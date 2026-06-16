Το ΤΕΠΑΚ παρουσιάζει έκθεση έργων αποφοίτων του Τμήματος Καλών Τεχνών

Δημοσιεύθηκε 16.06.2026 12:00

Η έκθεση Συλλογή Αποφοίτων – CUTS2026 παρουσιάζει έργα αποφοίτων του Τμήματος Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, τα οποία εντάσσονται στη συλλογή του Τμήματος και φιλοξενούνται στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς.

Τα έργα δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του studio πτυχιακής εργασίας, υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων/ουσών: Μαρία Παπανικολάου - Λέκτορας, Βίκυ Περικλέους - Επίκουρη Καθηγήτρια, και Ανδρέας Σάββα - Επίκουρος Καθηγητής.

Αποτελώντας συνέχεια της έκθεσης αποφοίτων CUTS2026 που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη, η παρούσα έκθεση μετατοπίζει το ενδιαφέρον από τη δημόσια παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών στη διατήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη των έργων ως μέρους της συλλογής του Τμήματος Καλών Τεχνών.

Η συλλογή συγκροτείται από έργα που παραχωρούνται από τους αποφοίτους και αποτελεί θεσμό του Τμήματος Καλών Τεχνών. Λειτουργεί ως ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο αρχείο καλλιτεχνικής παραγωγής, καταγράφοντας τις διαφορετικές κατευθύνσεις, αναζητήσεις και μορφές έκφρασης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος.

Τα έργα των αποφοίτων του 2026 αντανακλούν ένα ευρύ φάσμα θεματικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, από ζητήματα ταυτότητας, μνήμης και προσωπικής εμπειρίας έως προβληματισμούς γύρω από τον χώρο, την τεχνολογία, το περιβάλλον και τη σύγχρονη κοινωνική συνθήκη. Μέσα από διαφορετικά μέσα και πρακτικές, η έκθεση αποτυπώνει την πολυφωνία που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και αναδεικνύει τη συμβολή των νέων καλλιτεχνών στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτιστικού τοπίου.

Η έκθεση φιλοξενείται στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών του Τμήματος Καλών Τεχνών στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς, στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο του χωριού. Ο χώρος αναπτύσσεται ως πυρήνας καλλιτεχνικής έρευνας, δημιουργίας και πολιτιστικών δράσεων, συνδέοντας τη σύγχρονη τέχνη με την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινό.

Στην έκθεση συμμετέχουν όλοι οι απόφοιτοι του 2026 μέσω έργων που εντάσσονται στη συλλογή του Τμήματος Καλών Τεχνών.

Συμμετέχουν οι απόφοιτοι: Γεωργία Θεοδούλου, Πέτρος Μιχαήλ, Αγνή Χατζηκυριάκου, Χριστόδουλος Αντωνίου, Sophia Ballor, Αθηνά Παπαγεωργίου, Αντωνία Θεοδωράκη, Σιμέλα Μαραπά, Αργυρώ Κοντεκάκη, Ελένη Δέσποινα Ορφανουδάκη, Μαρία Παπαϊωακείμ, Μυριάνθη Αναστασίου, Άννα Λουκά, Απόλλωνας Κουτσογιαννάκης, Ιωάννα Νικολάου και Άνα Μολντοβάνου.

Επιμέλεια: Ανδρέας Σάββα, Επίκουρος Καθηγητής

Κείμενα: Στρατής Πανταζής και Κωνσταντίνος Αργιανάς, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών ,Τμήμα Καλών Τεχνών – ΤΕΠΑΚ

Χώρος: Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς , Παλαιό Δημοτικό Σχολείο

Εγκαίνια: 15 Ιουνίου 2026, 17:00–20:00

Διάρκεια έκθεσης: Ιούνιος – Οκτώβριος 2026

Για πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις και προγραμματισμένες δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω των καναλιών επικοινωνίας του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών.