«ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ»: Η μεγάλη επιτυχία του χειμώνα σε καλοκαιρινή περιοδεία

Δημοσιεύθηκε 16.06.2026 14:00

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού κατά τη χειμερινή θεατρική περίοδο, η ξεκαρδιστική κωμωδία «ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» του Ray Cooney επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με περιοδεία σε όλη την Κύπρο.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί σε Πάφο, Λεμεσό, Λακατάμεια, Δερύνεια και Λάρνακα, μεταφέροντας το αστείρευτο χιούμορ, τις παρεξηγήσεις και τις καταιγιστικές ανατροπές της σε ανοιχτά θέατρα σε όλο το νησί.

Πρόγραμμα Παραστάσεων

22 Ιουλίου | Αρχαίο Ωδείο Πάφου

23 Ιουλίου | Heritage Private School Amphitheatre, Λεμεσός

24 Ιουλίου | Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμειας

29 Ιουλίου | Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας

1 Αυγούστου | Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας

Λίγα λόγια για το έργο

Ένας Υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης, μια σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Ένα πολιτικό σκάνδαλο πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί και τότε όλα βγαίνουν... Εκτός Ελέγχου.

Ψέματα, παρεξηγήσεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και ασταμάτητες ανατροπές συνθέτουν μια κλασική φαρσοκωμωδία υψηλών ταχυτήτων. Με φόντο την πολιτική εξουσία και τις ανθρώπινες αδυναμίες, ο Ray Cooney παραδίδει ένα έργο γεμάτο σατιρική διάθεση, ευφυείς διαλόγους και αβίαστο γέλιο.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι: Χάρης Αριστείδου, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Μαριλένη Σταύρου, Μαρία Φιακά, Γιώργος Αναγιωτός, Ιωάννα Λαμπροπούλου, Νικόλας Κουρουζίδης, Αλέξανδρος Χρυσάνθου και Ιλόνα Ανθιμιάδου.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Μαριάννα Καυκαρίδου, Βασίλης Μιχαήλ

Μετάφραση - Διασκευή: Χάρης Αριστείδου, Μαριάννα Καυκαρίδου

Σκηνογραφία - Ενδυματολογία: Λάκης Γενεθλής

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βικέντιος Χριστιανίδης

Μουσική Επιμέλεια: Χάρης Αριστείδου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαριαλένα Παπαδοπούλου

Φωτογραφίες: Πέτρος Σολωμού

Trailer Παράστασης: Χάρης Αριστείδου, Πέτρος Σολωμού

Κατασκευή Σκηνικού: Γιώργος Χριστιανόπουλος

Ζωγραφική Εκτέλεση Σκηνικού: Martin Meason

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ώρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια: www.soldoutticketbox.com/el/event/ektos-elegxou-kalokairi-2026

Γενική είσοδος: €20

Άτομα με αναπηρία: Δωρεάν (ο/η συνοδός με 50% έκπτωση)

Διάρκεια Παράστασης 105 λεπτά με διάλειμμα 15 λεπτών.

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