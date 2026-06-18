Διεθνές Masterclass και Διαγωνισμός Όπερας από τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε συνεργασία με τη Μουσική Ακαδημία ΑRΤΕ

Δημοσιεύθηκε 18.06.2026 14:00

Υπό την καθοδήγηση του Αρχιμουσικού, Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, Μύρωνα Μιχαηλίδη και του διεθνούς φήμης Κύπριου βαρύτονου Κύρου Πατσαλίδη.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό Διεθνές Masterclass και Διαγωνισμό για τραγουδιστές όπερας, με σπουδαία βραβεία και υποτροφίες (€8000 και €3000), καθώς και συνεργασίες με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς της Κύπρου και του εξωτερικού, διοργανώνει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, από τις 20 ως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Υπό την καθοδήγηση του Αρχιμουσικού, Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, Μύρωνα Μιχαηλίδη και του διεθνούς φήμης Κύπριου βαρύτονου Κύρου Πατσαλίδη, νέες και νέοι τραγουδιστές όπερας θα έχουν εξαιρετικές ευκαιρίες καλλιτεχνικής εξέλιξης και επαγγελματικής προβολής.

Πέραν των ενεργητικών συμμετοχών, θα γίνονται δεκτές (σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού) και αιτήσεις όλων όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν παθητικά (δηλαδή χωρίς ενεργητική συμμετοχή) όλες τις φάσεις του masterclass και του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση υπεράριθμων συμμετοχών, θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Το Διεθνές Masterclass και ο Διαγωνισμός γίνονται σε συνεργασία με τη Μουσική Ακαδημία ARTE.

Βραβεία

• Α’ Βραβείο: €8000

• Β’ Βραβείο: €3000

• Βραβείο Κύπριου Καλλιτέχνη

Το Α’ και Β’ Βραβείο δύναται να χορηγηθούν είτε σε αποφοίτους είτε σε σπουδάζοντες (υποτροφία).

Επιπρόσθετα, τα βραβεία περιλαμβάνουν συμπράξεις εντός των επόμενων τριών καλλιτεχνικών περιόδων με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Δικαίωμα συμμετοχής

- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1990 έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2008.

- Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή να φοιτούν σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Σχολή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ημερομηνίες

20 – 24 Σεπτεμβρίου 2026: Masterclass & επιλογή φιναλίστ

Μουσική Ακαδημία ARTE και Θέατρο Παλλάς

25 Σεπτεμβρίου 2026: Διαγωνισμός – Συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Θέατρο Παλλάς, Λευκωσία

Ρεπερτόριο

Άριες της επιλογής των αιτητών των Mozart, Beethoven, Donizetti, Rossini, Bellini, Verdi, Gounod, Massenet, Bizet, Puccini.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο a.antoniou@cyso.org.cy, με την ένδειξη: Διεθνές Masterclass & Διαγωνισμός για τραγουδίστριες και τραγουδιστές όπερας 2026, το αργότερο μέχρι τις 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00 (ώρα Κύπρου) . Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται αποδεχτές.

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία του Masterclass και του Διαγωνισμού, καθώς και την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στη σχετική Ανακοίνωση, το Έντυπο Κανονισμών και το Έντυπο Αίτησης, στην ιστοσελίδα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου www.cyso.org.cy, στον χώρο των ανακοινώσεων.