Επιστρέφει το 21ο Cyprus Rialto World Music Festival από τις 8-21 Ιουλίου 2026

Δημοσιεύθηκε 17.06.2026 11:00

Το πρόγραμμα του 21ου Cyprus Rialto World Music Festival περιλαμβάνει πέντε συναυλίες που ξεδιπλώνονται εντός και εκτός του Θεάτρου Ριάλτο, με μία κοινή αφετηρία: τον σύγχρονο διάλογο ανάμεσα σε τοπικές δημιουργίες και διεθνείς μουσικές επιρροές.

Το 21ο Cyprus Rialto World Music Festival επιστρέφει από τις 8 έως τις 21 Ιουλίου 2026, ως μια πρόσκληση συνάντησης μέσα από τη μουσική, υπενθυμίζοντάς μας τη δύναμη που έχει να μας φέρνει πιο κοντά. Για πάνω από δύο δεκαετίες, παραμένει ένας από τους πιο ζωντανούς διαπολιτισμικούς θεσμούς της Κύπρου, ένας χώρος όπου ο ήχος γίνεται γλώσσα συνύπαρξης, ανταλλαγής και κοινής εμπειρίας.

Με αφετηρία τη Μεσόγειο και την Κύπρο ως φυσικό σταυροδρόμι πολιτισμών, το Φεστιβάλ βλέπει τη μουσική ως κάτι διαρκώς σε κίνηση—ένα πεδίο που μεταμορφώνεται, αναμειγνύεται και ξανασυστήνεται. Φέτος, το τοπικό συναντά το ευρύτερο, μέσα από καλλιτέχνες από Κύπρο και Ελλάδα που κουβαλούν διαφορετικές ρίζες και ακούσματα και τα μετατρέπουν σε σύγχρονες, προσωπικές μουσικές αφηγήσεις. Παράδοση και πειραματισμός, οικειότητα και έκπληξη συνυπάρχουν φυσικά, σε ένα συνεχές παιχνίδι μετατόπισης και επαναπροσδιορισμού.

Ταυτόχρονα, το Φεστιβάλ διατηρεί σταθερά τον δημόσιο χαρακτήρα του, ανοίγοντας χώρο για όλους και επενδύοντας στην προσβασιμότητα της καλλιτεχνικής εμπειρίας, με χαμηλό κόστος εισόδου και ελεύθερη πρόσβαση στις περισσότερες συναυλίες.

Για πρώτη χρονιά το Cyprus Rialto World Music Festival εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτιστικής ανταλλαγής, μέσα από την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία του Θεάτρου Ριάλτο ως μέλος στο European Festivals Association (EFA).

Το πρόγραμμα του 21ου Cyprus Rialto World Music Festival περιλαμβάνει πέντε συναυλίες που ξεδιπλώνονται μεταξύ 8 και 21 Ιουλίου 2026, εντός και εκτός του Θεάτρου Ριάλτο, με μία κοινή αφετηρία: τον σύγχρονο διάλογο ανάμεσα σε τοπικές δημιουργίες και διεθνείς μουσικές επιρροές.

8 Τετάρτη | Μάρθα Φριντζήλα, The Kubara Project + Kalogeraki Bros (120’)

Η έναρξη του Φεστιβάλ φέρνει στη σκηνή μια πολυεπίπεδη μουσική συνάντηση, όπου η θεατρικότητα, η ποίηση και το ρεπερτόριο δύο αιώνων συναντούν το προσωπικό υλικό των δημιουργών σε μια ζωντανή, εκφραστική performance.

Εισιτήρια: € 22 / 18

12 Κυρ| Kobrah Habibi (120’)

Ένα υβριδικό σχήμα που ενώνει DJ culture, ανατολίτικες παραδόσεις και ηλεκτρονικό ήχο σε μια έντονα σωματική, τελετουργική εμπειρία χορού και ελευθερίας, πέρα από όρια και κατηγορίες.

Είσοδος ελεύθερη. Η κράτηση εισιτηρίου είναι απαραίτητη και δεν ανταποκρίνεται σε κράτηση θέσεων.

16 Πεμ |Nabuma (90’)

Neo-soul και σύγχρονο R&B με jazz και cinematic αισθητική, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία που δίνει έμφαση στο groove, τη μελωδία και την εκφραστική ερμηνεία.

Είσοδος ελεύθερη. Η κράτηση εισιτηρίου είναι απαραίτητη και δεν ανταποκρίνεται σε κράτηση θέσεων.

17 Παρ | …Bulletproof Tour… - Κοza Mostra (120’)

Με εκρηκτική σκηνική ενέργεια και νέο υλικό, οι Koza Mostra επιστρέφουν με ένα set που συνδυάζει rock, παραδοσιακά στοιχεία και σύγχρονο punk attitude.

Είσοδος ελεύθερη. Η κράτηση εισιτηρίου είναι απαραίτητη και δεν ανταποκρίνεται σε κράτηση θέσεων.

21 Τρι | 21:00 | Near to Far East: Cyprus Κollective Big Band (60’)

Η αυλαία πέφτει με την παγκύπρια πρεμιέρα του Far East Suite των Duke Ellington & Billy Strayhorn — μια εμβληματική jazz suite ως ηχητική διαδρομή προς την Ανατολή και την εμπειρία του ταξιδιού.

Είσοδος ελεύθερη. Η κράτηση εισιτηρίου είναι απαραίτητη και δεν ανταποκρίνεται σε κράτηση θέσεων.

*Όλες οι συναυλίες ξεκινούν στις 21:00 και πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο (εκτός της 8/7). Η κράτηση εισιτηρίου είναι απαραίτητη και δεν ανταποκρίνεται σε κράτηση καρεκλών, ο αριθμός των οποίων θα είναι περιορισμένος στον χώρο.

**Οι παραστάσεις 12/7, 16/7, 17/7, 21/7 διεξάγονται στον Χώρο Στάθμευσης ΣΕΚ (πίσω από το Θέατρο Ριάλτο).

Πληροφορίες/Εισιτήρια: www.rialto.com.cy ή στο 77 77 77 45