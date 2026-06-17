Οι «ΤΡΩΑΔΕΣ» του Ευριπίδη από την Ισπανία ανοίγουν το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος

Η ευριπίδεια τραγωδία, Τρωάδες, παραγωγή των Producciones Come y Calla και Διεθνούς Φεστιβάλ Κλασικού Θεάτρου της Μέριδα, θα παρουσιαστεί στις 3 και 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, αποτελώντας την εναρκτήρια παραγωγή της φετινής διοργάνωσης. Στον ρόλο της Εκάβης πρωταγωνιστεί η καταξιωμένη ηθοποιός Isabel Ordaz, πλαισιωμένη από ένα δυναμικό σύνολο ηθοποιών.
Μετά την άλωση της Τροίας, οι γυναίκες της άλλοτε δοξασμένης πόλης περιμένουν το τέλος που τους επιφυλάσσουν οι νικητές: σκλαβιά, εξορία, βία. Μέσα σε ένα τοπίο ολέθρου, οι αιχμάλωτες γυναίκες της Τροίας και η βασίλισσά τους, Εκάβη, γίνονται φορείς μιας μνήμης που αρνείται να σβήσει. Ο πόνος δεν οδηγεί μόνο στην απώλεια, αλλά και σε μια σιωπηλή αντίσταση απέναντι στη λήθη.
Η ισπανική παραγωγή, η οποία παρουσιάστηκε το 2025 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικού Θεάτρου της Μέριδα, αποσπώντας ιδιαίτερα θερμές κριτικές από κοινό και κριτικούς, μετασχηματίζει την τραγωδία του Ευριπίδη σε μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία, όπου ο λόγος συνυπάρχει με τη σωματικότητα, τη μουσική, την κίνηση και τις οπτικές συνθέσεις. Μέσα από ένα πυκνό πλέγμα συμβολισμών, προβολών και ηχητικών τοπίων, η παράσταση αναδεικνύει τη βία του πολέμου και τις συνέπειές του πάνω στα σώματα και τις ζωές των ηττημένων, ιδίως των γυναικών, ως βασικών φορέων της μνήμης και του τραύματος.
Οι Τρωάδες δεν αφηγούνται απλώς μια ιστορία ήττας. Συνθέτουν ένα σκηνικό πένθος που μετατρέπεται σε μαρτυρία. Ένα έργο που, διατηρώντας την ποιητική του πυκνότητα, συνομιλεί με τον σύγχρονο κόσμο, όπου η βία του πολέμου επαναλαμβάνεται και το ανθρώπινο κόστος παραμένει αμείωτο.
«ΤΡΩΑΔΕΣ» του Ευριπίδη
PRODUCCIONES COME Y CALLA & FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA, Ισπανία
▪ Παρασκευή, 3 Ιουλίου │ Αρχαίο Θέατρο Κουρίου
▪ Σάββατο, 4 Ιουλίου │ Αρχαίο Θέατρο Κουρίου
▫ Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους
▫ Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών
▫ Διάρκεια: 110 λεπτά
Έναρξη παραστάσεων στις 21:00 | Προσέλευση στο θέατρο στις 20:00
Πώληση εισιτηρίων:
▫ Καταστήματα STEPHANIS παγκύπρια
Τιμές εισιτηρίων:
▫ €16 κανονικό
▫ €10 μειωμένο (μαθητές, φοιτητές, εθνοφρουροί, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι)
Πληροφορίες: 7000 2414 │ www.greekdramafest.com
Μεταφορά θεατών από Λευκωσία:
Για τη διευκόλυνση του κοινού από τη Λευκωσία, θα προσφερθεί μεταφορά με λεωφορεία στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, για την παρακολούθηση των παραστάσεων της ισπανικής παραγωγής στις 3 και 4 Ιουλίου. Κατά τη διαδρομή, θεατρολόγοι θα παρουσιάζουν και θα αναλύουν το έργο στο κοινό.
▪ Κόστος εισιτηρίου λεωφορείου (Λευκωσία – Αρχαίο Θέατρο Κουρίου): €5 (με επιστροφή)
Απαραίτητη η αγορά του εισιτηρίου λεωφορείου μαζί με το εισιτήριο της παράστασης, το αργότερο 8 ημέρες πριν από την ημερομηνία της κάθε παράστασης ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων στα λεωφορεία.
▪ Ώρα αναχώρησης 18:30 (χώρος στάθμευσης απέναντι από το Κέντρο Χειροτεχνίας στη λεωφόρο Αθαλάσσας)
Η ταυτότητα της παράστασης
Δραματουργική επεξεργασία: Isabel Ordaz & Carlota Ferrer
Σκηνοθεσία: Carlota Ferrer
Σκηνικά/Κοστούμια: Carlota Ferrer
Σχεδιασμός φωτισμών: David Picazo
Σχεδιασμός ήχου: Tagore González
Σχεδιασμός video: Emilio Valenzuela
Χορογραφία: Ana Erdozain & Carlota Ferrer
Βοηθός Σκηνογράφος: Isidoro López
Βοηθός Σκηνοθέτης: Francesc Galcerán
Διεύθυνση παραγωγής: Eva Paniagua
Υπεύθυνος παραγωγής: Juanfran García
Διανομή:
Εκάβη: Isabel Ordaz
Ανδρομάχη: Carlota Ferrer
Ταλθύβιος: Cristóbal Suárez
Μενέλαος: Carlos Beluga
Κασσάνδρα: Conchi Espejo
Ελένη: Emilia Lazo
Κορυφαία: Selam Ortega
Πολυξένη: Ana Erdozain
Φωτογραφίες: Jero Morales
*Οι παραστάσεις της παραγωγής, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, τελούν υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Κύπρο