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«Όταν τραγουδά η καρδιά ελληνικό σινεμά» στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 17.06.2026 16:05
«Όταν τραγουδά η καρδιά ελληνικό σινεμά» στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου και το Ανοικτό Σχολείο Δήμου Στροβόλου σας προσκαλούν με χαρά στη συναυλία «Όταν τραγουδά η καρδιά ελληνικό σινεμά», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, στις 18:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

Μέσα από αγαπημένες μελωδίες του ελληνικού κινηματογράφου, τα τμήματα Φωνητικής, Μουσικοκινητικής και η Χορωδία του Κέντρου Ενηλίκων του Ανοικτού Σχολείου θα παρουσιάσουν ένα προσεγμένο μουσικό πρόγραμμα, γεμάτο νοσταλγία, συναίσθημα και δημιουργικότητα.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της συναυλίας έχει ο Αντρέας Καρβέλας, ο οποίος συμμετέχει στο σχήμα ως πιανίστας. Μαζί του επί σκηνής θα βρεθούν οι μουσικοί Χρίστος Ασπρής (μπουζούκι), Ευάγγελος Ευαγγέλου (κιθάρα) και η Ευδοκία Καδή (τραγούδι).

Την προετοιμασία και καθοδήγηση παιδιών και ενηλίκων που συμμετέχουν στη συναυλία ανέλαβαν οι εκπαιδευτές Γεωργία Παπαμιχαήλ, Νατάσα Νεοκλέους και Γιάννης Θεοτόκης.

Επιλεγμένα τραγούδια του προγράμματος θα πλαισιώσουν οι ομάδες λαϊκών χορών του Ανοικτού Σχολείου, παιδιών και ενηλίκων, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας Χρύσως Παπαχαραλάμπους.

Η συναυλία αποτελεί το επιστέγασμα μιας ακόμη δημιουργικής χρονιάς στο Ανοικτό Σχολείο Δήμου Στροβόλου και υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό μια όμορφη γιορτινή βραδιά γεμάτη μουσική, συγκίνηση και αναμνήσεις από τον ελληνικό κινηματογράφο.

Tags

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Ελληνικό σινεμά
Ανοικτό Σχολείο Δήμου Στροβόλου
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