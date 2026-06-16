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Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου προβάλλει την ταινία «Ένας ποιητής»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 16.06.2026 15:09
Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου προβάλλει την ταινία «Ένας ποιητής»

Η βραβευμένη ταινία του Simón Mesa Soto τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο ΠΑΝΘΕΟΝ

Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου συνεχίζει τις προβολές του στο Θέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ, παρουσιάζοντας τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 8:30 μ.μ., την πολυβραβευμένη κολομβιανή ταινία «Ένας ποιητής» (Un poeta) του Simón Mesa Soto.

Η ταινία, παραγωγής 2025 και διάρκειας 123 λεπτών, αποτελεί μια ευαίσθητη και συχνά πικρόχολη ματιά στη ζωή ενός ανθρώπου που αφιέρωσε την ύπαρξή του στην ποίηση, χωρίς ποτέ να γνωρίσει τη δόξα ή την αναγνώριση.

Πρωταγωνιστής είναι ο Óscar Restrepo, ένας ποιητής που, έχοντας πλέον μεγαλώσει και απομονωθεί, μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στο στερεότυπο του καλλιτέχνη που ζει στην αφάνεια. Η γνωριμία του με τη Yurlady, μια έφηβη από φτωχή οικογένεια, και η προσπάθειά του να στηρίξει και να καλλιεργήσει το ταλέντο της, φέρνουν νέο νόημα στην καθημερινότητά του. Ωστόσο, η είσοδος της νεαρής κοπέλας στον κόσμο των ποιητών ίσως αποδειχθεί πιο περίπλοκη απ’ όσο αρχικά φαίνεται.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν οι Ubeimar Rios, Rebeca Andrade και Guillermo Cardona.

Πληροφορίες 

Ταινία: Ένας ποιητής (Un poeta)

Σκηνοθεσία: Simón Mesa Soto

Έτος: 2025

Διάρκεια: 123 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Ημερομηνία: Δευτέρα 22 Ιουνίου

Ώρα: 8:30 μ.μ.

Χώρος: Θέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ

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