Parathyro logo
Ατζέντα
Επίκαιρα
Θέματα
Κινηματογράφος
Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου προβάλλει την ταινία «Homo Sapiens?»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 15.06.2026 11:00
Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου προβάλλει την ταινία «Homo Sapiens?»

Δεκαέξι αυτόνομες ιστορίες συνθέτουν ένα αιχμηρό και σατιρικό πορτρέτο της σύγχρονης κοινωνίας.

Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου συνεχίζει τις προβολές του στο ΠΑΝΘΕΟΝ με την πολυβραβευμένη αργεντίνικη ταινία των Μαριάνο Κον και Γκαστόν Ντουπράτ «Homo Sapiens?» (2025, 98΄), τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Γκιγιέρμο Φρανσέγια, Γκιγιέρμο Αρένγκο και Χόρχε Μπαρίλ.

Δεκαέξι αυτόνομες ιστορίες συνθέτουν ένα αιχμηρό και σατιρικό πορτρέτο της σύγχρονης κοινωνίας. Οι ήρωες της ταινίας κινούνται στο αστικό περιβάλλον των μεγαλουπόλεων, καθοδηγούμενοι από προσωπικά συμφέροντα, προκαταλήψεις και συμβάσεις, αποκαλύπτοντας τις αντιφάσεις και την υποκρισία που συχνά κρύβονται πίσω από την καθημερινή ανθρώπινη συμπεριφορά.

Με χιούμορ, ειρωνεία και οξυδερκή κοινωνική ματιά, το «Homo Sapiens?» εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις και τις αξίες του σύγχρονου κόσμου, προσφέροντας ταυτόχρονα ψυχαγωγία και τροφή για σκέψη.

Διάλογοι: Ισπανικοί

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Ώρα: 8.30 μ.μ.

Χώρος προβολής: Κινηματοθέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ, Λεωφ. Διαγόρου 29, Λευκωσία

 

Tags

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΘΕΟΝ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΤΑΙΝΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Προβολή
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα