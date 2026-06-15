«Η Πράσινη Γραμμή και η πολιτιστική κληρονομιά» : 5η Διάλεξη εις μνήμην Λέλλου Δημητριάδη στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας

Δημοσιεύθηκε 15.06.2026 13:00

Φωτογραφία με πανοραμική άποψη της εντός των τειχών Λευκωσίας με την οροσειρά του Πενταδάκτυλου στο βάθος Φωτογράφος: Αντρέας Μαλέκος† ΛΔΜΛ: Το Μάτι 9760

Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και ο Σύνδεσμος Φίλων του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και της Λεβεντείου Πινακοθήκης πραγματοποιούν σειρά πέντε διαλέξεων αφιερωμένων εις μνήμην Λέλλου Δημητριάδη (3.2.1933 – 9.4.2022), του Δημάρχου της Λευκωσίας (1971-2001) που πρωτοστάτησε για μια ενωμένη πόλη. Η θεματική των διαλέξεων σχετίζεται με την προσωρινή έκθεση «Sector 2: Λευκωσία» του Μουσείου.

Η πέμπτη και τελευταία διάλεξη της σειράς, με τίτλο «Πράσινη Γραμμή και Πολιτιστική Κληρονομιά», θα παρουσιαστεί σε δύο μέρη, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στις 19:30 στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Ομιλητές της διάλεξης θα είναι Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύνζτος και Αγνή Πετρίδου η οποία εργάστηκε για πολλά χρόνια ως λειτουργός και αργότερα ως προϊσταμένη του Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου Λευκωσίας (Nicosia Master Plan) του Δήμου Λευκωσίας.

Στο πρώτο μέρος, η Αγνή Πετρίδου, θα αναφερθεί στη μεγάλη σημασία που είχε διαχρονικά η περιοχή που σχεδόν συμπίπτει με τη σημερινή νεκρή ζώνη για τη ζωή και την ανάπτυξη της Λευκωσίας. Θα παρουσιαστεί η αρχιτεκτονική και ιστορική αξία των οικοδομών της περιοχής, τα σοβαρά προβλήματα διατήρησης που αντιμετωπίζουν σήμερα, καθώς και οι προσπάθειες διάσωσης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου Λευκωσίας και του προγράμματος «7 Most Endangered» της Europa Nostra.

Στο δεύτερο μέρος, η παρουσίαση του Δημάρχου Λευκωσίας, κύριου Χαράλαμπου Προύντζου, θα επικεντρωθεί στη σύγχρονη πορεία της Λευκωσίας και στις προοπτικές μιας πόλης που συνεχίζει να εξελίσσεται, διατηρώντας ταυτόχρονα τη σχέση της με την ιστορία και την πολιτιστική της κληρονομιά. Μέσα από αυτή την προσέγγιση αναδεικνύεται το όραμα μιας ενωμένης πόλης — enabling a united city: respecting the past, planning for the future — όπου η πολιτιστική κληρονομιά και ο σύγχρονος αστικός σχεδιασμός συνυπάρχουν δημιουργικά. Παράλληλα, θα αναδειχθεί ο ρόλος της Πράσινης Γραμμής και του ιστορικού κέντρου ως πεδίων μνήμης, συνεργασίας και επανασύνδεσης, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για μια βιώσιμη και επανενωμένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Τελευταία ευκαιρία να επισκεφθείτε τη βραβευμένη με Europa Nostra Award έκθεση «Sector 2: Λευκωσία» του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας

Επισημαίνεται πως την ημέρα της διάλεξης η έκθεση «Sector 2: Λευκωσία» θα παραμείνει ανοιχτή από τις 18:30 έως τις 19:30, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή ευκαιρία να την επισκεφθεί πριν από την ολοκλήρωσή της στις 17 Ιουνίου 2026. Επιπρόσθετα, την ημέρα αυτή το κοινό θα μπορεί να αποκτήσει τον εμπεριστατωμένο κατάλογο της έκθεσης με έκπτωση 20%.

Κρατήσεις απαραίτητες

Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος για τη θεματική της διάλεξης και του περιορισμένου αριθμού θέσεων, συστήνεται η έγκαιρη κράτηση θέσεων τηλεφωνικώς (+357 22661475) ή μέσω email (rsvp@leventismuseum.org.cy).