοχή, τη φαντασία και τη συνεργασία. Οι δραστηριότητες εναλλάσσονται καθημερινά και περιλαμβάνουν:

• εικαστικά & χειροτεχνίες

• θέατρο σκιών

• κεραμική

• μουσική & μουσικοκινητική αγωγή

• επιστημονικά πειράματα

• γιόγκα & σωματική κίνηση

• ομαδικό παιχνίδι

Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος είναι η σύνδεση με την ίδια την πόλη. Κάθε εβδομάδα, τα παιδιά εξερευνούν πολιτιστικούς χώρους της Λεμεσού μέσα από οργανωμένες εξορμήσεις — από το Κάστρο Λεμεσού, τη Δημοτική Πινακοθήκη και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη μέχρι το εργαστήρι κεραμικής Φωσάκι — ενθαρρύνοντας μια πιο άμεση και βιωματική σχέση με το αστικό περιβάλλον.

Οι άνθρωποι πίσω από το πρόγραμμα

Το καλοκαιρινό σχολείο υλοποιείται από μια ομάδα ανεξάρτητων καλλιτεχνών και παιδαγωγών της πόλης, που φέρνουν τη δική τους εμπειρία και ενσυναίσθηση στη δουλειά τους με παιδιά.

Η Μαίρη Αργυρού και η Αγγέλα Ιωαννίδου αποτελούν τις βασικές συντελέστριες του προγράμματος, σε συνεργασία με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, και τη λειτουργό του Μουσείου Λεμεσιανού Καρναβαλιού, Ιωάννα Ιωάννου.

Η Αγγέλα Ιωαννίδου, εικαστικός με πολυετή εμπειρία σε συμμετοχικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συντονίζει δράσεις που ενθαρρύνουν τη δημιουργική έκφραση και τη συλλογικότητα, ενώ η Μαίρη Αργυρού, designer με διεθνή πορεία και συνεργασίες με μουσεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, συνδέει την τέχνη με το design και τη σύγχρονη δημιουργία.

Η Αγγέλα Σταύρου, θεατρολόγος και σκιοπαίχτρια, εισάγει τα παιδιά στον μαγικό κόσμο του θεάτρου σκιών μέσα από αφήγηση και παράσταση.

Η Αλεξάνδρα Κυριακού, μουσικός και παιδαγωγός, σχεδιάζει διαδραστικές μουσικές δραστηριότητες που ενισχύουν τη φαντασία και τη μουσική έκφραση.

Ο Ντέρεκ Δωρήτης, καθοδηγητής γιόγκα με πολυετή εμπειρία, φέρνει πρακτικές ενσυνειδητότητας και σωματικής ισορροπίας στην καθημερινότητα των παιδιών.

Ο Μάριος Παύλου είναι καλλιτέχνης από τη Λεμεσό, που κινείται ανάμεσα στην παραστατικότητα και τις ηχητικές και συγγραφικές αφηγήσεις, εμπνέοντας συμμετοχικές διαδικασίες γύρω από τη μεταμφίεση, τον πειραματισμό και το παιχνίδι.

Η Χαρά Πίττα, από την ομάδα Ινστιτούτου Βιολογικών Επιστημών Φλέμινγκ, εφαρμόζοντας ανακαλυπτικές μεθόδους γνώσης, ενθαρρύνει τα παιδιά να εξερευνήσουν τη μικροβιολογία, την οικολογία, την ανθρωπολογία, τη βοτανική, τη ζωολογία και την αστρονομία.

Η ομάδα του εργαστηρίου κεραμικής Φωσάκι (Στέφανη Τρικωμίτη, Μυρτώ Γιάγκου και Ιωάννης Νέστορας) εισάγει τα παιδιά στον κόσμο της αγγειοπλαστικής μέσα από μια βιωματική και διασκεδαστική διαδικασία.

Το εργαστήρι μαγειρικής Barlic cooks, με ιδρύτρια τη Χλόη Σταύρου, μας εισάγει στην κυπριακή κουζίνα και στα αρωματικά του τόπου, αναδεικνύοντας τη σχέση μαγειρικής και οικολογίας.

Η σχεδιάστρια Γεωργία Μοδίτη ανοίγει συζητήσεις γύρω από τη μόδα, εφαρμόζοντας μαζί μας απλές μεθόδους σχεδιασμού με έμφαση στην ανακύκλωση και τη μικροπαραγωγή.

Η ομάδα Μέλι Σπονδή, με έδρα τη Λεμεσό και ιδρυτή τον Θεόδωρο Πολυκάρπου, μας εισάγει στο οικοσύστημα της μέλισσας και στη διαδικασία της νομαδικής μελισσοκομίας.

Οι γραφίστριες Χριστίνα Ολύμπιου και Αναστασία Μελανδίνου μας εισάγουν στη γραφιστική της αφίσας, σχεδιάζοντας τη συλλογική αφίσα για την τελική γιορτή του δημιουργικού καλοκαιρινού σχολείου.

Πρακτικές πληροφορίες

Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Ημέρες και ώρες: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 13:00

Χώρος: Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης

Δίδακτρα συμμετοχής: €350 (για όλη τη διάρκεια)

Παρέχονται μειωμένα δίδακτρα για αδέλφια, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λεμεσού.

Πληροφορίες / εγγραφές: Τηλ.: 25 367700

Email: apothikespapadaki@gmail.com

Την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026, θα γιορτάσουμε την ολοκλήρωση του προγράμματος στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη, παρουσιάζοντας τις δημιουργίες των παιδιών και φιλοξενώντας παράσταση θεάτρου σκιών με τη συμμετοχή τους, υπό την καθοδήγηση της θεατροπαιδαγωγού Αγγέλας Σταύρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 και θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγραμματισμού 2026 του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη, με τη στήριξη του Δήμου Λεμεσού και τη χορηγία της εταιρείας ΕΚΑ, η οποία, ως αποκλειστικός χορηγός, καλύπτει τα δημιουργικά υλικά στο πλαίσιο της επετείου των 80 χρόνων της και της ενεργής συμβολής της στην πόλη.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, θα ακολουθήσει διαδικασία ανατροφοδότησης με στόχο τη μελλοντική ανάπτυξη και διεύρυνσή του, ενισχύοντας τη δημιουργική εκπαίδευση, τη συμμετοχή των παιδιών στην πολιτιστική ζωή της πόλης, καθώς και τις συνέργειες με ανεξάρτητους και διαθεματικούς καλλιτέχνες.