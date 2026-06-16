Το Σατιρικό Θέατρο παρουσιάζει το πρώτο Φεστιβάλ Σατιρικού Θεάτρου

Δημοσιεύθηκε 16.06.2026 11:00

Μια νέα θεατρική πλατφόρμα για σύγχρονους δημιουργούς από την Κύπρο και το εξωτερικό από τις 7 έως τις 17 Ιουλίου.

Το Σατιρικό Θέατρο εγκαινιάζει το Φεστιβάλ Σατιρικού Θεάτρου 2026, μια νέα θεατρική πλατφόρμα αφιερωμένη στη φιλοξενία πρωτότυπων καλλιτεχνικών προτάσεων από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Με στόχο την ανάδειξη νέων δημιουργών, τη στήριξη της σύγχρονης θεατρικής δημιουργίας και την ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το κοινό, το Φεστιβάλ ανοίγει τις σκηνές του σε έργα που τολμούν να πειραματιστούν, να αναζητήσουν νέες μορφές έκφρασης και να αφηγηθούν ιστορίες που συνομιλούν με τη σημερινή πραγματικότητα.

Από τις 7 έως τις 17 Ιουλίου 2026, επτά παραγωγές συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει θέατρο, performance, σωματικό θέατρο και έργα για παιδιά, αναδεικνύοντας ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων παραστατικών προσεγγίσεων.

Το Φεστιβάλ ανοίγει στις 7 Ιουλίου με το «Hear Me Raw», μια αιχμηρή σατιρική κωμωδία γύρω από τη βιομηχανία της ευεξίας και την εμμονή με την «τέλεια» υγιεινή ζωή. Στις 10 Ιουλίου παρουσιάζεται η παιδική παράσταση «Η Αλίκη στη Χώρα του Ποδοσφαίρου», μια τρυφερή ιστορία για την αυτοεκτίμηση, την αποδοχή και τη δύναμη της προσπάθειας, ενώ την ίδια ημέρα το «Sessions» εξερευνά, μέσα από κίνηση και λόγο, τις έννοιες της εμμονής, της ταυτότητας και του εσωτερικού κατακερματισμού.

Στις 11 Ιουλίου, η παράσταση «Ηλέκτρα Άτιτλη» προτείνει μια σύγχρονη, πειραματική ανάγνωση της σοφόκλειας ηρωίδας μέσα από το γυναικείο και το κουήρ βλέμμα. Ακολουθεί στις 13 Ιουλίου το «Paraphernalia», μια παράσταση για την ανθρώπινη ανάγκη να βρεθεί νόημα σε έναν κόσμο όπου οι βεβαιότητες έχουν καταρρεύσει. Στις 14 Ιουλίου, τα «Φλατ Παπούτσια» καταγράφουν με χιούμορ, μουσική και εξομολογητική διάθεση τις αντιφάσεις της ζωής στα τριάντα. Το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 17 Ιουλίου με το «Ημερολόγιο in Progress», μια παράσταση που φωτίζει τη μοναξιά, την υπαρξιακή αγωνία και τη διαρκή προσπάθεια συμφιλίωσης με τα προσωπικά μας «τέρατα».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

7 Ιουλίου 2026

Hear Me Raw

Κάτω Σκηνή (Υπόγειο) | 20:30

Το αυτοβιογραφικό θεατρικό έργο της Daniella Isaacs αποτελεί μια αιχμηρή σατιρική κωμωδία γύρω από τη σύγχρονη βιομηχανία της ευεξίας και την εμμονή με την «τέλεια» υγιεινή ζωή. Μια δημοφιλής blogger και επίδοξη influencer μοιράζεται τα «υγιεινά» μυστικά της, μέχρι τη στιγμή που τα φίλτρα καταρρέουν και έρχεται αντιμέτωπη με την ωμή αλήθεια της.

Συγγραφέας: Daniella Isaacs

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Φώτης Φωτίου

Απόδοση στα Κυπριακά - Βοηθός Σκηνοθέτρια: Χαρά Λαμπριανίδου

Ερμηνεία: Τερέζα Ευριπίδου

10 Ιουλίου 2026

Η Αλίκη στη Χώρα του Ποδοσφαίρου

Πάνω Σκηνή | 18:00

Μια σύγχρονη παιδική παράσταση για τη δύναμη της προσπάθειας, την αυτοεκτίμηση και την αποδοχή. Μέσα από έναν φανταστικό κόσμο γεμάτο συμβολισμούς, η Αλίκη ανακαλύπτει ότι το λάθος δεν είναι αποτυχία αλλά μέρος της ζωής και της εξέλιξης.

