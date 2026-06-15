Μουσικός Ιούνιος στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 15.06.2026 17:00

Το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε έναν ξεχωριστό «Μουσικό Ιούνιο», με ένα πλούσιο πρόγραμμα δημιουργικών και εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά, που συνδυάζουν τη μουσική, το θέατρο, την τέχνη και τη φαντασία.

Οι δράσεις απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και έχουν σχεδιαστεί από καταξιωμένους μουσικοθεραπευτές, παιδαγωγούς και καλλιτέχνες, προσφέροντας στα παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες.

Κυριακή 7 Ιουνίου | 11:00 – 12:00

BABY MUSICIANS – Οικογενειακές Συναυλίες

Μια διαδραστική μουσική εμπειρία για παιδιά έως 7 ετών και τις οικογένειές τους, με τους μουσικοθεραπευτές Πρόδρομο Στυλιανού και Ιωσήφ Καρταπάνη.

Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ.

Κυριακή 14 Ιουνίου | 10:00 – 12:30

«Ζωγραφίζω μελωδικά καπέλα από Kandinsky»

Ένα δημιουργικό εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 7 έως 18 ετών, όπου η μουσική συναντά τη ζωγραφική, με καθοδηγήτρια την Ειρήνη Κλοκκαρή.

Κόστος συμμετοχής: 30 ευρώ.

Παρασκευή 19 Ιουνίου | 08:00 – 13:00

«Ένα δέντρο για τις 4 εποχές»

Εργαστήριο για παιδιά δημοτικού, με τους Νικολέττα Τζιαούρη και Δημήτρη Κωνσταντινίδη, που ταξιδεύει τους συμμετέχοντες στις εναλλαγές των εποχών μέσα από τη δημιουργική έκφραση.

Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ.

Κυριακή 28 Ιουνίου | 10:00 – 11:30

«Οι μουσικοί της Βρέμης»

Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική δράση για παιδιά δημοτικού, βασισμένη στο αγαπημένο παραμύθι των αδελφών Γκριμ, με τους Νικολέττα Τζιαούρη και Δημήτρη Κωνσταντινίδη.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Για κρατήσεις και πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί καθημερινά στο τηλέφωνο 25343464.

Το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου συνεχίζει να στηρίζει τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, προσφέροντας ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις που ενισχύουν τη φαντασία, την έκφραση και την αγάπη για τις τέχνες.