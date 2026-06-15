«Μουσικοαφηγηματική παράσταση MYTHOS στο Φεστιβάλ Τεχνών FANEROMENI ‘26 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 15.06.2026 14:42

Η παράσταση αντλεί υλικό από την κυπριακή παράδοση και το διεθνές ρεπερτόριο, δημιουργώντας μια ροή που περνά από το νανούρισμα και την οικειότητα, στο τραύμα και την απώλεια, στη μεταμόρφωση και – κάποιες στιγμές– στο παιχνίδι και το φως...

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου ανοίγει φέτος το Φεστιβάλ Τεχνών FANEROMENI26, την Πέμπτη 18 Ιουνίου με την μουσικοαφηγηματική παράσταση «MYTHOS- Από τη Κύπρο στον Κόσμο.

Οι συντελεστές της παράστασης Μαρίζα Αναστασιάδη (φωνή /ερμηνεία [Μνήμη], Πέτρος Γιωρκάτζης (αφήγηση /ερμηνεία [Μύθος] και το μουσικό σχήμα Concordia String Quartet θα μας οδηγήσουν σε μια σκηνική διαδρομή όπου ο μύθος γεννιέται, παίρνει μορφή και μεταμορφώνεται, ακολουθώντας τον άνθρωπο στον χρόνο μέσα από τη μνήμη και τη φωνή του.

Στη σκηνή, δύο παρουσίες συνυπάρχουν: η Μνήμη και ο Μύθος. Μέσα από λόγο και μουσική, ξεδιπλώνεται μια ενιαία αφήγηση όπου οι ιστορίες δεν μένουν στάσιμες· ταξιδεύουν από τόπο σε τόπο, από γλώσσα σε γλώσσα, χωρίς να χάνουν την ουσία τους.

Η παράσταση αντλεί υλικό από την κυπριακή παράδοση και το διεθνές ρεπερτόριο, δημιουργώντας μια ροή που περνά από το νανούρισμα και την οικειότητα, στο τραύμα και την απώλεια, στη μεταμόρφωση και – κάποιες στιγμές– στο παιχνίδι και το φως. Οι μύθοι δεν παρουσιάζονται ως μακρινές αφηγήσεις, αλλά ως κάτι ζωντανό, που συνεχίζει να υπάρχει μέσα στη φωνή και στη μνήμη. Καθώς η διαδρομή προχωρά, οι ιστορίες αλλάζουν πρόσωπο, μα κρατούν τον ίδιο πυρήνα: την ανάγκη του ανθρώπου να θυμάται και να αντέχει. Στο τέλος, η αφήγηση επιστρέφει σε κάτι απλό και βαθιά ανθρώπινο.

Καθώς η διαδρομή προχωρά, οι ιστορίες αλλάζουν πρόσωπο, μα κρατούν τον ίδιο πυρήνα: την ανάγκη του ανθρώπου να θυμάται και να αντέχει. Στο τέλος, η αφήγηση επιστρέφει σε κάτι απλό και βαθιά ανθρώπινο. Μια αληθινή ιστορία γίνεται τραγούδι, και το τραγούδι γίνεται μνήμη. Η παράσταση ολοκληρώνεται ως μια στιγμή αποδοχής, όπου το τέλος δεν σημαίνει απώλεια, αλλά μεταμόρφωση.

Συντελεστές: Μαρίζα Αναστασιάδη – φωνή / ερμηνεία (Μνήμη)

Πέτρος Γιωρκάτζης – αφήγηση / ερμηνεία (Μύθος)

Concordia String Quarte

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ημερομηνία: Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026

Ώρα: 20:30

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Πληροφορίες: 22 128175

Είσοδος ελεύθερη

Oι πόρτες εισόδου ανοίγoυν στις 20:00

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε εμποδιζόμενα άτομα και ομάδες.

Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.org και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος στο Facebook & στο Instagram (@boccf) και στο τηλέφωνο 22128175.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22 128175

www.boccf.org