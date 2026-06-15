Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου προβάλλει την ταινία «Homo Sapiens?»

Δημοσιεύθηκε 15.06.2026 11:00

Δεκαέξι αυτόνομες ιστορίες συνθέτουν ένα αιχμηρό και σατιρικό πορτρέτο της σύγχρονης κοινωνίας.

Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου συνεχίζει τις προβολές του στο ΠΑΝΘΕΟΝ με την πολυβραβευμένη αργεντίνικη ταινία των Μαριάνο Κον και Γκαστόν Ντουπράτ «Homo Sapiens?» (2025, 98΄), τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Γκιγιέρμο Φρανσέγια, Γκιγιέρμο Αρένγκο και Χόρχε Μπαρίλ.

Δεκαέξι αυτόνομες ιστορίες συνθέτουν ένα αιχμηρό και σατιρικό πορτρέτο της σύγχρονης κοινωνίας. Οι ήρωες της ταινίας κινούνται στο αστικό περιβάλλον των μεγαλουπόλεων, καθοδηγούμενοι από προσωπικά συμφέροντα, προκαταλήψεις και συμβάσεις, αποκαλύπτοντας τις αντιφάσεις και την υποκρισία που συχνά κρύβονται πίσω από την καθημερινή ανθρώπινη συμπεριφορά.

Με χιούμορ, ειρωνεία και οξυδερκή κοινωνική ματιά, το «Homo Sapiens?» εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις και τις αξίες του σύγχρονου κόσμου, προσφέροντας ταυτόχρονα ψυχαγωγία και τροφή για σκέψη.

Διάλογοι: Ισπανικοί

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Ώρα: 8.30 μ.μ.

Χώρος προβολής: Κινηματοθέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ, Λεωφ. Διαγόρου 29, Λευκωσία