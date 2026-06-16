Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου προβάλλει την ταινία «Ένας ποιητής»

Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου συνεχίζει τις προβολές του στο Θέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ, παρουσιάζοντας τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 8:30 μ.μ., την πολυβραβευμένη κολομβιανή ταινία «Ένας ποιητής» (Un poeta) του Simón Mesa Soto.
Η ταινία, παραγωγής 2025 και διάρκειας 123 λεπτών, αποτελεί μια ευαίσθητη και συχνά πικρόχολη ματιά στη ζωή ενός ανθρώπου που αφιέρωσε την ύπαρξή του στην ποίηση, χωρίς ποτέ να γνωρίσει τη δόξα ή την αναγνώριση.
Πρωταγωνιστής είναι ο Óscar Restrepo, ένας ποιητής που, έχοντας πλέον μεγαλώσει και απομονωθεί, μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στο στερεότυπο του καλλιτέχνη που ζει στην αφάνεια. Η γνωριμία του με τη Yurlady, μια έφηβη από φτωχή οικογένεια, και η προσπάθειά του να στηρίξει και να καλλιεργήσει το ταλέντο της, φέρνουν νέο νόημα στην καθημερινότητά του. Ωστόσο, η είσοδος της νεαρής κοπέλας στον κόσμο των ποιητών ίσως αποδειχθεί πιο περίπλοκη απ’ όσο αρχικά φαίνεται.
Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν οι Ubeimar Rios, Rebeca Andrade και Guillermo Cardona.
Πληροφορίες
Ταινία: Ένας ποιητής (Un poeta)
Σκηνοθεσία: Simón Mesa Soto
Έτος: 2025
Διάρκεια: 123 λεπτά
Γλώσσα: Ισπανικά
Υπότιτλοι: Ελληνικοί
Ημερομηνία: Δευτέρα 22 Ιουνίου
Ώρα: 8:30 μ.μ.
Χώρος: Θέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