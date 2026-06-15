Δύο θεατρικές παραστάσεις παρουσιάζει το AIGAIA Youth Theatre

Δημοσιεύθηκε 15.06.2026 12:00

Το Θέατρο Aigaia παρουσιάζει δύο παραγωγές από τις ομάδες του, δίνοντας χώρο σε παιδιά και εφήβους να εκφραστούν μέσα από το θέατρο, καθεμία με τη δική της γλώσσα και καλλιτεχνική προσέγγιση.

Μέσα από τη διαδικασία της δημιουργίας, οι παραστάσεις αναδεικνύουν τη φαντασία, τη συνεργασία και την προσωπική έκφραση των νέων συμμετεχόντων.

«Ιστορίες Άνω Κάτω»

https://www.aigaia.com.cy/2026/06/03/istories-ano-kato/

Από την παιδική ομάδα του Θεάτρου Αιγαία

Παρασκευή 19/6, 19:30 & Σάββατο 20/6, 19:30

Σε έναν κόσμο όπου οι ιστορίες ξεφεύγουν από τη γνωστή τους πορεία, δύο ταξιδευτές μπαίνουν μέσα στα βιβλία και αλλάζουν όσα θεωρούσαμε δεδομένα. Η Βασίλισσα της Κούπας χάνει τον έλεγχο, η Κακιά Μητριά βλέπει τα πράγματα αλλιώς, ο Λύκος αλλάζει συνήθειες, ενώ η Σταχτοπούτα και η Μικρή Γοργόνα παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους.

Μέσα από παιχνίδι, φαντασία και ομαδική δουλειά, τα παιδιά ξαναδουλεύουν γνωστά παραμύθια και τους δίνουν μια νέα, σύγχρονη ματιά.

Σκηνοθεσία: Μαρία Ιόλη Καρολίδου

Δημιουργική επιμέλεια: ομάδα Αιγαία

Πληροφορίες/κρατήσεις: 22445757

Είσοδος €5

«Macbeth» – William Shakespeare

https://www.aigaia.com.cy/2026/06/03/macbeth/

Από την αγγλόφωνη εφηβική ομάδα του Θεάτρου Αιγαία

Πέμπτη 25/6, 19:30 & Παρασκευή 26/6, 19:30

Οι έφηβοι της Αιγαία προσεγγίζουν τον «Macbeth» με ένταση και δυναμική, φέρνοντας στη σκηνή έναν κόσμο σκοτεινό και απαιτητικό. Η ιστορία ξεδιπλώνεται γύρω από τη φιλοδοξία, την εξουσία και τις επιλογές που οδηγούν σε μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Η παράσταση δίνει έμφαση στην ατμόσφαιρα και στη σύγκρουση των χαρακτήρων, δημιουργώντας μια ζωντανή σκηνική εμπειρία.

Σκηνοθεσία: Τερέζα Ευριπίδου

Δημιουργική επιμέλεια: ομάδα Αιγαία

Πληροφορίες/κρατήσεις: 22445757

Είσοδος €5