Ένα τραπέζι και μια κουβέντα για την αποκέντρωση: Τραπέζωμα στο κυπριακό γουάιν μπαρ Κασκαντέρ στα Λύμπια

Δημοσιεύθηκε 15.06.2026 14:15

Το Τραπέζωμα είναι μια σειρά συναντήσεων που επιμελείται το ABR και φέρνει ανθρώπους γύρω που το ίδιο τραπέζι.

Τι αλλάζει όταν η κουβέντα φκαίνει έξω που το κέντρο;

Μας θυμίζει ότι οι ουσιαστικές κουβέντες εν χρειάζονται πάντα πάνελ, μικρόφωνα ή επίσημο πλαίσιο. Μπορούν να ξεκινήσουν απλά: με φαγητό, ποτό, μουσική και ανθρώπους που κάθονται μαζί, ακούν ο ένας τον άλλον, μοιράζονται εμπειρίες, διαφωνούν και αφήνουν χώρο να γεννηθούν νέες σκέψεις.

Το πρώτο Τραπέζωμα έγινε στην καρδιά της πόλης, στο καφενείο. Σε έναν χώρο βαθιά ριζωμένο στην κυπριακή ζωή, που ποττέ εν ήταν μόνο για καφέ. Ήταν τόπος συνάντησης, ανταλλαγής, ιστοριών, αστείων, διαφωνιών και καθημερινής συνύπαρξης.

Εκεί ξαναείδαμε το καφενείο σαν έναν ζωντανό δημόσιο χώρο: έναν τόπο που μπορεί να μας φέρει ξανά στο ίδιο τραπέζι, να μας βοηθήσει να ακούσουμε ανθρώπους δίπλα μας που σπάνια ακούμε και να ανοίξουμε κουβέντες για όσα μας αφορούν.

Τώρα κρατούμε το ίδιο τραπέζι και μετακινούμε την κουβέντα λίγο πιο έξω.

Το δεύτερο Τραπέζωμα γίνεται στα Λύμπια, στο κυπριακό γουάιν μπαρ, στον Κασκαντέρ, και ανοίγει μια συζήτηση γύρω από την αποκέντρωση.

Όχι μόνο σαν μετακίνηση έξω που την πόλη, αλλά σαν αλλαγή βιώματος και αντίληψης.

Το χωριό εν κάτι που έμεινε πίσω; Είναι κάτι λιγότερο που το κέντρο; Ή εν τόπος γνώσης, μνήμης, σχέσεων και τρόπων ζωής που χτίζονται κοντά στους ανθρώπους;

Τι αλλάζει όταν η κουβέντα φκαίνει έξω που το κέντρο;

Ποιούς ακούμε διαφορετικά;

Τζαι τι μπορεί να μάθει η πόλη που έναν τόπο που θυμάται ακόμα πράματα που η ίδια εξήχασε;

Καλούμε σας να κάτσετε μαζί μας, να ακούσετε, να μιλήσετε, να μοιραστείτε εμπειρίες και να γίνετε μέρος μιας ουσιαστικής συζήτησης για τους τόπους όπου ζούμε, για όσα αξίζει να κρατήσουμε και για το πώς προχωρούμε μαζί σαν κοινότητα.

Γουάιν μπαρ: o Κασκαντέρ

Μαγειρεύουν: Το Πατρικόν

Επιμέλεια: ABR

Μουσική επιμέλεια: ο Cotsios ο Πικατίλλης τζαι ο Χαράλαμπος (βινύλια)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πού: Κασκαντέρ, Λύμπια

Πότε: Κυριακή, 21 Ιούνη

Ώρα: Αρχίζουμε στις 18:30

Κρατήσεις: https://trapezomakaskanter.netlify.app.Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η συμμετοχή γίνεται κατόπιν επιβεβαίωσης κράτησης.

*Το «EUnity20» είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος CERV-2024-CITIZENS-REM.