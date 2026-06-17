Οι «ΤΡΩΑΔΕΣ» του Ευριπίδη από την Ισπανία ανοίγουν το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος

Δημοσιεύθηκε 17.06.2026 17:00

Με την ισπανική παραγωγή, Τρωάδες του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Carlota Ferrer, ανοίγει η 29η διοργάνωση του «Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος», το οποίο διοργανώνουν το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.

Η ευριπίδεια τραγωδία, Τρωάδες, παραγωγή των Producciones Come y Calla και Διεθνούς Φεστιβάλ Κλασικού Θεάτρου της Μέριδα, θα παρουσιαστεί στις 3 και 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, αποτελώντας την εναρκτήρια παραγωγή της φετινής διοργάνωσης. Στον ρόλο της Εκάβης πρωταγωνιστεί η καταξιωμένη ηθοποιός Isabel Ordaz, πλαισιωμένη από ένα δυναμικό σύνολο ηθοποιών.

Μετά την άλωση της Τροίας, οι γυναίκες της άλλοτε δοξασμένης πόλης περιμένουν το τέλος που τους επιφυλάσσουν οι νικητές: σκλαβιά, εξορία, βία. Μέσα σε ένα τοπίο ολέθρου, οι αιχμάλωτες γυναίκες της Τροίας και η βασίλισσά τους, Εκάβη, γίνονται φορείς μιας μνήμης που αρνείται να σβήσει. Ο πόνος δεν οδηγεί μόνο στην απώλεια, αλλά και σε μια σιωπηλή αντίσταση απέναντι στη λήθη.

Η ισπανική παραγωγή, η οποία παρουσιάστηκε το 2025 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικού Θεάτρου της Μέριδα, αποσπώντας ιδιαίτερα θερμές κριτικές από κοινό και κριτικούς, μετασχηματίζει την τραγωδία του Ευριπίδη σε μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία, όπου ο λόγος συνυπάρχει με τη σωματικότητα, τη μουσική, την κίνηση και τις οπτικές συνθέσεις. Μέσα από ένα πυκνό πλέγμα συμβολισμών, προβολών και ηχητικών τοπίων, η παράσταση αναδεικνύει τη βία του πολέμου και τις συνέπειές του πάνω στα σώματα και τις ζωές των ηττημένων, ιδίως των γυναικών, ως βασικών φορέων της μνήμης και του τραύματος.

Οι Τρωάδες δεν αφηγούνται απλώς μια ιστορία ήττας. Συνθέτουν ένα σκηνικό πένθος που μετατρέπεται σε μαρτυρία. Ένα έργο που, διατηρώντας την ποιητική του πυκνότητα, συνομιλεί με τον σύγχρονο κόσμο, όπου η βία του πολέμου επαναλαμβάνεται και το ανθρώπινο κόστος παραμένει αμείωτο.

«ΤΡΩΑΔΕΣ» του Ευριπίδη

PRODUCCIONES COME Y CALLA & FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA, Ισπανία

▪ Παρασκευή, 3 Ιουλίου │ Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

▪ Σάββατο, 4 Ιουλίου │ Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

▫ Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

▫ Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών

▫ Διάρκεια: 110 λεπτά

Έναρξη παραστάσεων στις 21:00 | Προσέλευση στο θέατρο στις 20:00

Πώληση εισιτηρίων:

▫ SOLDOUT TICKETS

▫ Καταστήματα STEPHANIS παγκύπρια

Τιμές εισιτηρίων:

▫ €16 κανονικό

▫ €10 μειωμένο (μαθητές, φοιτητές, εθνοφρουροί, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι)

Πληροφορίες: 7000 2414 │ www.greekdramafest.com

Μεταφορά θεατών από Λευκωσία:

Για τη διευκόλυνση του κοινού από τη Λευκωσία, θα προσφερθεί μεταφορά με λεωφορεία στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, για την παρακολούθηση των παραστάσεων της ισπανικής παραγωγής στις 3 και 4 Ιουλίου. Κατά τη διαδρομή, θεατρολόγοι θα παρουσιάζουν και θα αναλύουν το έργο στο κοινό.

▪ Κόστος εισιτηρίου λεωφορείου (Λευκωσία – Αρχαίο Θέατρο Κουρίου): €5 (με επιστροφή)

Απαραίτητη η αγορά του εισιτηρίου λεωφορείου μαζί με το εισιτήριο της παράστασης, το αργότερο 8 ημέρες πριν από την ημερομηνία της κάθε παράστασης ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων στα λεωφορεία.

▪ Ώρα αναχώρησης 18:30 (χώρος στάθμευσης απέναντι από το Κέντρο Χειροτεχνίας στη λεωφόρο Αθαλάσσας)

Η ταυτότητα της παράστασης

Δραματουργική επεξεργασία: Isabel Ordaz & Carlota Ferrer

Σκηνοθεσία: Carlota Ferrer

Σκηνικά/Κοστούμια: Carlota Ferrer

Σχεδιασμός φωτισμών: David Picazo

Σχεδιασμός ήχου: Tagore González

Σχεδιασμός video: Emilio Valenzuela

Χορογραφία: Ana Erdozain & Carlota Ferrer

Βοηθός Σκηνογράφος: Isidoro López

Βοηθός Σκηνοθέτης: Francesc Galcerán

Διεύθυνση παραγωγής: Eva Paniagua

Υπεύθυνος παραγωγής: Juanfran García

Διανομή:

Εκάβη: Isabel Ordaz

Ανδρομάχη: Carlota Ferrer

Ταλθύβιος: Cristóbal Suárez

Μενέλαος: Carlos Beluga

Κασσάνδρα: Conchi Espejo

Ελένη: Emilia Lazo

Κορυφαία: Selam Ortega

Πολυξένη: Ana Erdozain

Φωτογραφίες: Jero Morales

*Οι παραστάσεις της παραγωγής, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, τελούν υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Κύπρο