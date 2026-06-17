“On The Side” / «Στο Πλάι»: Καλοκαιρινές Κυριακές με μουσική, stand-up και προβολές στο Δημοτικό Θέατρο

Δημοσιεύθηκε 17.06.2026 14:00

Το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η καρδιά του πολιτισμού της πόλης, εγκαινιάζει μια σειρά από εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο, που θα λαμβάνουν χώρα την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα από τις 28 Ιουνίου και μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Οι πλευρικοί εξωτερικοί χώροι και ο κήπος του Δημοτικού Θεάτρου μετατρέπονται σε σκηνή για ένα urban πάρτι με κοκτέιλ, μουσική, stand-up, προβολές, καλοκαιρινή ενέργεια και κυριακάτικη διάθεση.

Κυριακή, 28 Ιουνίου

[Jazz] on the Side

Trio in Cahoots, Charis Ioannou Quartet, Chunky Funky

Την Κυριακή 28 Ιουνίου, από τις 17:00 έως τις 23:00, τρεις από τις πιο δραστήριες και ξεχωριστές jazz μπάντες της κυπριακής σκηνής Trio in Cahoots, Charis Ioannou Quartet και Chunky-Funky εμφανίζονται back to back σε ένα μοναδικό marathon session, που θα κινηθεί από jazz standards μέχρι σύγχρονα ακούσματα και funky ρυθμούς. Τη βραδιά, επιμελείται καλλιτεχνικά ο Χρήστος Γερολατσίτης.

17:00 – 23:00

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (στο πλάι)

Είσοδος ελεύθερη

**Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί outdoor bar με ποτά και κοκτέιλ **