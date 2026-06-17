«Πικρές Αλήθειες» του Πέδρο Αλμοδόβαρ στο Κινηματοθέατρο Πάνθεον

Δημοσιεύθηκε 17.06.2026 18:00

Μετά το αγγλόφωνο διάλειμμα του «The Room Next Door», ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ένας από τους αγαπημένους σκηνοθέτες (και) του ελληνικού κοινού, επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής.

Σύνοψη:

Μια σκηνοθέτις διαφημιστικών, η Έλσα, βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της Μπονιφάτσιο, που εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ. Έχοντας αμφιβολίες για τη σχέση της και προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο τη Μαδρίτη και ταξιδεύει σε ένα νησί παρέα με την καλή της φίλη Πατρίσια. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ Ροσέτι, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή.

Ο Pedro Almodóvar είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σκηνοθέτες παγκοσμίως. Γεννήθηκε στη Λα Μάντσα τη δεκαετία του ’50. Στα δεκαεπτά του μετακόμισε στη Μαδρίτη με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να σπουδάσει κινηματογράφο και να σκηνοθετήσει ταινίες. Έγραψε, αγάπησε, έπαιξε με τη μυθική ανεξάρτητη θεατρική ομάδα Los Goliardos, δημιούργησε μικρού μήκους ταινίες, συνεργάστηκε με διάφορα underground περιοδικά, έγραψε ιστορίες και υπήρξε μέλος του παρωδιακού punk-rock συγκροτήματος Almodóvar and McNamara. Η προσωπική του έκρηξη συνέπεσε με την έκρηξη της δημοκρατικής Μαδρίτης, στη μυθική περίοδο που ο κόσμος γνώρισε ως La Movida. Το 1980 παρουσίασε το Pepi, Luci, Bom and Other Girls Like Mom. Το 1986 ίδρυσε, μαζί με τον αδελφό του Agustín Almodóvar, την εταιρεία παραγωγής El Deseo. Η πρώτη τους παραγωγή ήταν το Law of Desire. Το 1988, η ταινία Women on the Verge of a Nervous Breakdown τού χάρισε διεθνή αναγνώριση. Με το All About My Mother κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, καθώς και πολλά ακόμη βραβεία σε όλο τον κόσμο. Τρία χρόνια αργότερα, το Talk to Her γνώρισε την ίδια ή και μεγαλύτερη επιτυχία, αποσπώντας το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου και ακόμη περισσότερες διεθνείς διακρίσεις.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Με τους: Μπάρμπαρα Λένι, Αϊτάνα Σάντσεζ-Χιχόν, Ρόζι ντε Πάλμα, Κάρμεν Μάκι, Μιλένα Σμιτ

Χώρα: Ισπανία

Γλώσσα: Ισπανικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Είδος: Δράμα

'Ετος: 2026

Διάρκεια: 111'