Κείμενο / Σκηνοθεσία / Κίνησιολογία - Κατασκευή Κούκλας: Άντζελα Ριζάκη

Σκηνικά / Κοστούμια: Ομάδα Teatro Angelico

Ερμηνεύουν: Μαρία Παύλου, Άντζελα Ριζάκη, Μιχαέλλα Χρίστου, Γιώργος Χατζηαντώνης

Παραγωγή: Teatro Angelico

Sessions

Κάτω Σκηνή (Υπόγειο) | 20:30

Μια παράσταση όπου η κίνηση και ο λόγος συνυπάρχουν, διερευνώντας την έννοια της εμμονής, της διάσπασης της ταυτότητας και της συνεχούς εσωτερικής σύγκρουσης. Ένα σκηνικό ταξίδι ανάμεσα στον έλεγχο και τη διάλυση.

Κείμενο: Αθήνα Τσαγγαρίδου, Σταύρη Καλοπετρίδου

Χορογραφική και Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Σταύρη Καλοπετρίδου

Μουσική Επεξεργασία: Έλενα Φλουρή

Τεχνικός Σχεδιασμός: Δώρος Νικολαΐδης

Performers: Αθήνα Τσαγγαρίδου, Σταύρη Καλοπετρίδου

11 Ιουλίου 2026

Ηλέκτρα Άτιτλη

Πάνω Σκηνή | 20:30

Η ομάδα Vertebra Theatre παρουσιάζει μια σύγχρονη, πειραματική και εικαστική επαναπροσέγγιση της «Ηλέκτρας» του Σοφοκλή, σε διάλογο με τις «Μύγες» του Jean-Paul Sartre. Η παράσταση εξερευνά ζητήματα μνήμης, τραύματος και αντίστασης μέσα από το γυναικείο και κουήρ βλέμμα.

Concept / Adaptation / Direction: Mayra Stergiou

Dramaturgy: Nazli Tabatabai-Khatambakhsh

13 Ιουλίου 2026

Paraphernalia

Πάνω Σκηνή | 20:30

Δύο μορφές συνυπάρχουν σε έναν κόσμο όπου τα ίχνη του παρελθόντος επιβιώνουν μόνο μέσα από τα αντικείμενα που απέμειναν. Μια παράσταση για την ανθρώπινη ανάγκη να αναζητήσει νόημα όταν όλα γύρω μοιάζουν να έχουν χαθεί.

Σύλληψη / Ιδέα: Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Αρίστη Παύλου

Δραματουργία: Σταύρος Μπαρμπουνάκης

Σκηνοθεσία: ONsite project

Ερμηνεύουν: Μυρτώ Κουγιάλη, Ανδρέας Πατσιάς

14 Ιουλίου 2026

Φλατ Παπούτσια

Κάτω Σκηνή (Υπόγειο) | 20:30

Ένα σύγχρονο κυπριακό one-woman show που συνδυάζει θέατρο, μουσική και τραγούδι. Με χιούμορ και ειλικρίνεια, η ηρωίδα αφηγείται τις αντιφάσεις, τις προσδοκίες και τις μικρές ήττες της ζωής στα τριάντα.

Κείμενο: Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Μικαέλλα Κάσινου, Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Ερμηνεία: Μικαέλλα Κάσινου

17 Ιουλίου 2026

Ημερολόγιο in Progress

Πάνω Σκηνή | 20:30

Βασισμένο στο «Ημερολόγιο Φρανκενστάιν» της Λένας Κιτσοπούλου, το έργο φωτίζει τη μοναξιά, την αμφιβολία και την ανάγκη να συνεχίσουμε να υπάρχουμε και να δημιουργούμε. Πέντε γυναίκες περιπλανώνται σε έναν κοινό εσωτερικό κόσμο, αναζητώντας τη δική τους αλήθεια.

Σκηνοθεσία: Ελένη Αναστασίου

Παίζουν: Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου, Έλενα Σωτηρίου, Μαριάννα Σάββα, Μαρία Δίπλαρου, Διώνη Γκέιστ

Εισιτήρια και Πληροφορίες

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω της πλατφόρμας SoldOut Ticketbox.

Εισιτήρια θα διατίθενται επίσης στην είσοδο του θεάτρου την ημέρα κάθε παράστασης.

Πληροφορίες: www.satirikotheatro.com