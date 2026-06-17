Στη Λεμεσό η παρουσίαση του βιβλίου «Η Άγνωστη που μας μοιάζει» του Γιώργου Φράγκου

Δημοσιεύθηκε 17.06.2026 12:00

Αποτελεί μια πανοραμική χαρτογράφηση της σύγχρονης τουρκοκυπριακής λογοτεχνίας, γραμμένη για το ελληνόφωνο κοινό, μέσα από το βλέμμα ενός Ελληνοκύπριου συγγραφέα και κριτικού.

Οι εκδόσεις Αρμίδα και ο συγγραφέας Γιώργος Φράγκος παρουσιάζουν το βιβλίο «Η Άγνωστη που μας μοιάζει», το πρώτο δοκίμιο - μελέτη από Ε/κ συγγραφέα για την τ/κ λογοτεχνία τώρα και στη Λεμεσό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 στις 7.30 μ.μ. στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού, στην οδό Αγίου Ανδρέου 269.

Χαιρετισμό Θα απευθύνει ο Ανδρέας Χρίστου, πρώην δήμαρχος Λεμεσού. Κύριος ομιλητής θα είναι ο Μενέλαος Αβραάμ, Δρ. φιλοσοφίας. Ποίηση Τ/κ ποιητών θα απαγγέλει η ηθοποιός Μέλανη Στέλιου. Αντιφώνηση από τον Γιώργο Φράγκο. Την εκδήλωση θα συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιάννης Πάζουρος. Στηρίζουν ο Δήμος Λεμεσού και το ΤΕΠΑΚ με χορηγό επικοινωνίας το Κανάλι 6.

Η «Άγνωστη που μας μοιάζει» αποτελεί μια πανοραμική χαρτογράφηση της σύγχρονης τουρκοκυπριακής λογοτεχνίας, γραμμένη για το ελληνόφωνο κοινό, μέσα από το βλέμμα ενός Ελληνοκύπριου συγγραφέα και κριτικού. Ο Γιώργος Φράγκος προσεγγίζει ποιητές και πεζογράφους των τελευταίων δεκαετιών, αναδεικνύοντας όχι μόνο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου τους, αλλά και τις βαθιές συγγένειες που τους συνδέουν με την ελληνοκυπριακή λογοτεχνία.

Κοινά βιώματα, κοινό τοπίο, κοινή ιστορική εμπειρία και μια μοιρασμένη πατρίδα γεννούν μια λογοτεχνία οικεία και ταυτόχρονα ελάχιστα γνωστή. Μια λογοτεχνία ανθρωποκεντρική, κυπροκεντρική και βαθιά φιλειρηνική, που αντιστέκεται στον εθνικισμό και επιμένει στον διάλογο, την ενσυναίσθηση και την κοινή μνήμη.

Το βιβλίο παρουσιάζει 33 Τουρκοκύπριους λογοτέχνες —άντρες και γυναίκες— μέσα από 22 χωριστές εκδόσεις, εστιάζοντας κυρίως στις νεότερες γενιές και στις νεωτερικές φόρμες της ποίησης και της πεζογραφίας· ένα πολύτιμο εργαλείο για αναγνώστες, εκπαιδευτικούς και όσους ενδιαφέρονται για την κυπριακή λογοτεχνία και τις πολιτισμικές της διασταυρώσεις.